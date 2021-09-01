Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
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Цензор.НЕТ публикует полный текст совместного заявления Украины и США по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
После тридцати лет с момента восстановления Украиной своей независимости связи между Украиной и Соединенными Штатами крепче, чем когда-либо. Наши общие ценности и приверженность Европе, которая является целостной, свободной, демократической и находится в мире, является основой нашего стратегического партнерства. Мы работаем вместе над реагированием на общие глобальные вызовы, включая энергетическую безопасность и диверсификацию, изменения климата и пандемию COVID-19.
Наши отношения являются краеугольным камнем для безопасности, демократии и прав человека в Украине и во всем регионе. Мы преданы реализации Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для осуществления ее европейских и евроатлантических стремлений. Мы также едины в нашей преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, учитывая продолжающуюся российскую агрессию.
Успех Украины имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией. Когда мы совместно сталкиваемся с этим вызовом, мы стоим плечом к плечу и преисполнены оптимизма относительно наших амбициозных общих целей по продвижению демократии, обеспечению справедливости, улучшению благосостояния и укреплению безопасности Украины. Украина достигла прогресса в развитии добропорядочных институтов и намерена при поддержке США продолжать противодействие коррупции, обеспечивать подотчетность, защищать права человека, реализовывать стремления своих граждан и создавать благоприятные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций и стимулирования роста.
Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века. Для того, чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, Министр иностранных дел Украины и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне.
I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА
В 21-м веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты - вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой.
• Противодействие российской агрессии: Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 000 жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая использующиеся в нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и касающихся безопасности последствиях российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом. Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны.
• Углубление стратегического сотрудничества в сфере обороны:Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которок создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубления сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.
• Поддержка евроатлантических стремлений Украины: Как Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021 года, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении продолжающихся реформ.
• Предоставление Украине помощи в сфере безопасности:Соединенные Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60 млн долларов, включающем бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионов долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году.
• Сотрудничество по НИОКР:Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытании и оценке, которое обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.
• Введение реформ в секторе обороны и безопасности:Соединенные Штаты приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности. Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений. Соединенные Штаты поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор.
• Сотрудничество в сфере кибербезопасности: Украина и Соединенные Штаты на уровне руководства предоставляют приоритет вопросам кибербезопасности. В октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание двустороннего украинского-американского Кибердиалога для содействия двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности, обмена информацией и поддержки США в развитии украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе Украины.
• Усиление ситуативной осведомленности в космосе:Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который обеспечивает более эффективный обмен информацией о космических объектах, обнаруженных спутниками и наземными датчиками, для повышения безопасности полетов в космосе.
• Усиление сотрудничества по уменьшению риска и угрозы:Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности относительно поддержки безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности. Мы также согласились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения, подписанного в 1993 году, для поддержки взаимных целей нераспространения и усиления международной и региональной безопасности.
II. ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Украину и Соединенные Штаты связывают общечеловеческие ценности, объединяющие свободные народы мира: демократия, права человека, верховенство права. Мы также признаем, что соблюдение этих ценностей внутри страны является важным для защиты и продвижения их по всему миру. Несмотря на продолжающуюся агрессию России, Украина достигла прогресса во внедрении всесторонних демократических реформ и обеспечении прав человека. При поддержке США Украина реализует реформаторскую повестку дня для преобразования страны в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и практиками.
• Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией:Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. В то же время Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.
• Продвижение прав человека: При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство. Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, продолжающиеся на территориях Украины, контролируемых или оккупированых Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.
• Инвестирование в повестку дня реформ в Украине: Реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей. Украина предана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании КСП. В поддержку усилий Украины по воплощению реформ Правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 млн долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.
III. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КЛИМАТ
Климатический кризис достиг критического уровня, что требует немедленных действий, к которым мы прибегаем. Украина и Соединенные Штаты способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления.
• Начало Стратегического энергетического и климатического диалога: Украина и Соединенные Штаты намерены усилить сотрудничество в совместных энергетических и климатических целях путем активизации Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, который будет служить надежной платформой для достижения целей энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей.
• Привлечение инвестиций в энергетический сектор путем реформ: Украина и Соединенные Штаты намерены сотрудничать в рамках стратегического энергетического диалога для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины, расширения реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях, усиления инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечения иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей энергетической независимости, декарбонизации и чистой энергетики.
