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Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с американским президентом Джозефом Байденом почувствовал позитивное отношение США к Украине, себе и своей команде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я удовлетворен, что на уровне президента США вижу позитив. Негатива со стороны США по отношению к Украине ко мне, к моей команде, к Офису резидента не было совсем. Ноль. Ни одного аспекта, даже ни одного слова. Это приятно", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.
Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.
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Така вона штука,дипломатія...
* ранги визитов
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению
Ниже уровня просто не существует
его "видения"...
никто ведь не спрашивал о негативе,сам взболтнул
Значит прекрасно знает об отношении Штатов к своему ЗЕленому балагану...
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House сьогодні повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому він відзначає скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.