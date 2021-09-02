В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 477 новых случаев заражения, 889 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 477 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 1 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 179, медработников - 36).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 787 человек;

летальных случаев - 44;

выздоровели - 889 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 23 522 человека,

методом ИФА - 7 954 человека,

экспресс-тестами - 22 239 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 290 848 человек;

выздоровели - 2 209 754 человека;

летальных случаев - 53 877;

проведено ПЦР-тестов - 12 031 985.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях", - рассказали в Минздраве.







