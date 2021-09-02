США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена

Афганец Мохаммед лично просил президента США вывезти его и его семью из страны, но эвакуировать его не успели.

Историю Мохаммеда, полное имя которого не раскрывают из соображений безопасности, опубликовала газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

"Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", - цитирует газета слова Мохаммеда.

В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном. Они попали в снежную бурю и были вынуждены приземлиться и подать сигнал бедствия. На сигнал откликнулся Мухаммед - местный житель, работавший по контракту с армией США в качестве переводчика. Помогая Байдену и другим сенаторам, он провел на холоде 30 часов вместе с американскими военнослужащими и афганскими силами безопасности.

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Мохаммеда должны были эвакуировать вместе с тысячами других афганцев, работавших по контракту с американскими войсками, однако до сих пор этого так и не удалось сделать: возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы. На выходе из кабульского аэропорта Мохаммед узнал, что выезд разрешён только ему одному, но не членам его семьи. Кончилось тем, что всем им пришлось запереться дома и скрываться от талибов. "Я не могу выйти из дома, – приводит его слова WSJ. – Я очень напуган".

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Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя просьбу Мохаммеда о помощи, заявила, что Соединенные Штаты полны решимости вывести его и его семью из страны. "Мы вытащим вас. Мы ценим Вашу самоотверженность", – сказала она.