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Афганистан (478) ООН (1744) гуманитарная катастрофа (73)

В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств

К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров.

"Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки", - приводятся на сайте ООН слова координатора.

"Главная проблема - нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов. Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, включая учителей и врачей, поскольку раньше они получали иностранную помощь", - отметил Алакбаров.

По его словам, кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь доставляется в страну грузовиками из Пакистана, в Мазар-и-Шариф прибыл первый самолет с медицинскими принадлежностями - всего 37,5 тонн.

"Они рассчитаны на 200 тыс. человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", - уточнил Алакбаров.

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Еще до захвата страны талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам $1,3 млрд. Получено только $400 млн, отметил координатор.

Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.

Гуманитарный координатор сообщил, что "два влиятельных государства" дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но "этого недостаточно".

"Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Алакбаров.

"Мы решительно требуем от "Талибана" прежде всего уважения принципов гендерного равенства и равноправного участия с тем, чтобы женщины могли вернуться к работе и оказывать необходимую помощь. Мы также требуем, чтобы нам обеспечили возможность выполнять свою работу", - заявил координатор.

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Топ комментарии
+25
Боевик Исламского государства остановил машину, в которой ехала семья христиан.
Боевик спросил водителя: -"Ты мусульманин?"
Христианин: -"Да, я мусульманин".
Боевик: -"Если ты мусульманин, то процитируй отрывок из Корана".
Христианин процитировал ему стихотворение из Библии.
Боевик: -"Хорошо, можете ехать".
Позже его жена говорит ему: -"Я не могу поверить, что ты так мог рисковать нашей жизнью. Почему ты сказал ему, что мы мусульмане? Если бы он узнал, кто мы, он бы застрелил нас".
-"Не волнуйся! Если бы они знали Коран, они бы не убивали людей", - ответил человек…
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02.09.2021 07:38
+20
В мире достаточно богатых стран с исламскими режимами, пусть помогут единоверцам. В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств - Цензор.НЕТ 8273
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02.09.2021 07:35
+11
У них всё было . Они решили отдать власть небольшой , сравнительно , банде гопников . Это их выбор , пусть делают , что хотят . Они даже озабоченностей не заслуживают .
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02.09.2021 08:10
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Правила форума Совет форумчан
Апалченцы всё паели на месяц вперёд сволачи !
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02.09.2021 07:36 Ответить
Продукты завозили за американские деньги. Афганская экономика - это вы о чём? Героин? Так эти деньги точно не на продукты и лекарства. Это на оружие и зарубежные счета боссов. Как впрочем и значительная часть американской помощи.
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02.09.2021 08:51 Ответить
В мире достаточно богатых стран с исламскими режимами, пусть помогут единоверцам. В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств - Цензор.НЕТ 8273
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02.09.2021 07:35 Ответить
палец вверх -бог подаст
показать весь комментарий
02.09.2021 07:36 Ответить
Боевик Исламского государства остановил машину, в которой ехала семья христиан.
Боевик спросил водителя: -"Ты мусульманин?"
Христианин: -"Да, я мусульманин".
Боевик: -"Если ты мусульманин, то процитируй отрывок из Корана".
Христианин процитировал ему стихотворение из Библии.
Боевик: -"Хорошо, можете ехать".
Позже его жена говорит ему: -"Я не могу поверить, что ты так мог рисковать нашей жизнью. Почему ты сказал ему, что мы мусульмане? Если бы он узнал, кто мы, он бы застрелил нас".
-"Не волнуйся! Если бы они знали Коран, они бы не убивали людей", - ответил человек…
показать весь комментарий
02.09.2021 07:38 Ответить
Красивая манипуляция для лохов.
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02.09.2021 10:07 Ответить
В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств - Цензор.НЕТ 4108
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02.09.2021 19:56 Ответить
Шо и требовалось доказать, абезьяна.
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03.09.2021 00:18 Ответить
а я саша
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03.09.2021 07:17 Ответить
Запятой виделяют обращение, хотя кому я говорю.
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03.09.2021 12:35 Ответить
Всего за месяц "новые лица" сожрали все гос запасы... и развалили и так хлипкую экономику страны... Молодцы, дальше они уже будут грабить соседей , т.к. кушать хочеЦЦа ... Вот вам на лицо результаты выбора еще одного "мудрого народу"...
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02.09.2021 07:51 Ответить
Да уж героином сыт не будешь.
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02.09.2021 07:52 Ответить
ООН - Они Они Нелюди.
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02.09.2021 07:54 Ответить
Талибы победили американцев, а теперь проползли к ним на коленях - накормите нас, а то мы умеем только с калашей стрелять, резать головы и стоять кверху задницей. Прям как наши зелёные слуги.
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02.09.2021 07:55 Ответить
Точно як раха - всех пабедили и уничтожили, даже могут_павтарить. Але самі до 90 років немогли наїстися й одягнутися, а пабежденние и разбитие живуть в 100 разів краще від них. Ну це ж ганьба - їздити на фашистських бехах і мєрцах, просити у них двигуни і турбіни, та ще й гріти їх газом = дастаянием нарота расиии
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02.09.2021 08:36 Ответить
Афганський нарід, як і наш 73%, обрав чесний і справедливий режим, для них муслімський комунізм. Але хтож піде в поле і на заводи, бородатим в падло навіть собі бутерброд намазати, баби будуть сидіти закрити по хатах. Така вже їхня карма : «Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован больший удел, не хотят отдавать его Своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха?» (Коран; 16,71. Перевод Кулиева)

