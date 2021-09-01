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Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, - совместное заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, - совместное заявление

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждают полную поддержку международных усилий направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на Донбассе.

Об этом сказано в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 тыс. жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", – сказано в документе.

Также читайте: США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ні про що.
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01.09.2021 22:45
+6
Жыве Беларусь! Слава Україні! Алға Қазақстан! Куплю шкуру Путина!
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01.09.2021 22:46
+6
Стало зрозуміло, чому зустріч Зе з Байденом постійно переносилася. США просто не встигали підготувати локації для фотосесії. Підписані рамкові угоди вражають своєю змістовністю. Вперше за 30 років домовилися і надалі домовлятися з США майже у всіх сферах співпраці.
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01.09.2021 22:55
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Ні про що.
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01.09.2021 22:45 Ответить
Пока только тезисы
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01.09.2021 22:46 Ответить
Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, - совместное заявление - Цензор.НЕТ 7298
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01.09.2021 22:53 Ответить
Лярд дерев на Марсі!!
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01.09.2021 22:46 Ответить
Жыве Беларусь! Слава Україні! Алға Қазақстан! Куплю шкуру Путина!
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01.09.2021 22:46 Ответить
куйла фигачить надо, как скотину ,
а мы лишь только рады, что - едины !
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01.09.2021 22:51 Ответить
Стало зрозуміло, чому зустріч Зе з Байденом постійно переносилася. США просто не встигали підготувати локації для фотосесії. Підписані рамкові угоди вражають своєю змістовністю. Вперше за 30 років домовилися і надалі домовлятися з США майже у всіх сферах співпраці.
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01.09.2021 22:55 Ответить
2 сентября 1939 года Гитлер и Сралин начали 2 Мировую войну напав на Польшу...у мавзолейных крыс праздник....
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01.09.2021 23:04 Ответить
Отлично, отмучилась чета зеледентов. Теперь со спокойной душой куда-нибудь вроде Омана. И искупнуться, и позагорать не зря же первая Ленди еще в штатах шлепки надела. Под шумок со случайно оказавшемся рядом ГРУшником перетереть детали дальнейших действий.
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01.09.2021 23:06 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1942519-********-i-ssha-opublikuvali-zayavu-pro-strategichne-partnerstvo-osnovni-punkti
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01.09.2021 23:43 Ответить
Не знаю насколько можно верить Газете.ру но, вот такая новость:
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
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02.09.2021 00:28 Ответить
НАДО БЫЛО С АФГАНА ВСЮ ТЕХНИКУ ПЕРЕМЕСТИТЬ В УКРАИНУ !)
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02.09.2021 02:14 Ответить
Хіба що штати хоч якось віддані суверенітету України.
Бо оце зелене і бутафорне ні до чого не здатне.
Надало в своїй промові Дамбасу статус держави...певно забагато скабєєвої дивиться.
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02.09.2021 09:12 Ответить
 
 