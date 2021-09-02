Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Соединенным Штатам Америки новые форматы по участию в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я предложил форматы … имплементации представителей США. В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Он также сказал, отвечая на вопрос относительно вступления Украины в НАТО следующее: "поддержка США есть, а сроков нет".

Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

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