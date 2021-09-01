На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ

В Донецке по указанию пророссийских оккупационных властей, 1 сентября на школьных линейках подняли флаг РФ и включили ее гимн.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили родители учеников из нескольких школ оккупированного Донецка, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме поднятия флага и исполнения гимна так называемой "ДНР" сегодня на школьной линейке подняли и флаг Российской Федерации, а также включили гимн этой страны", - рассказали родители.

Они сообщили, что первым уроком для первоклассников в Донецке сегодня стал урок, "посвященный теме русской культуры".

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Родители посетовали, что сейчас в оккупированном Донецке они не решаются открыто возмущаться данным фактом, тем, что поднимается флаг и включается гимн чужого государства, так как беспокоятся о собственной безопасности и безопасности своих детей.