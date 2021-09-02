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Ривненщина (1142) СБУ (18699) таможня (1917)

Таможенники организовали схему контрабанды грузовиков и "нагрели" бюджет на 15 млн, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Таможенники организовали схему контрабанды грузовиков и

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы сотрудников таможни, которые незаконно ввозили грузовики на Ривненщину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в СБУ.

"Схему" организовали сотрудники таможенных постов "Ривне" и "Дубно" вместе с представителями таможенно-брокерских структур.

"Представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения относительно их даты производства и первой регистрации авто, с целью уменьшения коэффициента акцизного сбора в 40 и более раз и, как следствие, объема налога на добавленную стоимость", - сказано в сообщении.

Таможенники, в свою очередь, "не замечали" нарушений.

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По данным СБУ, за 2018-2020 гг. таким образом оформили более 300 грузовых автомобилей. Государству нанесен ущерб в более чем 15 млн грн.

1 сентября на таможне провели обыски, изъяли документы и оргтехнику.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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Автор: Ольга Лузан
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"Нова схема"???
🤣🤣
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02.09.2021 01:47 Ответить
Мелочь из дырки старого пальто вытрусили...
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02.09.2021 03:06 Ответить
Неправильный заголовок, вот как должно звучать название этой статьи:
Таможенники организовали схему конрабанды в обход СБУ и нагрели её на 15 млн.
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02.09.2021 07:08 Ответить
Таможенники организовали схему контрабанды грузовиков и "нагрели" бюджет на 15 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5310
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02.09.2021 08:53 Ответить
15 млн. грн- вони що, початківці?
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02.09.2021 07:10 Ответить
Сюда бы не долларов-денег просить, а нормальных таможенников на пару годиков.
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02.09.2021 07:48 Ответить
"Велике Кридівництво" у дії... Хто заробляє на війні та на контрабанді? Де порох? Де ЗеКомана?
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02.09.2021 10:44 Ответить
 
 