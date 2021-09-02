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87 отставных американских генералов и адмиралов призывают руководство Пентагона уйти в отставку из-за Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

87 отставных американских генералов и адмиралов призывают руководство Пентагона уйти в отставку из-за Афганистана

Группа из 87 отставных генералов и адмиралов призвали руководство Пентагона уйти в отставку из-за ущерба, который был нанесен репутации США в связи с выводом американского военного контингента из Афганистана.

Открытое письмо за их подпись распространила организация "Flag Officers for America", членами которой являются отставные офицеры, сообщает Цензор.НЕТ.

Подписанты письма считают, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли допустили "халатность", не отреагировав должным образом на "этот опасный вывод" войск.

"Если они не сделали все от них зависящее, чтобы остановить поспешный уход (военнослужащих. - Ред.), им следует уйти в отставку", - говорится в письме.

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Отставники считают, что даже если Остин и Милли изо всех сил сопротивлялись приказу президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана, им все равно следует уйти в отставку "по соображениям совести".

Авторы письма указали, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом".

Также читайте: Байден: Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех

"Последствия этой катастрофы велики и будут в течение десятилетий находить свое отражение", — говорится в обращении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Это и есть настоящие патриоты США. Они прекрасно понимают, чем грозит миру подобное проявление слабости сильнейшей страны мира
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02.09.2021 00:40
+4
Да он просто мягкотелый задрот, как и большинство политиков сейчас. Жаль, но второго Маккейна там не наблюдается
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02.09.2021 00:44
+4
_Не просто: слишком много совпадений, за которыми на самом деле - системная и последовательная деятельность, оборачивающаяся против США и союзников, но зато к выгоде кремля на каждой развилке событий.
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02.09.2021 00:50
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Появились стенограммы разговора Байдена с Гани. 23 июля Байден дезинформировал Гани о скором наступлении талибов. Все чаще звучат мнения в т.ч. военных, что Байден умышленно отдал Афганистан талибам и умышленно их вооружил.(с)
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02.09.2021 00:32 Ответить
"Дональд Трамп хотів зробити Америку знову великою. Джо Байден зробив знову великий Талібан. Відео про катастрофу Байдена зібрало понад 9 мільйонів переглядів на TikTok. Перевірте нижче." #TikTok https://vm.tiktok.com/ZMRAJ5RXY/
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02.09.2021 00:37 Ответить
Пустая болтовня . А действующие говорят что-нибудь ? Уверен , ничего не скажут .
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02.09.2021 00:37 Ответить
Один подполковник Stuart Scheller сказал . Освободили от исполнения обайзанностей за 8 часов.
..
https://youtu.be/h7DO56ERVGc
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02.09.2021 01:29 Ответить
Это только один набрался смелости , это исключение . И он понимал , что так будет .
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02.09.2021 01:47 Ответить
Это и есть настоящие патриоты США. Они прекрасно понимают, чем грозит миру подобное проявление слабости сильнейшей страны мира
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02.09.2021 00:40 Ответить
Американцев просто достали европейские партнеры по НАТО,макаронники,жабогризы,фрицы.Финансировать отказываются и моя хата скраю.Вывод войск-правильное решение,у них своих проблем хватает,а здесь пусть Европа решает
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02.09.2021 07:01 Ответить
Байден - де-факто - наручный Петрушка фюрера, предатель США и союзников.
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02.09.2021 00:43 Ответить
Да он просто мягкотелый задрот, как и большинство политиков сейчас. Жаль, но второго Маккейна там не наблюдается
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02.09.2021 00:44 Ответить
_Не просто: слишком много совпадений, за которыми на самом деле - системная и последовательная деятельность, оборачивающаяся против США и союзников, но зато к выгоде кремля на каждой развилке событий.
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02.09.2021 00:50 Ответить
Зараз Байдена трошки покобенять.
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02.09.2021 10:10 Ответить
так всегда демократы были за кацапов
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02.09.2021 07:36 Ответить
Ух ти,які Македонські-Ганібали-Наполеони.А шо думає рядовий состав?
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02.09.2021 00:54 Ответить
Тю.
Байден, как Главнокомандущий, совершил государственную измену: оставил исламским фанатикам оружие на сумму несколько десятков миллиардов долларов.
По Конституции, за это полагается немедленный и безоговорочный импичмент.
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02.09.2021 05:37 Ответить
Да нет,он показал хитрожопой Европе средний палец,большинство америкосов только за,за что импичмент?
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02.09.2021 07:04 Ответить
Я же написал за что: за вооружение исламских фундаменталистов. Или вы не в курсе в чём заключается концепция "Всемирного Халифата" ?
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02.09.2021 09:29 Ответить
А при чем здесь ...Пентагон? Есть ЦРУ, есть геостратеги........но то, как пришлось уматыватся, говорит о серьёзных логистических просчетах. И то, что войну вели 20 лет тоже наводит на определенные мысли.
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02.09.2021 07:29 Ответить
а чего вы ожидали каков поп таков приход
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02.09.2021 07:35 Ответить
Ці отставні і довели цю ситуацію до ручки. Чого ви сиділи в тому Афганістані двадцять років?
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02.09.2021 09:08 Ответить
Вони 20 років поспіль в Афгані лежня справляли.
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02.09.2021 10:05 Ответить
Такий просунок!
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02.09.2021 10:06 Ответить
прасунок
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02.09.2021 10:07 Ответить
желательно вместе с деменционным Бидоном.....
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03.09.2021 20:33 Ответить
 
 