Таможенники организовали схему контрабанды грузовиков и "нагрели" бюджет на 15 млн, - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы сотрудников таможни, которые незаконно ввозили грузовики на Ривненщину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в СБУ.

"Схему" организовали сотрудники таможенных постов "Ривне" и "Дубно" вместе с представителями таможенно-брокерских структур.

"Представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения относительно их даты производства и первой регистрации авто, с целью уменьшения коэффициента акцизного сбора в 40 и более раз и, как следствие, объема налога на добавленную стоимость", - сказано в сообщении.

Таможенники, в свою очередь, "не замечали" нарушений.

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По данным СБУ, за 2018-2020 гг. таким образом оформили более 300 грузовых автомобилей. Государству нанесен ущерб в более чем 15 млн грн.

1 сентября на таможне провели обыски, изъяли документы и оргтехнику.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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