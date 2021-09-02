"Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере"

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на "Общественную студию".

"Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла 2 часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованны в результате этого диалога.

Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе...

Считаю, что в Украине достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно.

От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть...

Он (Байден – ред.) понимает большие шаги (Украина – ред.) по реформам...", - сообщил Зеленский.

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Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.