Военнослужащий ранен в зоне ООС в результате обстрела российских оккупантов, - ОТГ "Восток"

Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников Украины.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В ОТГ подчеркнули, что украинские военнослужащие прекратили преступные действия противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ОТГ.

Читайте: США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление