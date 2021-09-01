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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление

Украина и Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе и прилагать все усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - говорится в документе.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Путин обожает таких полезных идиотов. Когда его упрашивают и призывают. Реально США может за пять минут прижать его финансы, но проще сотрясать вселенную заявлениями.
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01.09.2021 22:38
+5
Ну кто еще не призывал россию прекратить оккупацию? Становитесь в очередь. Как уже уморил этот ******** цирк.
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01.09.2021 22:40
+3
реакцию рашки сказать? или и так понятно...
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01.09.2021 22:39
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01.09.2021 22:37 Ответить
Путин обожает таких полезных идиотов. Когда его упрашивают и призывают. Реально США может за пять минут прижать его финансы, но проще сотрясать вселенную заявлениями.
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01.09.2021 22:38 Ответить
увы ..таки да..7 лет одна збоченность ой миль пардон озабоченность призывы Вове Путину ну будьте так любезны- и все в пользу России..
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01.09.2021 22:40 Ответить
реакцию рашки сказать? или и так понятно...
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01.09.2021 22:39 Ответить
Не ну а ШО - мощно……..
Проблема в том, что кацапетовки все эти «призывы» - до #опы дверца…….
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01.09.2021 22:39 Ответить
Пресс-секретарь президента УкраиныВладимра Зеленского Сергей Никифоров, вместе с главой государства прибывший с официальным визитом в США, опубликовал в социальной сети Instagram фотографию на фоне Белого дома. Пользователи раскритиковали снимок и оставили множество негативных комментариев под ним.
На фото Никифоров притворился, что держит в пальцах верхушку Монумента Джорджа Вашингтона, а также высунул язык. После того, как пользователи соцсети стали оставлять негативные комментарии к снимку, пресс-секретарь Зеленского разместил еще один кадр, где он просто стоит на фоне Белого дома.США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, – совместное заявление - Цензор.НЕТ 3739
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01.09.2021 22:39 Ответить
похоже в Украине скрывали истинную численность ***********... место который пожизненный подвал тюремной дурдки....
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01.09.2021 22:41 Ответить
Оно из племени зебилов
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01.09.2021 22:54 Ответить
И ещё один клоун..
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01.09.2021 23:12 Ответить
Ну кто еще не призывал россию прекратить оккупацию? Становитесь в очередь. Как уже уморил этот ******** цирк.
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01.09.2021 22:40 Ответить
Где и когда и какие обязательства брала Россия ?
А в Украине , почти , как --
« Лучшие учения, чем операция в Сирии,сложно себе представить. Мы можем достаточно долго там тренироваться без существенного ущерба для бюджета» / Путин / 17.12.2015
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01.09.2021 22:54 Ответить
Художній свист.Зразу згадується "Дмухни в буй - там також дірка є".
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01.09.2021 23:04 Ответить
Прекратить огонь на Донбассе, может , только, мощный ответный огонь Украины.
Нужно брать пример с США и Израиля, которых ,,левая,, Европа ,,воспитывает,,, что ответ был непропорциональный : террористов убивают на порядок больше....
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02.09.2021 03:21 Ответить
 
 