США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление
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Украина и Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе и прилагать все усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - говорится в документе.
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Проблема в том, что кацапетовки все эти «призывы» - до #опы дверца…….
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А в Украине , почти , как --
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Нужно брать пример с США и Израиля, которых ,,левая,, Европа ,,воспитывает,,, что ответ был непропорциональный : террористов убивают на порядок больше....