87 отставных американских генералов и адмиралов призывают руководство Пентагона уйти в отставку из-за Афганистана
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Группа из 87 отставных генералов и адмиралов призвали руководство Пентагона уйти в отставку из-за ущерба, который был нанесен репутации США в связи с выводом американского военного контингента из Афганистана.
Открытое письмо за их подпись распространила организация "Flag Officers for America", членами которой являются отставные офицеры, сообщает Цензор.НЕТ.
Подписанты письма считают, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли допустили "халатность", не отреагировав должным образом на "этот опасный вывод" войск.
"Если они не сделали все от них зависящее, чтобы остановить поспешный уход (военнослужащих. - Ред.), им следует уйти в отставку", - говорится в письме.
Отставники считают, что даже если Остин и Милли изо всех сил сопротивлялись приказу президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана, им все равно следует уйти в отставку "по соображениям совести".
Авторы письма указали, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом".
"Последствия этой катастрофы велики и будут в течение десятилетий находить свое отражение", — говорится в обращении.
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По Конституции, за это полагается немедленный и безоговорочный импичмент.