• Сокращение выбросов парниковых газов и продвижение инноваций: Украина и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение достичь амбициозных сокращений своих национальных выбросов парниковых газов до 2030 года, что отмечено в соответствующих национально определенных вкладам (NDC). Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве (AIM) и намерена развивать возобновляемую энергетику в финансово ответственным образом.
• Противодействие влиянию "Северного потока - 2": Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.
IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОЦВЕТАНИЕ
Украина должна быть достаточно экономически сильной, чтобы выбирать собственное будущее и склонить дугу своей национальной истории к большей справедливости и возможностям для украинского народа. Продолжение Украиной реформ имеет решающее значение для обеспечения функционирования экономики на благо людей.
• Имплементация ключевых реформ: В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливое среду для бизнеса и инвестиций. Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран - Украины и США.
• Расширение коммерческого сотрудничества: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, призванного содействовать коммерческому участию американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США.
• Обеспечение достаточного финансирования для экономического роста: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 миллиарда долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике.
• Рост торговли и инвестиций:Украинско-американский совет по торговле и инвестициям проведет свое 10-е заседание этой осенью для того, чтобы подтвердить рабочие планы по устранению регуляторных барьеров, прекратить использование нелицензионного программного обеспечения украинскими органами государственной власти, решить другие вопросы интеллектуальной собственности и сотрудничать в области труда. Украина также обязуется принять законодательство, которое установит надежный процесс проверки инвестиций. Украина и Соединенные Штаты планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании совета.
V. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ И ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Соединенные Штаты твердо поддерживают украинский народ в противодействии пандемии COVID-19 и в ответе на гуманитарные нужды, вызванные войной на востоке Украины.
• Борьба с COVID-19: Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 55 млн долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона "О плане спасения Америки".
• Гуманитарная помощь: В результате продолжающегося конфликта на востоке Украины 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили более 306 млн долларов жизненно важной помощи нуждающимся в ней украинцам, в том числе в виде продуктов питания, жилья, безопасной питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в частности, пожилых людей. В этом году Правительство США предоставит Украине дополнительные 45 млн долларов гуманитарной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Щоб ***** не напало і не з'їло Моє сало...
Более того, оно только цифры смогло прочесть - а вот условия их получения - то уже за граньювовы-ссыкла)
а ведь выполнять прейдется.. включая выдачу коломойшу в США)
И вот тут начнется самое интересное - з экранов г+г и интер начнут ругать клована)
Да что зомбоящик - местные зебилы изойдут на истерику о "предательстве бубОчки"))
Це було б реальною допомогою.
Синім кольором - країни НАТО, помаранчевим - партнери США поза НАТО, жовтим - кандидати.
може трільйончик баксів у наступні 10 років (після завершення вистави зебіла) на становлення держ. інституцій, економіки і збройних сил?
"За підтримки США Україна продовжуватиме... боротися з... дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+."
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
....
Це щось на кшталт цього:
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
а по факту лише "обіцяли домовлятись про мир у всьому світі + екобезпеку+ проти ковіду"
і отримали для блезіру пару копійок.
Ну я вот ждал что-то подобное. "Максимум" ага. Ну что же, давайте разберемся что же на самом деле получил Зеленский по тогу визита в США.
Сама фраза "мы получили максимум" не удивляет, так как медиа департамент Зеленского (всякие Подоляки и Арестовичи) живет исключительно в мире где у них все получается, где война закончена (пофиг что наших солдат постоянно убивают российские солдаты - мы про это ничего не скажем, а значит этого нет). В мире где депутаты своей партии НЕ МОГУТ попасть ДТП, а если попадут - мы за деньги, зачистим все новости на медиа ресурсах страны, прям как в РФ. В мире где коррупция в верхних эшелонах побеждена, а то что Блинкены там всякие наговаривают - так это заговор против найвеличнішого.
Так вот, что же там подписал Зеленский? Дальше цитаты и пояснения:
(1) "Первый документ - это совместное заявление министров энергетики США и Украины об усилении энергетического и климатического партнерства"
Это ни о чем. Даже в статье об этом говорится "Какой-либо конкретики в этом заявлении нет."
(2) "Речь идет о меморандуме между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse Electric. И хоть меморандум тоже декларативный, он предполагает конкретные шаги, но без сроков.".
