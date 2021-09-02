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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Байден (2385) США (23209) эвакуация (1754)

США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена

Афганец Мохаммед лично просил президента США вывезти его и его семью из страны, но эвакуировать его не успели.

Историю Мохаммеда, полное имя которого не раскрывают из соображений безопасности, опубликовала газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

"Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", - цитирует газета слова Мохаммеда.

В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном. Они попали в снежную бурю и были вынуждены приземлиться и подать сигнал бедствия. На сигнал откликнулся Мухаммед - местный житель, работавший по контракту с армией США в качестве переводчика. Помогая Байдену и другим сенаторам, он провел на холоде 30 часов вместе с американскими военнослужащими и афганскими силами безопасности.

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Мохаммеда должны были эвакуировать вместе с тысячами других афганцев, работавших по контракту с американскими войсками, однако до сих пор этого так и не удалось сделать: возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы. На выходе из кабульского аэропорта Мохаммед узнал, что выезд разрешён только ему одному, но не членам его семьи. Кончилось тем, что всем им пришлось запереться дома и скрываться от талибов. "Я не могу выйти из дома, – приводит его слова WSJ. – Я очень напуган".

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Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя просьбу Мохаммеда о помощи, заявила, что Соединенные Штаты полны решимости вывести его и его семью из страны. "Мы вытащим вас. Мы ценим Вашу самоотверженность", – сказала она.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
"... возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы."
_Вот такие гниды сидят в Белом Доме, чтобы вы понимали: когда нужна была помощь - мужик помог, подставляясь сам и - больше того! - рискуя семьёй. Но когда помощь понадобилась ему... сослались на бумажки, на формальности!
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02.09.2021 01:16
+7
_Зато они бродячих собачек вывезли. Несколько сотен, отдельный рейс транспортника... Уроды моральные.
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02.09.2021 01:26
+7
Эту красивую историю придумали в кремле скорей всего...
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02.09.2021 07:28
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Врятувати рядового Раяна
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02.09.2021 00:59 Ответить
"Врятувати рядового Мухамєда"
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03.09.2021 09:51 Ответить
"Мы вытащим вас. Мы ценим Вашу самоотверженность"

Вытащат, эвакуируют через наземный коридор.
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02.09.2021 01:00 Ответить
дебилы хватить верить буквально, проверяйте мукулатуру!
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02.09.2021 01:08 Ответить
"... возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы."
_Вот такие гниды сидят в Белом Доме, чтобы вы понимали: когда нужна была помощь - мужик помог, подставляясь сам и - больше того! - рискуя семьёй. Но когда помощь понадобилась ему... сослались на бумажки, на формальности!
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02.09.2021 01:16 Ответить
Его командиры в москве сидят.
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02.09.2021 01:27 Ответить
Лахта!Ну-ка спок!
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02.09.2021 09:35 Ответить
Зато байден эвакуировал более 100 человек которые находятся в списках террористов Госдепа США .
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02.09.2021 01:20 Ответить
_Зато они бродячих собачек вывезли. Несколько сотен, отдельный рейс транспортника... Уроды моральные.
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02.09.2021 01:26 Ответить
Самое смешное что бродячих собак вывезли ,а служебных которые выполняли реальную работу , бросили в клетках в аэропорту Кабула . Идиотизм без границ .
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02.09.2021 01:39 Ответить
Окремим рейсом британці вивозили собак і котів. Не американці.
Американці вивозили собак разом з військовими.
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02.09.2021 01:41 Ответить
Верно, я ошибся: англичане вывезли бродячих собак и кошек.
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02.09.2021 01:48 Ответить
Неа катцап, ты списдел нарочно, а теперь вертишь жеппой
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02.09.2021 09:38 Ответить
Просто не захотели . Нечего было спасать , кого не надо . Инициатива наказуема .
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02.09.2021 01:28 Ответить
от новости кацапией тхне
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02.09.2021 03:13 Ответить
он слишком много знал... США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена - Цензор.НЕТ 5215 США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена - Цензор.НЕТ 7050
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02.09.2021 06:17 Ответить
Эту красивую историю придумали в кремле скорей всего...
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02.09.2021 07:28 Ответить
Опять трусики....
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02.09.2021 08:33 Ответить
 
 