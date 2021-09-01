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С воином 24-й ОМБр Романом Задорожным, погибшим 30 августа в зоне ООС в результате российского обстрела, простятся на Львовщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

С воином 24-й ОМБр Романом Задорожным, погибшим 30 августа в зоне ООС в результате российского обстрела, простятся на Львовщине, - ОГА

В Добротворе на Львовщине 2 сентября простятся со старшим солдатом 24-й ОМБ Романом Задорожным, погибшим 30 августа во время российского обстрела на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В 9:00 отправят панихиду в храме УГКЦ Преображения Господня в селе Спас. В 10:00 - встреча Героя возле храма УГКЦ Рождества Пресвятой Богородицы г. Каменка-Бугская. Прощание с Романом Задорожным начнется в 11 часов в доме по ул. Сагайдачного, 14-а в г. Добротвор, там же в 12:00 - начало отпевания", - говорится в сообщении.

Похоронят Романа Задорожного на местном кладбище в Добротворе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС

Напомним, 30 августа в районе города Попасная Луганской области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций российскими войсками, погиб Роман Задорожный, 1994 года рождения, житель поселка городского типа Добротвор Червоноградского района Львовской области, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

Автор: Анна Судак
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Світла пам'ять..
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01.09.2021 19:38 Ответить
Із воїном 24-ї ОМБр Романом Задорожним, який загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, простяться на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 840
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01.09.2021 19:47 Ответить
Вічна пам"ять герою! Тай що зелене перемир"я триває!!! Гниди зелені хто відповість за загиблих та зкалічених ??
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01.09.2021 20:06 Ответить
.Із воїном 24-ї ОМБр Романом Задорожним, який загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, простяться на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7466

Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
...
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01.09.2021 20:07 Ответить
Крила несуть найкращих
До того, хто вже воскрес.
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01.09.2021 20:48 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Із воїном 24-ї ОМБр Романом Задорожним, який загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, простяться на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1863
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01.09.2021 20:56 Ответить
Із воїном 24-ї ОМБр Романом Задорожним, який загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, простяться на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9014
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01.09.2021 22:12 Ответить
 
 