Главное в этой фразе "хоть меморандум тоже декларативный" - ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ЭТО ПРОСТО СЛОВА НА БУМАГЕ. Дальше можно не читать, понимаете? Это просто "мы договорились чуть ближе дружить, чем раньше". Сейчас я вам это докажу.
i) "Общая стоимость проекта - до $30 млрд." - я прошу вас, у нас даже $3 нет, не то что 30!, вы видели в каких долгах Энергоатом? Его туда загнали Коломойский, когда рулил Центрэнерго и Ахметов через ДТЕК. Они системно банкротили Энергоатом, заставляя его генерить КУДА БОЛЬШЕ энергии которые он задекларировал диспетчеру. Итого, энергию Энергоатома пропускали как энергию ДТЕКа и Центрэнерго 🙂 Эти две компании НИЧЕГО не генерили, а деньги получали по полной.
Уверен, нынешний министр энергетики Герман Галущенко может нам рассказать куда больше о том как зарабатывал Коломойский и Ахметов на Энергоатоме, в конце концов, он там был топ-менеджером.
ii) Сейчас Центрэнерго рулит Ермак и там все разворовано В НОЛЬ. Вот новость, от самого министра энергетики Германа Галущенко 🤣🤣🤣. У центэнерго НЕТ ДЕНЕГ НА ЗАКУПКУ УГЛЯ. Поэтому просят гос.банки (а я вам уже рассказал зачем Зеленскому нужны гос.банки) дать кредит, чтобы Центрэнерго было за что уголь купить 🙂
Так что когда читаете новость, о том что Энергоатом ЧТО-ТО ТАМ КУПИТ, можете смело ржать вголосину, ибо все что можно было своровать, включая болтики и стулья, все уже давно забрал Коломойский и Ахметов (при содействии Команды Зеленского конечно).
Edit:
Тут просят добавить что это не энергоатом купит, а "проект всего стоит $30 млрд". И то что по проекту планируется привлчечь инвестиций на $25 млрд.
Это важное замечание, и его стоит тут отметить. Хотя сути не меняет - я не понимаю как кто-то нам даст 25 млрд, пока Ахметов и Коломойский безнаказанно устраивают беспредел и воруют всё, что видят.
"Истории уже знакомы подобные меморандумы. В 2016 году практически аналогичный меморандум Энергоатом подписал с корейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Однако с тех пор строительство третьего и четвертого энергоблоков на ХАЭС так и не началось."
Вы поняли да? Ничего не будет, потому что все эти бумаги это просто воздух. Главное сказать фразу "$30 млрд".
Идем дальше:
(3) Оборонный сектор: "Кроме того, было подписано соглашение о проектах в сфере исследований и разработок. Документ создает условия для внедрения передовых оборонительных технологий и начала проектов в сфере модернизации вооружения с привлечением инвестиций США."
Это примерно так можно понимать "мы вам разрешим за деньги купить оборудование, которое мы же за деньги будем обслуживать, потому что вы не можете".
(4) Особенно мне понравились комментарии "экспертов" про Северный Поток 2: "По мнению Дубовика, на фоне Северного потока-2 сотрудничество с США в сфере энергетики крайне важно для Украины."
Я напоминаю мы говорим про "максимум" ))) Это типа ЛУЧШЕЕ что мы могли получить 🙂
Команду власти месяцами предупреждали, что если они будут класть болт на требования МВФ и западных партнеров, то поддержка запада будет ослабевать.
Зеленский гыгыкал всем в лицо, и в результате получил отмену санкций по Северному Потоку 2 (которые ДЕЙСТВОВАЛИ, пока Ермак и Зе не поставили Витренко рулить Нафтогазом). И это "уважаемые эксперты" называют МАКСИМУМ. Я надеюсь вы понимаете идиотизм такой фразы.
(5) Последнее - вишенка на торте: "Американский Exim Bank профинансирует экспорт в Украину на $3 млрд."
Новость подается с такими заголовками в украинских СМИ: "Украина получит 3 миллиарда долларов в качестве поддержки. Деньги предоставит Экспортно-импортный банк США."
Давайте я вам объясню что это за "финансирование экспорта" 🙂 Допустим Украина хочет купить станок в США. Так вот, вместо того чтобы платить за весь станок сразу, благодаря помощи экспортного банка США, мы сможем получить рассрочку и целый год выплачивать деньги за этот станок. ВСЕ!
Никаких "денег" Украина не увидит 🙂 это просто помощь экспортного банка СВОИМ ЖЕ КОМПАНИЯМ продавать нам товары. Фраза "Украина получит помощь" - это банальное вранье. Здесь подробнее.
Как и все что вы читаете про поездку Зеленского в США. Мы не получим какой-то большой помощи, потому что Зеленскому Коломойский дороже, чем народ Украины и интересы страны.
