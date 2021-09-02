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Новости Политика Украины
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Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с американским президентом Джозефом Байденом почувствовал позитивное отношение США к Украине, себе и своей команде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я удовлетворен, что на уровне президента США вижу позитив. Негатива со стороны США по отношению к Украине ко мне, к моей команде, к Офису резидента не было совсем. Ноль. Ни одного аспекта, даже ни одного слова. Это приятно", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

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Топ комментарии
+20
Негатив начнется когда ФБР выложит папку на стол с банковскими левыми проводками зеленой команды.. Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 8134
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02.09.2021 07:12
+19
Реального толку от поездки ноль, но зато Зеля почувствовал позитив а его пресс-секретарь показал всем язык.))
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02.09.2021 07:20
+18
Он вообще понимает что на таком уровне встреч никакого негатива просто быть не может, все будут улыбаться и говорить общие фразы. Тут детали в мелочах, например отказ в совместной пресс-коференции уже говорит о многом.
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02.09.2021 07:29
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Негатив начнется когда ФБР выложит папку на стол с банковскими левыми проводками зеленой команды.. Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 8134
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02.09.2021 07:12 Ответить
Что такое ОПа чтоб к ней как то относиться?
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02.09.2021 12:56 Ответить
Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 1430 Я бы таки исправил, в тексте, вот это: "Офиса резидента"(с). Можно ведь всяко истолковать, нет? Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 4563
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02.09.2021 07:13 Ответить
Тобто,ніхто нах. не послав ?
Така вона штука,дипломатія...
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02.09.2021 07:13 Ответить
Він просто не прочитав, що там між рядками. Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 2118
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02.09.2021 08:32 Ответить
Беню выдаш так он тебе и пару лямов скинет
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02.09.2021 07:13 Ответить
Підніми голову! Прорив он відіт...
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02.09.2021 07:14 Ответить
Но ждал сутки аудиенции у Байдена.
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02.09.2021 07:14 Ответить
Это примерно такая же история как и обьявление победой уход американцев из Афгана.))
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02.09.2021 07:16 Ответить
Экономия всегда победа
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02.09.2021 07:18 Ответить
значит все наоборот , один негатив
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02.09.2021 07:17 Ответить
Реального толку от поездки ноль, но зато Зеля почувствовал позитив а его пресс-секретарь показал всем язык.))
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02.09.2021 07:20 Ответить
Особенно.....ОП! Байден хоть знает вообще что это за словосочетание??? Он хоть раз его встречал....где нибудь???
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02.09.2021 07:22 Ответить
Эту могущественную организацию знает весь мир. Сам Байден должность через брата Ермака заказывал))
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02.09.2021 07:29 Ответить
Який там негатив, мабуть після зустрічі в Білому домі іржуть як коні.
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02.09.2021 07:23 Ответить
Вова-сними розовые очки...
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02.09.2021 07:29 Ответить
Он вообще понимает что на таком уровне встреч никакого негатива просто быть не может, все будут улыбаться и говорить общие фразы. Тут детали в мелочах, например отказ в совместной пресс-коференции уже говорит о многом.
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02.09.2021 07:29 Ответить
А може просто Байден невпевнено почувається поряд з найвеличнішим підером **********?
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02.09.2021 07:31 Ответить
Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT", что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению
Ниже уровня просто не существует
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02.09.2021 09:28 Ответить
З точкою зору, яку демонструє Вова, треба якнайскоріше займати чергу до офтальмолога і заразом до психіатра, бо якщо ще трішечки проігнорує симптоми, то прийдеться йти на прийом до проктолога.
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02.09.2021 07:31 Ответить
Все вірно, який негатив? Він клоун, а клоун це завжди усмішки і позитив
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02.09.2021 07:42 Ответить
Ничего подобного, клоуны как правило это отпетые мерзавцы.
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02.09.2021 07:53 Ответить
Слетать, чтобы узнать есть или нет негатива, это сильно. Если так говорит, то претензии к тебе, зюзя, Байден предъявлял серьезные.
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02.09.2021 07:45 Ответить
После того как зеледент увидел мир в глазах тупина становится понятно что он неадекватно воспринимает окружающую реальность и совершенно не владеет языком дипломатии.
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02.09.2021 07:46 Ответить
Переміга на перемігі і перемігою поганяє.
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02.09.2021 07:49 Ответить
Дуже промовисте фото під заголовком. Зверніть увагу на позу Байдена, він майже повністю відвернувся від блазня і спілкується з ним "через плече". Зразу видно "теплі, дружні відносини".
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02.09.2021 07:51 Ответить
После того, как Клоун уже видел "мир в глазах ху#ла" тяжело поверить в другие
его "видения"...
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02.09.2021 07:58 Ответить
раз поспешил заявить что не было,значит таки окромя негатива ничего и не было...только вежливость,воспринятая,как позитив Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 4870.
никто ведь не спрашивал о негативе,сам взболтнул
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02.09.2021 08:30 Ответить
Чого дивуватись, що "негатива со стороны США по отношению к Украине ко мне, к моей команде, к Офису резидента не было совсем. Ноль. Ни одного аспекта, даже ни одного слова. Это приятно". Байден же не клоун і ніколи нікого не ображав зі сцени і не висміював. Зеля по собі судить. Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 148
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02.09.2021 08:31 Ответить
Зельонкін,велкам в Україну - ми тобі негатива забезпечимо на роки вперед!
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02.09.2021 08:40 Ответить
"... ни к Офису президента" не было притензий. А как у кого-то могут быть претензии к его секретуткам? Это вообще кто? Администрация, орган, работающий на президента, не принимающий за него решения, а исполняющий его указания. Где у нашего президента логика?
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02.09.2021 09:02 Ответить
Выглядит, как будто оно оправдывается...
Значит прекрасно знает об отношении Штатов к своему ЗЕленому балагану...
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02.09.2021 09:23 Ответить
И получил ваван талоны на дополнительную шмаль.
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02.09.2021 09:53 Ответить
Кореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з подвір'я Білого дому розповіла:
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.

Freedom House сьогодні повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому він відзначає скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?

Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.
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02.09.2021 10:22 Ответить
Зеленський запропонував Байдену нові формати із залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі: "Будуть думати" - Цензор.НЕТ 6055
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02.09.2021 11:04 Ответить
;Тупизна; так себя может вести ребенок; а не пресс-секретарь президента. Позорище;Мне стыдно за наше правительство во главе Таких особ
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02.09.2021 11:23 Ответить
А зачем вообще летал?
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02.09.2021 11:25 Ответить
Пропиариться в очередной раз, пофоткаться и все...
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03.09.2021 01:56 Ответить
Это прекрасно, оно знает, какое к нему отношение. Иначе не было бы даже таких предположений даже в его пустой голове!
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03.09.2021 06:18 Ответить
 
 