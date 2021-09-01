США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление

Украина и Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе и прилагать все усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - говорится в документе.

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