За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые
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Украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио за восьмой день соревнований завоевала 2 золотые, 2 серебряных и 4 бронзовые медали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так, золото выиграли пловец Максим Крипак (плавание вольным стилем, дистанция 400 м) и атлетка Анастасия Москаленко (толкание ядра).
Стрелок Василий Ковальчук (пулевая стрельба из пневматической винтовки, микст, лежа на 10 м) и пловец Алексей Федина (плавание брассом на 100 м) завоевали серебряные награды.
Бронзовыми медалистами стали Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки, микст, лежа на 10 м), теннисисты Иван Май и Лев Кац (настольный теннис), а также пловчихи Яна Бережная и Ярина Матло (плавание брассом на 100 м).
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 6 место, по общему количество завоеванных наград – 4-ое.
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Це не федерація винна , а тренери кожного атлета й самі атлети . Певні з них не завжди довіряють медицині й думають , що молитвою можно зробити анаболіки непомітним в лабараторії .
Але ж анаболіки це не допінг , бо їх ціль не енергія (тобто углеводи) , а м"язи (тобто - синтез протеїну) ...
До речі інколи спотсменам (де потрібна реакція) перед змаганнями й після усіх тестів дають рафінад під язик замість "допінгу" . Що дає углеводний стрибок й вибух енергії !
а я занимался с железом тоже..... таскал на стройке и как то не требовалось быть как Вирастюк.
тросто работаешь от восхода и до Запада