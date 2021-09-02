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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 477 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 1 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 179, медработников - 36).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 госпитализированы - 787 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 летальных случаев - 44;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 выздоровели - 889 человек.

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 23 522 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 954 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 22 239 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 заболели - 2 290 848 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 209 754 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 877;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 031 985.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели 14

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Пора НАБУ разобраться с работой ДІи по выдаче паспортов о вакцинации .
Дия лиц не узнаёт , зарегистрироваться на выдачу бумаг о вакцинации невозможно.
Похоже, что выдача поставлена на коррупционный поток
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02.09.2021 08:30 Ответить
Я это говно даже не ставил себе на смартфон. Хиба зебобы могут качественный продукт создать? В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2 477 нових випадків зараження, 889 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3680
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02.09.2021 09:13 Ответить
а якщо буде 140000 тестувань?
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02.09.2021 09:47 Ответить
 
 