P.S. Кстати, заголовок Лига.нет уже поменяла на более нейтральный.
(c) Марк Савчук
АХАХАХА
Після оманських інвестицій і Маріупольського інвестфоруму з нянями залишилось зібрати вже небагато. Інвестуймо!
Країною керують дегенерати з дитячими хотєлками і з абсолютним нерозумінням цифр як таких. Ти залучи хоч 227 мільйонів реальних інвестицій, а потім будеш кукурікати про 227 мільярдів.
До речі, чомусь згадався 2013 рік, осінь. Коли після стрімкого прориву в питанні Асоціації з ЄС, ***** викликало янека в сочі, навішало там йому ультиматумів і риги всі як один почали вимагати 160 мільярдів євро для підписання договору про Асоціацію. І коли ригів питали: а ***** вам ті 160 мільярдів євро, що ви з ними будете робити, то вони не знаходили нічого кращого ніж казати, що будуть утеплювати будинки
Тобто, перешкодою інтеграції в ЄС були неутеплені будинки
Якась приблизно така сама історія і тут, в наслідника яника.
Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цифровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.
Якщо коротко підбити головні підсумки візиту, то їх можна звести до трьох пунктів.
1. США чітко показали, що розмова переходить у виключно прагматичне русло: окреслюється коло інтересів в економіці та в безпекових факторах і нам пропонуються величезні можливі кредити під американські товари (нічого нового - так виходила з кризи Європа та Японія після Другої світової, а американці на цьому заробили, тому я б утримався від аж надто категоричних криків про зраду - все залежить від уміння переговорників розставляти акценти та вміння відстоювати свою еліту).
2. США окремо виділяє НАБУ і САП як ключовий для себе орган. Ефективність не важлива - важлива "так звана незалежність", але виключно від Офісу президента (зрештою, нічого нового тут немає - НАБУ і САП - це контроль на елітами).
3. Байден у своєму вступному слові, не очікуючи запрошення Зеленського окремо наголосив на тому, що хоче приїхати в Київ. В перекладі з дипломатичної, він дав посил проамериканським елітам у нас та істеблішменту в США, що він не планує кидати Україну і просто так ухвалювати рішення про "вихід з України" не буде (це, насправді, посил направлений, перш за все, всередину еліт США, що за "Північним потоком" не послідують наступні поступки Кремлю).
Почати говорити про підсумки візиту потрібно зі статусу візиту: це був просто робочий візит. США свідомо опустили рівень цього візиту до найнижчого можливого: під час таких поїздок не відбувається проривів і не підписують вікопомні документи. Тому від самого початку нам показали, що це візит-знайомство, де відбудеться чітке розставляння крапок над "І", що і сталося за закритими дверима на зустрічі Байден-Зеленський тет-а-тет (читай три пункти про результати візиту).
Окремо треба також зупинитися на доволі слабкій підготовці української сторони до цього візиту. Можна, звичайно, говорити про те, чи потрібно було зустрітися з керівником МВФ, чи ще з кимось, але я хотів би окремо сказати про інше: проект презентації українських інвестпроектів на 277 млрд доларів виявився провальним. Презентувати подібні речі в аудиторії, де немає жодного серйозного представника бізнесу, - це не просто абсурд, це відлякування потенційного інвестора. По-друге, презентувати інвестпроекти, не маючи спеціально створеного не те, що сайту, а навіть відкритої сторінки на сайті Кабміну, - це голос в нікуди. Якщо ми погуглимо ці інвестпроекти, то не знайдемо жодного посилання.
Тепер щодо тих посилів, які дали нам США, підписавши меморандумів на кілька десятків мільярдів доларів. Нам простою і доступною мовою сказали: ось гроші на які ви можете закупити американські товари. Далі в наших широтах почнеться дискусія на тему "це перетворення України в колонію США, бо додана вартість залишиться за океаном, а контроль над країною зосередиться в проамериканському НАБУ", або ж про те, "як це здорово, що нам дадуть товари для енергетики та оборони і у нас буде щастя на віки". Правда, як і завжди, лежить посередині і залежить від цілої низки факторів, включно з умінням наших переговорників.
Простий приклад: п'ять нових атомних реакторів на 25 млрд доларів. Чи цей контракт потрібен нам? Безумовно, так. Але чи цей контракт є одним із найкращих шансів для Westinghouse уникнути фінансового краху? Це також правда, адже компанія перебуває у кризовій фінансовій ситуації. І по кожному з підписаних меморандумів ми можемо знайти такі амбівалентності.
