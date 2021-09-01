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На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ

В Донецке по указанию пророссийских оккупационных властей, 1 сентября на школьных линейках подняли флаг РФ и включили ее гимн.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили родители учеников из нескольких школ оккупированного Донецка, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме поднятия флага и исполнения гимна так называемой "ДНР" сегодня на школьной линейке подняли и флаг Российской Федерации, а также включили гимн этой страны", - рассказали родители.

Они сообщили, что первым уроком для первоклассников в Донецке сегодня стал урок, "посвященный теме русской культуры".

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Родители посетовали, что сейчас в оккупированном Донецке они не решаются открыто возмущаться данным фактом, тем, что поднимается флаг и включается гимн чужого государства, так как беспокоятся о собственной безопасности и безопасности своих детей.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 657
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01.09.2021 22:43
+25
это есть признание кацапами оккупации донбабве, меня в этом больше всего беспокоит выдача Украиной местным передастам и передасткам пенсий...
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01.09.2021 22:49
+21
Головне шо не бандери з солдатами НАТИ.
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01.09.2021 22:47
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На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 657
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01.09.2021 22:43 Ответить
Оккупация есть оккупация.
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01.09.2021 22:44 Ответить
Головне шо не бандери з солдатами НАТИ.
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01.09.2021 22:47 Ответить
головы не бреют, к столбу привязывают и ногами бьют
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02.09.2021 00:19 Ответить
ОРДЛО оно и есть ОРДЛО
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01.09.2021 22:45 Ответить
это есть признание кацапами оккупации донбабве, меня в этом больше всего беспокоит выдача Украиной местным передастам и передасткам пенсий...
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01.09.2021 22:49 Ответить
сэкономленное бабло на армию и на ракеты...
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01.09.2021 22:50 Ответить
молодежь там вся за Украину, даже не сомневайтесь. Ну если в Крыму после оккупации чуток курсантов послал нах рашу, то в Донецке все ненавидят оккупантов
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02.09.2021 00:23 Ответить
Враньё !Если бы они ненавидили окупантов они бы поднимались,рвали их при каждой возможности и т.д.Этого не происходит.Те кто хочет те борятся а те кто не хочет тот раб и принимает всё в 41 дети под откос поезда пускали не говоря про взрослых.Они могут уехать они этого не делают предпочитают молчать в тряпку.Они могли уже продать всё что можно что бы переехать или увезти от туда семью и т.д.Вариантов на 7 год море !Те кто остался для нас это уже потерянные люди.Они здесь уже не нужны.
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02.09.2021 00:52 Ответить
Да молодежь и в Киеве далеко не вся за Украину. Что уж про эти ватные джамахерии говорить!
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02.09.2021 01:53 Ответить
всеобщее презрение мерзким предателям, которых пригрела и выкормила многострадальная земля Украины
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01.09.2021 22:55 Ответить
пенсии!!!! пенсии им платите!!!!!!
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01.09.2021 23:03 Ответить
объявить последнее китайское предупреждение, принять и обустроить всех тех, кто еще хочет жить в свободной Украине, после этого, в конце концов, обнести весь этот прокацапский зоопарк высокой бетонной стеной с пулеметными вышками, минными полями и радушной вывеской "Нех@й шастать", лишить всю эту сепарскую шваль возможности получать украинскую пенсию и лишить всех, кто не перебрался с 2014 г. на неоккупированную Украину гражданства... И пускай этих ублюдков кормит, наконец-то оккупант - московская орда... а не украинский бюджет...
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01.09.2021 23:03 Ответить
не нужно прикрывать лугандонскую сепарню теми, кто воевал за Украину, оставь эти дешевые финты ушами в ЛуГандоне... подавляющее большинство тех, кто выехал с оккупированных территорий уже устроились в свободной Украине, кто лучше, кто хуже, как кому повезло и в этом нет вины Украины ибо не она эту войну развязала, а московская орда...И эти люди уже никогда не вернутся обратно именно потому, что их будущее уже тут, на украинской земле, свободной от ублюдочного "русского мира"... Поэтому кормить и поощрять весь этот лугандонский прокацапский зоопарк за счет Украины, это преступление прежде всего перед погибшими за нашу страну и перед теми, кто выехал с оккупированных территорий, бросил там все, работает теперь тут, платит налоги и не хочет кормить и финансировать (пускай и косвенно, через пенсии и прочие выплаты) оккупантов своей земли...
