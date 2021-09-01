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Горловка (2381) ранение (3239) Объединенные силы (605)

Двое детей получили ранения в оккупированной Горловке при российском обстреле, Объединенные силы огонь не открывали, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое детей получили ранения в оккупированной Горловке при российском обстреле, Объединенные силы огонь не открывали, - штаб

При обстреле российскими войсками на временно оккупированной части Донецкой области - в Горловке - пострадали дети семи и десяти лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом, оккупационные "власти" уже обвинили в обстрелах украинских военных.

Инцидент произошел вечером 28 августа, а сегодня, 1 сентября, факт ранения подтвердили в ОБСЕ. У старшего ребенка - мальчика - ранение левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны, а у младшей девочки ушибы. В больнице их состояние оценили как средней тяжести.

Как отметил глава пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, учитывая то, что этот обстрел велся из временно оккупированной Горловки, из жилого сектора, ответный огонь украинские военные не вели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС

"Это - создание информационного шума для того, чтобы прикрыть свои собственные преступления, собственные обстрелы, которые они осуществляют из жилого сектора, пытаясь навредить жизни и здоровью наших военнослужащих и иногда, к сожалению, гражданских жителей. И хочу еще раз повторить, что они нас обвиняют, что якобы мы применили минометы. Еще раз напоминаю, что ни одно оружие, которое у нас есть в наличии, я имею в виду минометы, не имеет достаточной мощности", - подчеркнул Саранцев.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
молодцы. героически промолчали в ответ
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01.09.2021 21:36
+5
такое дебильное сообщение даже комментировать сложно. оккупированная Горловка стреляет по Горловке, а наши при этом ответный огонь не открывали. Так и скажи, что рабсейские оккупанты очередной раз обстреляли мирных жителей на оккупированной территории чтобы обвинить в этом Украинскую армию.
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01.09.2021 22:05
+3
Не факт что обстреляли. У ребенка "ранение левой лопатки" ... ранение чем?
Как вариант - танк или гаубица прямо под окнами, после выстрела стекла вынесло, кроме воздействия волны, пацана еще и осколком стекла могло задеть
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01.09.2021 22:21
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молодцы. героически промолчали в ответ
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01.09.2021 21:36 Ответить
Только я не понял, дети в Горловке пострадали, а стреляли из Горловки. Это как???
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01.09.2021 21:50 Ответить
Я так понял, что стреляли по нашим из жилого сектора Горловки, и ВСУ поэтому в ответ не стреляли. А почему был прилет по Горловке- так это же Земля круглая, сепарская мина из-за кривизны Земли заблудилась.
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01.09.2021 22:00 Ответить
Щось також не зрозумів: Горлівка що,вже наша?
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01.09.2021 22:15 Ответить
На жаль, ні, але наші стоять у передмісті (Зайцево, якщо не помиляюсь). У тому й прикол: орки самі по собі поцідили (Земля крива, та й руки теж, трошки), а тепер наших звинувачують. А ми на провокації не реагували, до того ж обстріл був з жилого сектору.
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01.09.2021 23:02 Ответить
такое дебильное сообщение даже комментировать сложно. оккупированная Горловка стреляет по Горловке, а наши при этом ответный огонь не открывали. Так и скажи, что рабсейские оккупанты очередной раз обстреляли мирных жителей на оккупированной территории чтобы обвинить в этом Украинскую армию.
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01.09.2021 22:05 Ответить
Не факт что обстреляли. У ребенка "ранение левой лопатки" ... ранение чем?
Как вариант - танк или гаубица прямо под окнами, после выстрела стекла вынесло, кроме воздействия волны, пацана еще и осколком стекла могло задеть
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01.09.2021 22:21 Ответить
И такое может быть. Бесит в этом заявлении одно "ответный огонь украинские военные не вели."
Сводки с фронта: "по сообщению зелемойиформбюро наши войска с целью деоккупации наших территорий ответный огонь не открывали."
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01.09.2021 22:35 Ответить
Ответный огонь с целью деоккупации? Интересная мысль .... Двоє дітей зазнали поранень в окупованій Горлівці під час російського обстрілу, Об'єднані сили вогню не відкривали, - Саранцев - Цензор.НЕТ 1520
Всегда думал, что с целью оккупации/деоккупации открывают превентивный огонь и идут в наступление.
Ну или, для уменьшения потерь вообще и среди своих военных в частности, ведут длительную пропагандистскую компанию, чтобы спровоцировать население на восстание против правительства/оккупантов, которое потом будет поддержано "малой кровью".
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02.09.2021 15:05 Ответить
"пєрєсталi стрєлять..". жаль, что это дети не зе-команды.
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01.09.2021 22:09 Ответить
Так армия и нужна, что бы огонь не открывать. Но еще имеются отдельные упущения. Вот наш флот - молодцы, они вообще в жизни не стреляли во врагов, даже во время абордажа и стрельбы по ним.
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01.09.2021 22:12 Ответить
Пане Андрію,ну яка ж зброя у буксирних катерів? Ото кацапня й була така хоробра,що аж напала на беззбройні українські судна.
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01.09.2021 22:19 Ответить
Пан Иван... Ну к чему тут Ваша глупая шутейка.... Бронекатера Никополь и Бердянск...."броньований артилерійський катер проєкту 58155" там кроме 2-х модулей "Штурм" на каждом (пушка, пулемет, автоматический гранатомет) и ПЗРК имелись...
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01.09.2021 22:33 Ответить
Який вогонь? Іхтамнети стріляли по сепарам в Горлівці.
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01.09.2021 22:38 Ответить
Та сама Горловка. І нехай не кажуть що мало.Двоє дітей зазнали поранень в окупованій Горлівці під час російського обстрілу, Об'єднані сили вогню не відкривали, - Саранцев - Цензор.НЕТ 3694
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01.09.2021 22:36 Ответить
ВСУ - ну вы хоть перните в сторону сепаров!!!!!!
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01.09.2021 23:02 Ответить
А ГДЕ ДЕТИ ПУТИНА И ЕГО СВОРЫ !!!??? ПОРА ИМИ ЗАНЯТЬСЯ !)
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02.09.2021 00:57 Ответить
 
 