Подробнее: https://islam-today.ru/blogi/ildar-muhamedzanov/cto-v-korane-govoritsa-o-bogatstve-i-bednosti/
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02.09.2021 07:59 Ответить
Президентом Афганістану був професор демократ, який з 13 років до старості жив в США, його син і досі працює у Сороса, а невістка в демпартії.
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02.09.2021 10:14 Ответить
Глава Афгана теперь мулла, вот пусть покажет если что то умеет, кроме песен с Корана. А то людей убивать и прессовать женщин у них получается хорошо. Все специалисты удрали, а работать бородачи не умеют.
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02.09.2021 08:00 Ответить
Денег им дайте.вывезите всех мужиков с сосками. так как они сами захотели талибов во власти пусть пожинают плоды
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02.09.2021 08:03 Ответить
Ой,а шож такое?Власть захватить умеют а управлять,накормить народ бородатые дикари не получается.
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02.09.2021 08:04 Ответить
Найем, из в поте лица заработанной зарплаты, 100 гривен уже пожертвовал?
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02.09.2021 08:10 Ответить
У них всё было . Они решили отдать власть небольшой , сравнительно , банде гопников . Это их выбор , пусть делают , что хотят . Они даже озабоченностей не заслуживают .
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02.09.2021 08:10 Ответить
А шо такое, аллах не помогает в кастрюлю барана положить? Тогда попробуют пускай положить в кастрюлю риса по законам шариата. Иметь 20 лет, более триллиона долларов и 300 000 армию, а теперь жалуються. Меркель им в помощь.
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02.09.2021 08:31 Ответить
Аллах допоможе. Літаки з ракетами пришле
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02.09.2021 08:33 Ответить
Вчерсь еще хватало - а сегодня нетути?СТЕПНОЙ ТУШКАНЧИК ВСЕ СОЖРАЛ?Пусть муллы берут лопаты и кормят такой благожелательный к ним народ -рецепт от Микилы Яныча.
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02.09.2021 08:36 Ответить
для того чтобы не было катастроф нужно работать. что то делать. крутиться вертеться.иногда на нескольких работах... тут в странах и стране нашей как бы есть всё для работы...поля,заводы,фабрики, всякие стройки,сельское и животноводческие хозяйства. и так далее .а что могут эти религиозные фанатики делать, где работать, если там песок и пустыня, если женщинам выходить из дому нельзя, да и что можно наработать закутавшись в паранжу, ходить без мужа нельзя....а если мужа нет, ток что в доме умереть или как? музыку и радио и телевизор нельзя, ничего нельзя потому что все эти вещи для неверных.. как то так ... а где же еду брать тогда если нет полей(ну кроме маковых конечно которым весь афганистан засеян...)
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02.09.2021 08:39 Ответить
Народи Афганістану мали вибір, і вони його зробили. Не потрібно заважати їм жити так, як вони хочуть. Не потрібно їх принижувати гуманітарними подачками. Кількість населення прийде до кількості, яку вони зможуть прогодувати.
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02.09.2021 08:41 Ответить
Большая ошибка всяких ООНов и прочих демократизаторов в том, что они везде лезут со своей хваленой демократией только в том виде, который они понимают и распросраняют. Им подавай суды везде одинаковые, хоть они привыкли к старейшинам, выборы президента, именно президента, которые этим афганцам нужны как пятая нога, парламент, которого в культуре не существовало в принципе. Оставьте их жить так, как они привыкли, они впустили к себе боевиков сами, они не борятся за свои свободы", потому что они им не нужны. Вот помочь украинскому народу, который хочет демократии и свободы, ну его раз так, мы лучше о чурках позаботимся, жопы им подотрем, как 50 лет вбухивали тонны нефти в африканский регион, а на выходе получили только увеличение количества негров, и всё
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02.09.2021 08:51 Ответить
Ну у них же свой путь. Пусть шагают дальше. Какого хера захватывали? Или думали их американцы и дальше будут кормить
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02.09.2021 09:03 Ответить
ну не можна перетворити Афганістан на другу Каліфорнію. Особливо коли самі афганці цього не хочуть.
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02.09.2021 09:04 Ответить
Не надо их кормить. Может вместо наркотиков сельхозкультуры начнут выращивать. - когда поймут, что жрать нечего. Ведь тысячи лет до этого. они же вели сельское хозяйство. Не гашишем же питались.
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02.09.2021 09:06 Ответить
В средневековье их там было в десятки раз меньше.
Средневековая экономика неспособна прокормить 40 млн афганцев. Хорошо если 10.
Сами талибы сильно напоминают комунистов с верхушкой исламистов в качестве КПСС
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02.09.2021 09:22 Ответить



