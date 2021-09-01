Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, - совместное заявление
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США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждают полную поддержку международных усилий направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на Донбассе.
Об этом сказано в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 тыс. жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", – сказано в документе.
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а мы лишь только рады, что - едины !
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
Бо оце зелене і бутафорне ні до чого не здатне.
Надало в своїй промові Дамбасу статус держави...певно забагато скабєєвої дивиться.