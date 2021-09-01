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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Горловка (2381) Зеленский (16565) Лавров (2207) обстрел (20241) отставка (3094) Паралимпиада (248) США (23209) Кулеба Дмитрий (2644) Трухин (145) Таран Андрей (267) Лазебная Марина (141) Уруский Олег (116)

Главные новости 1 сентября: встреча Зеленского и Байдена, Трухин впервые прокомментировал ДТП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 1 сентября: встреча Зеленского и Байдена, Трухин впервые прокомментировал ДТП

Зеленский и Байден проводят переговоры в Белом доме, Трухин рассказал журналистам о ДТП со своим участием, трое министров могут лишиться портфелей - главные новости Украины 1 сентября.

Зеленский встречается с Байденом

Встреча продолжительность 2,5 часа включает в себя переговоры в составе делегаций и тет-а-тет. В ее начале Байден заявил, что партнерство между Украиной и США сейчас крепко, как никогда, а в дальнейшем станет еще крепче. Зеленский передал Байдену список пленников Кремля и просил поспособствовать их освобождению.

Киев и Вашингтон уже обнародовали совместное заявление: США поддерживают территориальную целостность Украины и ее стремление вступить в НАТО, а также призывают Россию прекратить обстрелы на Донбассе.

Россияне ранили в оккупированной Горловке двоих детей

У десятилетнего мальчика - ранение левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны. У семилетней девочки - ушибы. В ООС пояснили, что дети пострадали при обстреле, которые оккупанты вели из жилого сектора Горловки. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Трухин впервые прокомментировал ДТП

Нардеп "СН" подчеркивает, что не пытался скрыть факт своего присутствия на месте ДТП и уверяет, что всячески содействует полиции в проведении расследования. Его тут же поймали на лжи: Трухин говорит, что сразу после аварии позвонил рассказать о ней коллегам из "Слуги народа", в партии же о случившемся ничего не знали еще несколько дней.

Таран, Лазебная и Уруский могут лишиться мнистерских портфелей

Изначально об этом сообщили СМИ, позже новость прокомментировала "слуга народа" Безуглая. Она подтвердила, что Таран и Уруский могут быть отправлены в отставку осенью. Что касается Лазебной, Безуглая пока ничего сказать не может.

Кулеба рассказал Лаврову, как Россия "заблудилась в трех соснах"

Министр иностранных дел напомнил российскому коллеге, как до 18 века называлось его государство. "Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо", - заявил Кулеба.

За день на Паралимпиаде Украина завоевала 8 медалей

2 из них - золотые, 2 - серебряные и 4 - бронзовые. Всего у нашей команды 75 наград, в общем медальном зачете украинская сборная занимает 6 место, по общему количество завоеванных наград – 4-ое.

Автор: Ольга Лузан
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главная новость на 1 сентября -
Зе съездил в США, и мне кажется - зря !
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01.09.2021 22:59 Ответить
Дехто вирішив порозважатися у дивний спосіб:

Головні новини 1 вересня: зустріч Зеленського і Байдена, Трухін уперше прокоментував ДТП - Цензор.НЕТ 4848
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01.09.2021 23:27 Ответить
Трухин из кодлы гамнюка Бени,что с него взять,такой-же.
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02.09.2021 08:14 Ответить
 
 