Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, - совместное заявление

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждают полную поддержку международных усилий направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на Донбассе.

Об этом сказано в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 тыс. жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", – сказано в документе.

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