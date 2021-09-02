В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине зафиксированы 2 477 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 1 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 179, медработников - 36).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 787 человек;
летальных случаев - 44;
выздоровели - 889 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 522 человека,
методом ИФА - 7 954 человека,
экспресс-тестами - 22 239 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 290 848 человек;
выздоровели - 2 209 754 человека;
летальных случаев - 53 877;
проведено ПЦР-тестов - 12 031 985.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях", - рассказали в Минздраве.
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