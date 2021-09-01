Военнослужащий ранен в зоне ООС в результате обстрела российских оккупантов, - ОТГ "Восток"
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Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников Украины.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В ОТГ подчеркнули, что украинские военнослужащие прекратили преступные действия противника.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ОТГ.
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Горіть у пеклі russische schweine!
Горіть у пеклі , кляті москалі !!
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!