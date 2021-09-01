Чумак раскритиковал Зеленского за слова о борьбе с коррупцией: США не обманешь

Бывший замгенпрокурора Чумак считает, что сделанные президентом Зеленским во время визита в США заявления о преодолении коррупции не соответствуют действительности.

Свою позицию Виктор Чумак озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за время политической карьеры 5 раз бывал в Вашингтоне с визитами.

"Могу точно утверждать, что все они очень хорошо осведомлены о состоянии дел в нашей стране. Очень внимательно отслеживают все события в политике и экономике, а те, кому это нужно по службе, знают, кто и на какой оффшор отправляет из Украины каждый доллар. Я мог бы снова со стёбом то написать об этой новости. Но почему-то мне стыдно", - поделился Чумак.

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