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За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые

Новости Цензор.НЕТ Спорт

За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио за восьмой день соревнований завоевала 2 золотые, 2 серебряных и 4 бронзовые медали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, золото выиграли пловец Максим Крипак (плавание вольным стилем, дистанция 400 м) и атлетка Анастасия Москаленко (толкание ядра).

Стрелок Василий Ковальчук (пулевая стрельба из пневматической винтовки, микст, лежа на 10 м) и пловец Алексей Федина (плавание брассом на 100 м) завоевали серебряные награды.

Бронзовыми медалистами стали Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки, микст, лежа на 10 м), теннисисты Иван Май и Лев Кац (настольный теннис), а также пловчихи Яна Бережная и Ярина Матло (плавание брассом на 100 м).

Смотрите: Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд. ВИДЕО

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 6 место, по общему количество завоеванных наград – 4-ое.

Автор: Ольга Лузан
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Молодці!!! Слава Україні!!!!))))
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01.09.2021 20:31 Ответить
Героям слава !!!
За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 1068
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01.09.2021 20:34 Ответить
Молодчинки! Так держать и дальше!
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01.09.2021 20:34 Ответить
Слава Україні! Героям слава! За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 7560 Справжні спортсмени,цвіт нації. За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 5547
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01.09.2021 20:34 Ответить
ВІТАЄМО ! і дякуємо за можливість пишатися вашими досягненнями !!!
За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 5762

...
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01.09.2021 20:34 Ответить
как шапкокрад гаварил: Астанавитесь! За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 8779
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01.09.2021 20:35 Ответить
А Олимпийской сборной сделать ведерную клизму. Особенно федерации тяжёлой атлетики которые все запланированные к участию в Олимпиаде попались на допинге и не поехали в Японию.
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01.09.2021 21:21 Ответить
Важка атлетика -- це особливий вид спорту . Той хто колись займався хоча б трохи з залізом мене зрозумїє . Можно 10 років вперто тренеруватися по 5 разів на тиждень . Можно мати залізні суглоби , що таке витримають майже кожен день (а ось м"язам тільки на шкоду кожен день тренерування) . Можно їсти виключно чистий протеїн ... Але наступає період , коли прогресс росту м"язів зупеняться . А без певної "м"язової маси" спотсмен по залізу він любитель , дрібний такий . Певної маси без анаболіків досягти неможливо . Але штангисти повинні припиняти вживати анаболіки перед змаганнями й працювати вже на техніку , на коодинацію .
Це не федерація винна , а тренери кожного атлета й самі атлети . Певні з них не завжди довіряють медицині й думають , що молитвою можно зробити анаболіки непомітним в лабараторії .
Але ж анаболіки це не допінг , бо їх ціль не енергія (тобто углеводи) , а м"язи (тобто - синтез протеїну) ...

До речі інколи спотсменам (де потрібна реакція) перед змаганнями й після усіх тестів дають рафінад під язик замість "допінгу" . Що дає углеводний стрибок й вибух енергії !
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01.09.2021 21:39 Ответить
А, ок.
а я занимался с железом тоже..... таскал на стройке и как то не требовалось быть как Вирастюк.
тросто работаешь от восхода и до Запада За день українські спортсмени завоювали на Паралімпіаді 8 медалей, у тому числі 2 золоті - Цензор.НЕТ 2635
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02.09.2021 09:37 Ответить
 
 