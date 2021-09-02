Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме прокомментировали вступление Украины в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это не то решение, которое могут принять Соединенные Штаты. Мы продолжает поддерживать и призывать, чтобы двери НАТО были открыты для тех стран, которые готовы и способны выполнять все обязательства относительно членства и сделать свой взнос в безопасность евроатлантической территории", - заявила спикер Белого дома Джен Псаки.
Она напомнила, что на саммите НАТО в совместном заявлении в июле подтвердили право Украины самостоятельно выбирать будущее и курс внутренней и внешней политики. Псаки также повторила шаги, которые должна предпринять Украина, как и любая другая страна, для вступления в НАТО: реформа правовой системы, модернизация оборонного сектора и развитие экономики.
Пожалуйста, подождите...
(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…
Ленин тут вспомнился мне. И печник.
тільки не всі політики ( особливо наші нинішні) це розуміють !
Фсьо відволікання уваги!
Приклад - Ізраїль!!
Чомусь там люди розумні, а в Нас Ні..
🤣
що Україні в президенти дістався бракований єврей. " (с)
Приймається 100%% голосів члєнів та членіх НАТО..
Та "Устав НАТО" вже постити мозолі заробив....
Литва вже все сказала...
Єнта тєжє яйка від сбоку!!
Нацзм і фашизм...
😁
Иии? Это обязанность США вообще-то. Или она хочет сказать, что это мы должны делать?
Ага, щас... будем на халяву американцам поднимать экономику в Украине...
Треба Своє НАТО робити!!
Хто ненавидить парашників-об'єднуйтесь!
Вперлись в ворота як барани..
АРМОВІР....
Україна+Молдова+Грузія для початку..
Україні, Молдові та Грузії втрачати вже нічого..
Территоріальні проблеми-хрест на НАТО..))
Территориальные проблемы как в Україні так і в Молдове..))
Я Вам не Ликбез-Гуглите...
😁
Читайте "Устав НАТО"...
НАТО та ЕС , на жаль, як горизонт....
Треба щоб нас туди запрошували...
А за 30-ть років все пррррросррали!!
))
А чому Турція риє канал в обхід Босфору??
🤣
Падєлитєсь опытом...please...🤗
Проходили тоже это и в Украине Мои..
Всего наилучшего - Хай щастить!!
))
В моей семье тоже никогда не отмечали совковые "праздники" типа 7 ноября и 1 мая:
у нас треть всего нашего рода была уничтожена в результате террора большевистско-охлократического режима. Старшую сестру моей бабушки расстреляли в 1937 году только за то, что она получали письма из Югославии от своего мужа-офицера, эмигрировавшего с Белой армией в ноябре 1920 года сначала в Турцию, а затем в Белград.
Уявляю вимоги Угорщині про офіційний статус угорської мови, або вимоги Польщі про визнання УПА злочинною організацією за Волинську різню. І ні НАТО, ні інші окремі країни НАТО не мають повноважень заблокувати такі вимоги. Консенсус - фундамент рішень НАТО.
нада следить
чтоби двери -
били
аткрыты !!!
Тот сектор на котором опростоволосился Порошенко; и пока также завяз в этом Зеленский (после завершения президентского срока в унисон с Порошенко Зеленский тоже будет оправдываться что 5 лет для реформирования судейской системы мало?).