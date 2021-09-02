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Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Соединенным Штатам Америки новые форматы по участию в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я предложил форматы … имплементации представителей США. В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Он также сказал, отвечая на вопрос относительно вступления Украины в НАТО следующее: "поддержка США есть, а сроков нет".

Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский

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Топ комментарии
+10
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 3737
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02.09.2021 07:29
+6
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5463
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02.09.2021 07:24
+3
здоров малорос.
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02.09.2021 07:27
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Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5463
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02.09.2021 07:24 Ответить
Шпана трускавецька.
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02.09.2021 07:40 Ответить
А де фото з роялем?
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02.09.2021 07:51 Ответить
Ну да, они же тупые, до этого не думали, а только после гениальных предложений Зели.))
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02.09.2021 07:24 Ответить
Просто американці працюють з Україною незважаючи на призвіща можновладців.
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02.09.2021 08:57 Ответить
Ну да..."мы вам позвоним",как-то так короче.
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02.09.2021 07:25 Ответить
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 2234.....
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02.09.2021 07:26 Ответить
здоров малорос.
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02.09.2021 07:27 Ответить
Привіт сексота . Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 29
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02.09.2021 07:30 Ответить
так ти ж з бандерівцями вітався, а не зі своїм стадом. Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 999 короче митрику, ти лошара зелена.
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02.09.2021 07:34 Ответить
Митенька А яким боком ти до бандерівців або до українців? Ти манкрут кацапский!
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02.09.2021 08:13 Ответить
*А ти в *шістки * записаний !?
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02.09.2021 08:34 Ответить
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 7905
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02.09.2021 07:27 Ответить
Так он либиться на всі *золоті * кутні , Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 8821
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02.09.2021 07:28 Ответить
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 6229Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5070....... Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 2389
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02.09.2021 07:27 Ответить
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 3737
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02.09.2021 07:29 Ответить
Будем думать это типа мы вам перезвоним?! Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5857
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02.09.2021 08:01 Ответить
Без хохота читать не возможно!" Будут думать и гадать как свои бабки потерять"Попали вы крепко-мировой кризис будет усугубляться,в сша особенно на что надеетесь,фантазёры?Комик размечтался аж на 300 лярдов инвестиций!!!Край умственного падения.
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02.09.2021 08:05 Ответить
Та вони ще не відійшли після "імплементації" в Афганістан! Потрібен їм той Донбас як попу баян.
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02.09.2021 08:21 Ответить
У попу баян.
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02.09.2021 08:56 Ответить
Бо рояль таки не влізе.
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02.09.2021 10:07 Ответить
Так і сказав: ''Думай! Те...''
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02.09.2021 08:54 Ответить
 
 