Двое детей получили ранения в оккупированной Горловке при российском обстреле, Объединенные силы огонь не открывали, - штаб
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При обстреле российскими войсками на временно оккупированной части Донецкой области - в Горловке - пострадали дети семи и десяти лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом, оккупационные "власти" уже обвинили в обстрелах украинских военных.
Инцидент произошел вечером 28 августа, а сегодня, 1 сентября, факт ранения подтвердили в ОБСЕ. У старшего ребенка - мальчика - ранение левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны, а у младшей девочки ушибы. В больнице их состояние оценили как средней тяжести.
Как отметил глава пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, учитывая то, что этот обстрел велся из временно оккупированной Горловки, из жилого сектора, ответный огонь украинские военные не вели.
"Это - создание информационного шума для того, чтобы прикрыть свои собственные преступления, собственные обстрелы, которые они осуществляют из жилого сектора, пытаясь навредить жизни и здоровью наших военнослужащих и иногда, к сожалению, гражданских жителей. И хочу еще раз повторить, что они нас обвиняют, что якобы мы применили минометы. Еще раз напоминаю, что ни одно оружие, которое у нас есть в наличии, я имею в виду минометы, не имеет достаточной мощности", - подчеркнул Саранцев.
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Как вариант - танк или гаубица прямо под окнами, после выстрела стекла вынесло, кроме воздействия волны, пацана еще и осколком стекла могло задеть
Сводки с фронта: "по сообщению зелемойиформбюро наши войска с целью деоккупации наших территорий ответный огонь не открывали."
Всегда думал, что с целью оккупации/деоккупации открывают превентивный огонь и идут в наступление.
Ну или, для уменьшения потерь вообще и среди своих военных в частности, ведут длительную пропагандистскую компанию, чтобы спровоцировать население на восстание против правительства/оккупантов, которое потом будет поддержано "малой кровью".