Одним словом, нам сказали у Вашингтоні: у вас є вікно можливостей. Ні, ви не отримаєте нічого на шару, ми проконтролюємо кожну копійку, але це дасть вам можливість модернізувати певні галузі під дуже низькі проценти.
У нас є два варіанти: сказати, що ми так дешево не продаємося і продовжувати жити, як живемо. Або ж зібрати ключових політичних гравців країни, провести розумну дискусію в суспільстві і визначити, чи хочемо ми такої модернізації. Паралельно можна було б почати змінювати правила гри на більш прийнятні і не такі страшні для інвестора.
Насправді, досі за всю історію україно-американських відносин США не робили нам такої пропозиції. Головне питання, чи зможемо ми правильно її оцінити. Потім вирішити, під що потрібні нам кредити (під які неіснуючі у нас технології), і потім правильно провести переговори. Це довгий процес - не менше кількох років до того моменту, коли ми побачимо якісь перші мізерні результати. Або, якщо перекласти це на мову виборів, - вже після виборів 2024 року. І це є головною перешкодою на сьогодні. В цій історії просто не існує швидких рішень win-win.
ЗІ: "формула Штанмайєра" не прописувалась в Мінських документах. А от в Паризьких в грудні 2019-го - дуже схоже, що в непублічній частині щось було.
Кар'єрний дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв в ефірі "Прямого" наголосив, що за правилами дипломатії посол країни в іншій державі є представником президента цієї країни під час його міжнародного візиту. Ця людина має інформувати про всі деталі зустрічей, розповідати більше про важливих людей, а також про певні протокольні деталі. Тому в цьому випадку коли керівник Офісу президента Андрій Єрмак знаходиться настільки поруч з президентом України Володимиром Зеленським, це є порушенням протоколу.
"Дуже цікавий нюанс - це те, що Єрмак сів у машину до Зеленського. Це теж певною мірою порушення сталої практики протоколу. Як правило, з президентом в машину сідає посол. І це не просто так, що так сталося, а тому що посол їде, і заодно вони готуються до іншої зустрічі. Посол брифує, якщо в такому випадку, про зустріч з кокусом, інформує про певних людей, які там будуть, як краще себе поводити, навіть протокольно, і так далі. Це такого в українській дипломатії я не пам'ятаю. Навіть за часів Януковича, коли всі боялися, тим не менше, посол завжди сидів і брифував Януковичу, як треба поводитись, яка там людина, і так далі" - говорив К.Єлісеєв
Він розповів, що саме посол має брифувати президента перед зустріччю з очільником іншої держави. Адже дипломат конкретної країни має знає краще людину, з якою готується візит, тому він зможе відповідно підготувати і налаштувати очільника держави. До того ж послу відомий краще настрій всередині країни, оскільки він весь час зустрічається з її найвищими посадовими особами. Єлісєєв наголосив на тому, що з цього і складається класична дипломатія.
Єлісєєв порівняв звичну практику дипломатії в інших країнах з тим, як усе відбувається в Україні. Він наголосив на тому, що під час міжнародних візитів саме посол є представником президента. Тому йому має відводитися важлива роль на таких заходах."Зверніть увагу. Коли приїжджає Зеленський на міжнародні візити чи зустрічі, український посол завжди сидить десь на краю стола. Це теж неправильно. Завжди в нормальних і цивілізованих країнах, в країнах ЄС і США, посол сидить поруч з президентом. Тому що посол - це представник президента в країні. І посол - це найбільш поінформована людина в конкретній країні, яка може підказати. На це звертають увагу партнери. Це значить, що немає певної довіри до цього посла, якщо він сидить десь на краю. Партнери на це дивляться. Тому що це приниження посла. А потім і таке до нього ставлення: в плані зустрічей, в плані якихось побажань, комунікативності і так далі. З цього складається вся дипломатія, на це дивляться. Це важливо" - наголошує знаний дипломат зі значним практичним досвідом.
"Президент презентував план трансформації України. Мені не зрозуміло, чому він зробив це американцям, а не презентував українцям. Тому що там ішлося про Україну. І, наприклад, я бачив там міста, які є на Донбасі: мій рідний Покровськ, Мирноград… І мене питають мої родичі: так що, у нас Мирноград тепер стане як Монако нове, судячи з презентації Зеленського? Люди там уже потирають руки й чекають, що ці мільярди прийдуть звідкись. Тому я хотів би, щоб спочатку хоча б мешканці знали, про що йдеться і що очікувати від цього", - зауважив дипломат.