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01.09.2021 23:48 Ответить
Буча, Ирпень, Гостомель + полляма жителей исключительно за счет донбасят. там сейчас украинского в маршрутке не услышишь
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02.09.2021 00:25 Ответить
Это тупость нет смысла впахивать как за границей а получать как тут.ЭТО ТУПО !Если впахивать то уже там и получать достойные деньги для себя и семьи.Что значить взять квартиру в свободной Украине?А где берут люди те что здесь с неба падают квартиры или имеют особый статус?Также работают также пашут и т.д.Те кто остались там это их выбор рабов и жить под террорами за копейки и пахать за копейки без будущего для себя и своих детей.По этому повторюсь те кто хотел мог и не мог уже на 7 год уехали.Остальным закрыть границу.
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02.09.2021 00:58 Ответить
Так вони того й не їдуть, щоб дві пенсії мати.
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02.09.2021 07:41 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.09.2021 23:04 Ответить
Це наша земля, а то не буде де огірки посадить
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01.09.2021 23:26 Ответить
Земля то наша, а цю наволоч що кацапські прапори піднімає - запорєбрік!!
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02.09.2021 01:26 Ответить
А что вы ожидали? Никто же не собирается отвоевывать наши территории. а рассказывать сказки о скорой реинтеграции можно еще лет сто.
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01.09.2021 23:45 Ответить
Просмотрел комменты и ужаснулся, как люди не понимают опасности такой пропаганды. Ведь за 7 лет оккупации (а сколько еще продлится) подросло поколение, которое не помнит или почти не помнит Украину - кому в 2014-м было 7, сейчас уже 14. Когда освободим Донбасс, как эти люди нас встретят, как воспримут? Предвижу возражения, что они нас и в 2014-м не очень жаловали, звали ввп, чтобы войска ввел. Но в 2014-м на Донбассе (и в Крыму) оставались проукраинские граждане, хоть и в меньшинстве, а после такой промывки мозгов они почти все будут считать нас бандеровцами, особенно молодежь.
Также предвижу вопрос: "А что мы можем сделать?". Ответ: к сожалению, немного. Но надо делать то, что можем: строить высокие радио- и телевышки с мощными передатчиками, чтобы люди там могли хотя бы смотреть и слушать украинские каналы.
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02.09.2021 00:00 Ответить
це не має жодного значення, як зустрінуть. колосальний обсяг гуманітарної роботи, яку треба зробити на тих територіях нічим не відрізнятиметься від того, що необхідно було почати робити після перемоги помаранчевого майдану в середині нульових...
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02.09.2021 00:24 Ответить
Але ж не робили. Зараз тільки й залишається, що плюсик поставити.
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02.09.2021 12:18 Ответить
Це якби радянська армія окопалась на лівому березі і поставила високі радіо вишки з пропагандою здатися дипломатичним шляхом, замість іти в наступ.
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02.09.2021 07:48 Ответить
Я бы не стал особенно преувеличивать роль этой пропаганды прежде всего среди молодежи в эпоху интернета. У меня там родственники и скажу так,что ненависть к той банде,что сейчас там правит зашкаливает. То,что сами граждане после освобождения будут ловить этих бандитов и возможно рвать их на части, в этом я не сомневаюсь.А все остальное утрясется.
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02.09.2021 11:15 Ответить
Интернет потихоньку отключают, у Китая есть опыт, сейчас его бацька перенимает.
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02.09.2021 12:20 Ответить
Це - як то африканське плем'я, що зліпили літак з пальмових гілок і чекали поки він полетить..
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02.09.2021 01:58 Ответить
Російська пропаганда лягає на підготовлену,батьками та дідами, почву.Кого повертать збираємось?Чергових зрадників?А може краще вивезти пару тисяч проукраїнських ніж утримувати мильйони колаборантів які все одно ЗРАДЯТЬ в майбутньому?Хоча куди вивозити.Укаїна,як показали долі тих хто не зрадив та виїхав, своїх підтримує,але тільки на словах,а на ділі КИДАЄ,на призволяще.
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02.09.2021 07:23 Ответить
Що значить "кидає напризволяще"? Половина українців не має свого житла, але шукає заробітку, не вдома, то за кордоном, крутиться і врешті будує собі житло або купує. А переселенцям і їхнім дітям і допомога, і сприяння. А більшість із них хочуть на халяву, ще й поводяться нахабно, демонстративно говорять російською.
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02.09.2021 08:03 Ответить
Могут поднимать хоть флаг Гондураса, это ничего не меняет, это серое пятно на карте непризнано ни кем и без всяких перспектив😁😁
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02.09.2021 08:58 Ответить
 
 