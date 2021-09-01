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Чумак раскритиковал Зеленского за слова о борьбе с коррупцией: США не обманешь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший замгенпрокурора Чумак считает, что сделанные президентом Зеленским во время визита в США заявления о преодолении коррупции не соответствуют действительности.
Свою позицию Виктор Чумак озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что за время политической карьеры 5 раз бывал в Вашингтоне с визитами.
"Могу точно утверждать, что все они очень хорошо осведомлены о состоянии дел в нашей стране. Очень внимательно отслеживают все события в политике и экономике, а те, кому это нужно по службе, знают, кто и на какой оффшор отправляет из Украины каждый доллар. Я мог бы снова со стёбом то написать об этой новости. Но почему-то мне стыдно", - поделился Чумак.
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показать весь комментарий01.09.2021 19:30
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Пожалуйста, подождите...
Кацапский фильм "День выборов".
Там было все:
- и контракты с США на поставку чапельников,
- и награждение орденом Диора первой степени,
- и зеленый портвейн.
Как писал сегодня один зебил, "ЗЕ амбициозный молодой политик".
Дурне поїхало в турне.
...
А от Афганістану вдалося...🤑
Трилллліони $ і зброї...
Пацталом...
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
Вот так общаться идеал для зеленого наркомана.
Талибы сейчас угорают со смеху..
Потому, что получают её в мешках...
Зеля - Коррупции в Украине больше нет.
Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!
Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤑
А от топ-курйоз з Чумаком чомусь забули повідомити
"Ініціатор справи "Роттердам+" екс-нардеп Віктор Чумак в 11-й раз не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо слухання його ж позову проти закриття прокуратурою цієї справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, яке було прийнято на засіданні.
На попередньому засіданні ВАКС направив повторну повістку Чумаку про необхідність обов'язкової його явки на судові засідання.
Однак Чумак в черговий раз проігнорував повістку, не повідомивши суду причин своєї неявки.
Вже одинадцяту за рахунком неявку Чумака до суду позивачі - феросплавні заводи Ігоря Коломойського - використали для подальшого затягування судового процесу.
Судові засідання з приводу закриття справи "Роттердам+" тривають з початку червня 2021 року. За три місяці було призначено 11 засідань, однак ні на одне з них заявники не з'явилися в повному складі. Тому суд змушений був кожен раз відкладати розгляд справи по суті.
Наступне засідання через неявку заявників суддя змушена була відкласти на 15 вересня."
Ініціатор справи "Роттердам+" в 11 раз не з'явився в ВАКС на слухання справи про її закриття
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/