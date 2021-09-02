В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров.
"Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки", - приводятся на сайте ООН слова координатора.
"Главная проблема - нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов. Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, включая учителей и врачей, поскольку раньше они получали иностранную помощь", - отметил Алакбаров.
По его словам, кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь доставляется в страну грузовиками из Пакистана, в Мазар-и-Шариф прибыл первый самолет с медицинскими принадлежностями - всего 37,5 тонн.
"Они рассчитаны на 200 тыс. человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", - уточнил Алакбаров.
Еще до захвата страны талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам $1,3 млрд. Получено только $400 млн, отметил координатор.
Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.
Гуманитарный координатор сообщил, что "два влиятельных государства" дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но "этого недостаточно".
"Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Алакбаров.
"Мы решительно требуем от "Талибана" прежде всего уважения принципов гендерного равенства и равноправного участия с тем, чтобы женщины могли вернуться к работе и оказывать необходимую помощь. Мы также требуем, чтобы нам обеспечили возможность выполнять свою работу", - заявил координатор.
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Средневековая экономика неспособна прокормить 40 млн афганцев. Хорошо если 10.
Сами талибы сильно напоминают комунистов с верхушкой исламистов в качестве КПСС
Дід Микола
@malitskiy_
·1 год
А я оце думаю, чи не не організували ЗЕлені (за прикладом Хла) наркотрафік з Афгану. Звідки увесь час "беруться" українці в Афгані? Скільки тонн наркотиків можна вивезти за один рейс літака?
до последнего талиба .
А желания идти по пули 300 000 тысячной армии Афгана не было .
Хотели чужими руками каштаны из огня таскать .
Вот теперь пусть и помыкаются по миру .
Одним словом -
х а л я в щ и к и .