Щодо фігури самого президента у контексті зустрічі на такому високому рівні, експерт наголосив, що "дуже хочеться, щоб перед Байденом дійсно виступав і сидів лідер нації".
"Не капітан КВН, а лідер нації, людина, яка чітко розуміє стратегічні інтереси України й міжнародні розклади, які наразі відбуваються. Я дійсно підтверджую той факт, що завжди перед такого роду зустрічами готується психологічний портрет на співрозмовника, він досить детальний, і, повірте мені, там до 20-30 сторінок доходить. Це серйозний документ. Це спільна робота всіх відповідних служб: починаючи від нашого посольства і завершуючи Службою зовнішньої розвідки й так далі. Це на будь-якого лідера готується. А якщо йдеться про цю зустріч, то тим більше…", - розповів Єлісєєв.
Він також прокоментував угоди, які були укладені, зокрема, стосовно стратегічних основ партнерства у сфері оборони між Сполученими Штатами та Україною, та розпіарені Офісом президента Зеленського.
"Як з'ясувалося, це рамкова просто міжвідомча угода між Міноборони України та Міноборони США, - то там, якщо почитати, військова допомога і співпраця обумовлена ходом реформ і так далі, і так далі. Тому я думаю, що ми маємо чітко розуміти, що так просто вона як манна небесна на нас не впаде, а ми маємо для цього зробити певну домашню роботу" - зауважив Констянтин Єлісєєв.
Водночас дипломат наголосив, що розглядати позитивні результати цих перемовин, без урахування основ міжнародного співробітництва, закладений у попередні роки, неможливо. Однак, на думку Єлісєєва, щодо угоди у сфері оборони, варто було б підняти питання розширення діапазону летальної зброї для України.
"Ці всі речі є продовженням того базису і фундаменту, який був закладений в попередні роки, і це добре. Я, звичайно, вітаю, що йде розвиток цих речей, надається допомога на безпеку, оголошено про додаткові "Джевеліни", але все-таки хотів би бачити розширення діапазону летальної оборонної зброї для України. Наприклад, йдеться про ті засоби, якими ми можемо посилити нашу протиповітряну оборону. Йдеться про ті ж вертольоти "Апачі" і так далі, антиснайперських комплексів… Тому я б хотів, щоб тут все-таки був діапазон розширений", - наголосив він.
Стосовно представлення ООН на саміті "Кримської платформи", Єлісєєв закцентував на тому, що воно було б в край важливим. Він зауважив, що українській делегації варто було б відвідати ООН, оскільки організація не була присутня на саміті у Києві."Нумо скажім чесно, для мене дотепер знак питання - чому ООН була відсутня на "Кримській платформі"? Я вважаю, що це недолік. Тому що без ООН ми не можемо інтернаціоналізувати проблему. Локалізувати можемо, але не інтернаціоналізувати. А ключовий посил "Кримської платформи" - це інтернаціоналізація, ширше зробити… ООН була відсутня. Тому, якщо вони до нас не їдуть, то ми маємо до них поїхати. Там планується десь через місяць візит, але тоді вже буде не до цього. Поки все горить, треба поїхати, зустрітися з членами Ради безпеки, з головою Ради безпеки, презентувати це і намагатися все-таки залучити їх до нашої роботи.", - сказав дипломат.
Експерт також відзначив, що напередодні візиту Зеленського до США, п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко озвучив низку конструктивних пропозицій, щодо питань та тем, які варто було б підняти в ході візиту такого рівня.Україна отримає від США допомогу в розмірі 3 мільярди доларів. "Можуть звинуватити мене в "порохоботстві", але я хотів би відзначити все-таки досить конструктивні пропозиції, які напередодні візиту висловив п'ятий президент. І якщо ви подивитесь, що він сказав і що ми зараз маємо, то, в принципі, ці речі, як кажуть, "йдуть в масть", як в картах. Тобто вони співпадають. І це дуже добре. Адже в успіху у візиті зацікавлені всі українські здорові демократичні політсили. Сьогодні стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами - це фактор, який об'єднує здорові демократичні політичні сили в Україні", - резюмував Єлісєєв.
це лишній раз доводить що дарма відмовились від ядерної зброї, і віддали запаси плутонію. Була б в нас хоч тактична ядерна бомба здатна долетіти до москви. нам би це заглядування в очі і руки американцям і не знадобилось.