"Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на "Общественную студию".
"Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла 2 часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованны в результате этого диалога.
Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе...
Считаю, что в Украине достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно.
От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть...
Он (Байден – ред.) понимает большие шаги (Украина – ред.) по реформам...", - сообщил Зеленский.
Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.
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и дишал на Байдена
Однажды Ермак без предупреждения и без звука заходит в гости к Зеленскому, но никого не обнаруживает в кабинете. Ермак решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки, там он видит Зелю и Никифорова, лежащих голыми на постели. Ермак спрашивает Бубочку:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы окунули батончик в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы высадили астронавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы смотрели фильм "Чарли и шоколадная фабрика"?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили звездолет в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали шаттл с МКС?
- Нет
- Вы загнали истребитель в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы поместили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Черногорию?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф Кусто в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "мустанг" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали сухогруз на угольный причал?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
Не станет он рассказывать, как отчитывал президента, как обосравшегося школьника.
Ще кілька днів і повспливає конкретна інфа про результати зустрічі.
Те, кто прогнозировал, что визит Зеленского будет носить исключительно символический характер и не приведёт к каким-либо принципиальным изменениям, а тем более прорывам, в украино-американских отношениях, оказались правы.
Такое мнение озвучил около час назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Администрация Байдена ограничилась подписанием с Украиной стандартной декларации о партнёрстве и не взяла на себя никаких обязательств перед Украиной в плане противодействия России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
- Кулеба поспешил назвать визит Зеленского в США «очень успешным»
«Партнерство» с США, как и прежде, означает, что Украина обязана закупать у Америки, все что она укажет, отдать США контроль над стратегическими госпредприятиями, над НБУ( денежной системой). Впрочем, подобных деклараций, протоколов, коммюнике, Украина подписала с Америкой уже немало и они мало к чему обязывают Украину.
Подобные документы - это скорее некий ритуал, который исполняется каждый раз, когда в Украине или США меняется власть и стороны, как бы начинают жизнь с чистого листа.
Вообще любая новая власть, а тем более власть в Украине, любит заявить, что до нее все было ужасно плохо и только сейчас все делается правильно. Ну, а у нашего склонного к эпатажу фрика Зеленского это вообще проходит красной нитью, через все его поведение.
- Зеленский во время визита в США стал мировым посмешищем
Новейшая мифология в Украине отныне разделена на две эпохи: эпоха подготовки Украины к приходу Великого кормчего и эпоха, когда Великий Реформатор, наконец, явился в образе Зеленского.
Принципиально можно выделить следующие моменты саммита:
1. В декларации нет упоминания о необходимости выполнять Украиной минские соглашения. Как я и прогнозировал, после афганской катастрофы Байден не сможет принудить Зеленского к этому, хотя у меня нет сомнений, что такая договоренность у Байдена с Путиным была . Но, как я писал, невыполение Минска - 2 приведёт к Минску - 3 , который, может быть значительно хуже.
2. С другой стороны США отказались от предложения Зеленского войти в нормандской формат и предложили ему продолжать работать с Германией и Францией по этому вопросу. Ну, а с Германией и особенно Францией у Зеленского отношений, по сути, уже нет, так как он в Париже подписал формулу Штайнмайера, но отказался ее имплементировать.
3. США ясно дали понять, что перспективы НАТО нет. И причина очевидна: никто не будет воевать с Россией из за Украины.
4. Военная помощь - 60 млн- смехотворна и отражает тот факт, что США предлагают Украине не обострять отношения с Россией и не доводить дело до войны.
5. Не было никаких заявлений по поводу Черного и Азовского морей. Северному потоку-2 быть.
6. Дежурные фразы о необходимости борьбы с коррупцией лишь зафиксировали, что никакого прогресса в этой области нет и обе стороны отлично понимают, что ….и не будет.
Космос, кибербезопасность, Укроборонпром, инвестиции, это все лабуда, это все ни о чем.
Вот, пожалуй, и все итоги.
Ах да забыл! Украина обязалась усилить защиту прав ЛГБТИ+. Куда ж без этого.
Резюме: Визит не принёс никаких результатов, он ничего не изменил к лучшему. Сторонам нечего было предложить друг другу. Он лишь зафиксировал, на мой взгляд, тупиковость, фриковость внешней и внутренней политики Украины, ее полное одиночество и проблемность в мире и, как следствие, отсутствие субъектности.
Через пару дней про визит забудут, а встреча с Байденом была первой и последней. Нет никаких сомнений, что США и Запад в целом считают, что нынешняя власть в Украине не способна реально провести никакие реформы и, по этой причине Запад занял по отношению к Украине выжидательную позицию.
Байден то точно не кіношна особа. А цей все ще грається...
Не вдалось влізти в дупу без мила.
PS: Любопытно, а г-н Байден спросил у зЕлоха, почему Украина до сих пор не в НАТО?