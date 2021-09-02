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Новости За рубежом
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Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вывели отношения стран на новый уровень.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявилпосле встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместо предусмотренного по графику часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Энтони Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал Кулеба в Twitter.

Читайте: Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что США привержены светлому и процветающему будущему Украины. "Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации людей из группы риска в Афганистане", - указал Блинкен на своей странице в Twitter.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Але сумісної пресконференції не буде...
Такий от новий рівень...
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02.09.2021 00:41
+11
Блин.. на кого эта пурга рассчитана !?
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02.09.2021 00:40
+8
Маленький мальчик нашёл телефон
(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…

Ленин тут вспомнился мне. И печник.
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02.09.2021 00:37
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Маленький мальчик нашёл телефон
(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…

Ленин тут вспомнился мне. И печник.
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02.09.2021 00:37 Ответить
А от би на його місці був Наймудріший... Ото б була перемога. А так.. просто звізджж з дєдом.
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02.09.2021 08:46 Ответить
а масочку то как мял... Как девочка платочек перед сеновалом.
Бляха ну как? Ну как вы могли голосовать за это неуверенное в себе чмо?
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02.09.2021 00:39 Ответить
Блин.. на кого эта пурга рассчитана !?
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02.09.2021 00:40 Ответить
Продовження політики смердючого совка з вилизуванням керівної дупи.
"Слава величайшему, чеснейшему, высочайшему !!!"
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02.09.2021 10:22 Ответить
'Новий' означає інший. Це не говорить 'кращий', це може і 'гірший'.
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02.09.2021 13:16 Ответить
Было бы от чего "разрываться"

Совместное ЗАЯВЛЕНИЕ
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
...
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02.09.2021 00:53 Ответить
Ты таки считаешь, шо рояль в Белом Доме сработал? Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень - Цензор.НЕТ 2098
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02.09.2021 00:55 Ответить
Але сумісної пресконференції не буде...
Такий от новий рівень...
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02.09.2021 00:41 Ответить
Спільної
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02.09.2021 11:39 Ответить
Так, дякую...
Шкода, що не можна на цензорі корегувати коментарі.
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02.09.2021 15:46 Ответить
Дно....такого стрьомного візиту ще не було...а ні ,ще овоч уран раздавав -це теж дно
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02.09.2021 00:41 Ответить
Нам спочатку розповідали про те, що мовляв «от пройде 100 днів», а потім - «дайте ще 100 днів від 1 вересня, коли зібралася нова рада і призначила новий уряд», і ось сьогодні виповнилося рівно два роки, а це не 100 днів, а результати діяльності цієї зеленої краси-ще гірші.(с)
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02.09.2021 00:44 Ответить
Кулеба ведь профессиональный дипломат. Зачем он позорится? Какой новый уровень отношений?
Там ведь ничего, кроме подписания пустопорожних бумажек не произошло.
Только зря потрачены деньги налогоплательщиков на эту турпоездку. Не думаю, что Кулеба этого не понимает.
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02.09.2021 00:55 Ответить
"Пустопорожних бумажек"??? Там обязательства по полному погружению США в реформацию Украины. Включая столь необходимые реформы в "оборнке" и судебной. По сути, это счастливый билет Украины в другую жизнь.
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02.09.2021 01:40 Ответить
Там ворох письменных пожеланий удачи и заверений в хорошем отношении.
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02.09.2021 01:46 Ответить
Ага. С назначением американской комиссией, которая чисто для поржать)))
К примеру, где тут только пожелания и заверения? Когда тут конкретика сплошная!!


-Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией:Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. В то же время Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.
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02.09.2021 01:51 Ответить
😂 Де там про американську комісію? Зелені керівника САП звільнили і ніяк нового не призначають. Тут вони лиш говорять 'треба по швидше назначити' і не згадують 'а хто це зробив разом'
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02.09.2021 13:21 Ответить
Украина планирует реформировать
Украина намерена развивать
Помощь и совещательные программы
поддерживают
немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора из Слуг?100% своего?
прозрачного и надежного процесса отбора преемника Из Слуг? 100% своего?Абырвалг
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02.09.2021 17:57 Ответить
...не только, там и защита прав ЛГБТ, только совсем непонятно одна делалюга - читал что есть утехи плотские где партнёры ...друг друга плётками, батогами и прочими садистским предметами... по моему называються гомо...нет садомозахистами. Ваприс, а что такое захист от "садомо" и сей мемарандум тоже приписывает защищать этих "любителей тумаков"...я, уже их начинаю бояться!!!!
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02.09.2021 05:28 Ответить
Давайте попытаемся быть справедливыми. Визит в США - это жирный плюс для Зели да и для Украины. В любом случае Украина некоторое время будет на первых страницах мировых СМИ - а это важно. Ну и деньги, оружие, а, возможно, и контракты тоже будут. То, что съездил и не обосрался, а если и обосрался, то не видно, а если и видно, то не сильно - уже хорошо.
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02.09.2021 06:50 Ответить
Жирный плюс будет, если будет хоть что-то сделано. Если контракты будут и будет от них польза, а не пристраивание исключительно своих на денежные места.
И если народ реально почувствует хоть какое-то облегчение.
За 2 года пока что народу дырка от бублика и рост тарифов.
А слуги прибарахлились квартирами и машинами.
Для начала посмотрим, что в итоге, когда уляжется "пыль"
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02.09.2021 18:03 Ответить
При этой власти главное, чтобы Украина вообще не исчезла с повестки дня. Вы слишком многого хотите от шайки клоунов. Вы уверены, что реально хотите, чтобы они что-то сделали? Думаете, что хуже не будет?
Ну а тарифы будут расти при любой власти - здесь нет вариантов. Другое дело, что вместе с тарифами должна расти экономика, а вместе с ней зарплаты и пенсии. Не думаю, что с такими руководителями это возможно.
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02.09.2021 23:43 Ответить
Украины нет ни на каких вообще страницах мировой прессы, во всяком случае в связи с данным визитом.
Никого ни наш дурачок, ни его кривляния не интересуют.
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02.09.2021 18:14 Ответить
Клоун не интересует само собой. Зато Байден и его встречи интересуют всех. Поэтому все же про нас тоже написали.
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02.09.2021 23:44 Ответить
Да все он понимает, но надо же прислуживаться
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02.09.2021 00:58 Ответить
Та да.Полюбе.Галантерейник і кардинал - це сила.
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02.09.2021 00:59 Ответить
Ой да ладна! Байден позавчора також хвалився про «геніальну операцію в Афганістані»!
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02.09.2021 01:00 Ответить
ЗЕ пороли не один час, а два.

В чем новый уровень?
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02.09.2021 01:45 Ответить
Очередное дно пробито.
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02.09.2021 03:44 Ответить
Т.е. Кулеба считает, что
- дело против Коломойского в США,
- уголовка на Байдена в Украине,
- захват Нафтогаза,
- слив операции "вагнеровцев",
- коррупция,
- воровство,
- узурпация власти в Украине
стали хорошим фундаментом для нового уровня отношений?

Что 2 часа Байден обсуждал с ЗЕ не эти вопросы, а только обещал всестороннюю поддержку любых хотелок наркомана ЗЕ?

Ну тогда Кулеба либо враль, либо *******.
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02.09.2021 01:54 Ответить
Кулеба еще язык не стер?
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02.09.2021 02:21 Ответить
Новый уровень дна...
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02.09.2021 03:43 Ответить
Почему же? Известно. Когда шахтеры стучат касками известно что происходит
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02.09.2021 06:49 Ответить
...вау, у меня немного закружилась голова от успешного вояжА, ну наконец жить стало весело, жить стало хорошо!
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02.09.2021 05:20 Ответить
Так шо теперь, все, пабеда?!
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02.09.2021 05:23 Ответить
Звучит стрёмно . Зебленский в заголовке- лишнее
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02.09.2021 06:17 Ответить
Нести ахинею - это работа зеленского, г-н Кулеба.
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02.09.2021 06:47 Ответить
Лишень таке кончене тріпло, як Кулеба, могло щось подібне ляпнути.
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02.09.2021 07:41 Ответить
Какой? Ниже плинтуса? Режим тупого игнора и похлопывания по плечу?
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02.09.2021 07:49 Ответить
Новый уровень - какое счастье людям,когда вы ****** будете сажать казнокрадов и взяточников,когда в стране будет уважение к нормальному бизнесу и собственности,когда начнете чистить законы принятые мразями регионалами и бэпэпэшниками?
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02.09.2021 08:29 Ответить
Может расскажете какие законы надо чистить. Интересно узнать.
Законы принятые слугами будут просто отменять, даже чистить не придется
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02.09.2021 11:42 Ответить
Там реально проще пакетом отменить, чем в зеленом дерьме копаться.
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02.09.2021 23:46 Ответить
😂
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02.09.2021 09:24 Ответить
 
 