Дід Микола

@malitskiy_

·1 год

А я оце думаю, чи не не організували ЗЕлені (за прикладом Хла) наркотрафік з Афгану. Звідки увесь час "беруться" українці в Афгані? Скільки тонн наркотиків можна вивезти за один рейс літака?
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02.09.2021 09:19 Ответить
Лично я глубоко озабочен аж до обеспокоенности (или наоборот х. з.).
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02.09.2021 09:21 Ответить
Достали с єтим афганом, столько денег туда вбухали и все равно жрать нечего. Леваки ридают над вахабитскими наркоманами, которие мечтают их бить и ограбить.
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02.09.2021 10:12 Ответить
Наверное они херово молятся. Пусть поучатся у Кадырова, вона сколько ему Аллах подает
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02.09.2021 10:20 Ответить
А работать не пробовали?
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02.09.2021 14:35 Ответить
У них что произошло -землетрясение ,ураган,чума?Напоминает наше ордло -везут и везут туда -а там всего лишь народные республики,а фашисты -нацисты их кормить должны...
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02.09.2021 14:38 Ответить
За свою з е м л ю надо было воевать
до последнего талиба .
А желания идти по пули 300 000 тысячной армии Афгана не было .
Хотели чужими руками каштаны из огня таскать .
Вот теперь пусть и помыкаются по миру .
Одним словом -
х а л я в щ и к и .
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03.09.2021 08:12 Ответить
Бидон об Афгане..
В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств - Цензор.НЕТ 4070
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03.09.2021 08:34 Ответить
Это проблема недоразвитых обезьян...хотели религиозное государство?! В ООН заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: Главная проблема - нехватка продуктов и лекарств - Цензор.НЕТ 4502 жрите духовную пищу из корана
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03.09.2021 08:37 Ответить
 
 