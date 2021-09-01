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Военнослужащий ранен в зоне ООС в результате обстрела российских оккупантов, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Военнослужащий ранен в зоне ООС в результате обстрела российских оккупантов, - ОТГ

Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников Украины.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В ОТГ подчеркнули, что украинские военнослужащие прекратили преступные действия противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ОТГ.

Читайте: США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление

Автор: Ольга Лузан
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Будь проклят кровавый шизанутый кремлёвский террорист! Сдохни и гори в Аду!
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01.09.2021 23:23 Ответить
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
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01.09.2021 23:23 Ответить
Одужання нашому воїну💪
Горіть у пеклі , кляті москалі !!
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01.09.2021 23:35 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Військовослужбовця поранено в зоні ООС унаслідок обстрілу російських окупантів, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6840
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02.09.2021 08:57 Ответить
 
 