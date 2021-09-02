РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
33977 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 031 45
Байден (1471) визит (1319) Зеленский (11104) США (10886)

Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи"

Президент Владимир Зеленский во время вчерашней встречи с американским коллегой Джозефом Байденом забыл обсудить с ним его будущий визит в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами по итогам встречи с Байденом. Примечательно, что в начале самой встречи Байден первым заявил, что хочет посетить Украину.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных сроках визита Байдена в Киев, Зеленский признался, что не говорил об этом с ним.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи. Надо было проговорить поподробнее насчет визита президента Соединенных Штатов... Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент [США] приедет в Украину, это будет, мне кажется, седьмой визит, он много раз был в Украине... Мне кажется, шесть раз. Тем не менее - это много", - сказал президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере"

Накануне Офис президента Украины опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Документ состоит из пяти блоков.

Впоследствии Зеленский рассказал о двухчасовых переговорах с президентом США и озвучил важнейшие темы их встречи.

Также известно, что Зеленский договорился с Байденом по энергетике и климату.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+25
Повлияла химия и я все забыл
показать весь комментарий
02.09.2021 08:35
+17
Коротко про візит "найвеличнішого"

Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 5334
показать весь комментарий
02.09.2021 08:33
+15
Байден приедет в Украину когда у нас будет президент по крайней мере не наркоман!
показать весь комментарий
02.09.2021 08:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротко про візит "найвеличнішого"

Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 5334
показать весь комментарий
02.09.2021 08:33 Ответить
Повлияла химия и я все забыл
показать весь комментарий
02.09.2021 08:35 Ответить
Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 9802
показать весь комментарий
02.09.2021 08:36 Ответить
з варфолоеєм тоже з першого разу не получилось...
но діди, думається, не злопамятні...вони вже забули, що це таке
показать весь комментарий
02.09.2021 08:49 Ответить
*****, кулеба и резников распиарили "визит" Байдена, а клоун даже НЕ спросил о енм)) вот єто зашквар)
А скорее всего - спросил, но получил жесткий посыл - "пшел нах, шут коломойский.. к тебе - и тоему хозяину НЕ приеду, сначала відай коломойшу и прочую гоп компанию!"
показать весь комментарий
02.09.2021 09:24 Ответить
Серп взяла, хліб забула, хліб взяла, серпа забула, така Гася дома була.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:36 Ответить
як українцям не вистачає міського фольклору...
показать весь комментарий
02.09.2021 08:51 Ответить
Ти ідіот?
показать весь комментарий
02.09.2021 09:43 Ответить
ти хто?
показать весь комментарий
02.09.2021 09:49 Ответить
А Байден знал, но не напомнил!
показать весь комментарий
02.09.2021 08:36 Ответить
И как он смог вспомнить, что забыл?
показать весь комментарий
02.09.2021 08:37 Ответить
вот мы и виноватого нашли Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 3018
показать весь комментарий
02.09.2021 08:51 Ответить
Клятий Порошенко..
показать весь комментарий
02.09.2021 09:56 Ответить
Оно и понятно,сушило в роте то вофку конкетно. И попка слиплась с перепугу.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:37 Ответить
Байден приедет в Украину когда у нас будет президент по крайней мере не наркоман!
показать весь комментарий
02.09.2021 08:38 Ответить
Видимо химия всё же была, что зебязина аж обо всё забыла, так хорошо ей было
показать весь комментарий
02.09.2021 08:38 Ответить
физика была жесткая Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 2661
показать весь комментарий
02.09.2021 08:41 Ответить
Джо приедите в Украину я на рояле сыграю лично для ВАС! Байден отказался!
показать весь комментарий
02.09.2021 08:43 Ответить
Зеленский реально честный человек. Предыдущие соврали бы.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:45 Ответить
Это у него тактика такая! Да я дебил но вы меня выбрали теперь терпите! Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 5341
показать весь комментарий
02.09.2021 08:47 Ответить
Продолжает позорить украину, это недорозумение
показать весь комментарий
02.09.2021 08:52 Ответить
комментарий отмечен как спам
Украина пишется с большой буквы.А ну пшла отсюда сабака кацапская.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:53 Ответить
Ага, чесний, в кінці 2019 Зе записав відос і сказав, що найшов спосіб знизити вдвічі ціни на газ для населення, а в 2020-2021 газ подорожчав у 1,5 раза...
показать весь комментарий
02.09.2021 08:49 Ответить
Как уже случалось за последние два года версии телефонных разговоров отличаются со стороны Белого Дома и Зеленского отличаются.

А если окажется что Байден просто отказался обговаривать с ним свой визит, Зеленский останется реально честным человеком?
Отвечать не надо.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:51 Ответить
Какой непосредственный няшный идиот
показать весь комментарий
02.09.2021 08:46 Ответить
Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 5813
показать весь комментарий
02.09.2021 08:50 Ответить
Людина тільки недавно працює президентом. Дуже важко усе втримати в голові. Для цього і потрібні наступні п'ять років.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:51 Ответить
если хреновая память сиди дома и не суйся в политику Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 9869
показать весь комментарий
02.09.2021 08:54 Ответить
И покажет ему величественный Чернобыль, и Донецкие терриконы и живописную Луганщину Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 1881
показать весь комментарий
02.09.2021 08:51 Ответить
Забув сказати, то мабудь сценаристи 95 кварталу написати забули. Вова, сценаристам наганяй випиши.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:53 Ответить
ну ладно дед Байден что то может забыть но профессиональный актер,который запоминал кучу сценариев,тут просто "забыл". действительно сценаристы оплошали или кокс уже проявляет свое разрушительное действие.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:07 Ответить
Купите ему уже блокнотик какой-нибудь и карандаш. Пусть записывает, если не помнит.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:55 Ответить
Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 5216
показать весь комментарий
02.09.2021 09:00 Ответить
і пєршоє блєді теж забуло?
показать весь комментарий
02.09.2021 09:17 Ответить
😂
показать весь комментарий
02.09.2021 09:22 Ответить
Шо за тупа відмазка? Зустріч планувалась за кілька місяців десятками спеціалістів. Або сраний клоун просто був не готовий, або по ходу зустрічі з'ясувалося, що візитом Байдена там і не пахне.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:45 Ответить
Враховуючі тан здоров'я Байдена та політичну ситуацію в США можливо і не потрібно було питання його візиту в Україну обговорювати
показать весь комментарий
02.09.2021 10:02 Ответить
БРЕШЕ. ВІН ОБОВЯЗКОВО МАВ ЗАПРОСИТИ . СКОРІШ ЗА ВСЕ , ТОЙ ПОСЛАВ ПОДАЛІ . ПРИ ПОРОШЕНКО ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ . ЛОХИ73 , ЛЮБУЙТЕСЯ ТИМ , КОГО ВИ ОБРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ГАНЬБИЩЕ !!! ДНО !!
показать весь комментарий
02.09.2021 10:22 Ответить
Якби ми знали, що ви прийдете, то й не звали б.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:00 Ответить
Типа ты забыл...Скорее послали тебя.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:21 Ответить
идиот... иначе не скажешь.....
показать весь комментарий
03.09.2021 20:37 Ответить
 
 