Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи"

Президент Владимир Зеленский во время вчерашней встречи с американским коллегой Джозефом Байденом забыл обсудить с ним его будущий визит в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами по итогам встречи с Байденом. Примечательно, что в начале самой встречи Байден первым заявил, что хочет посетить Украину.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных сроках визита Байдена в Киев, Зеленский признался, что не говорил об этом с ним.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи. Надо было проговорить поподробнее насчет визита президента Соединенных Штатов... Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент [США] приедет в Украину, это будет, мне кажется, седьмой визит, он много раз был в Украине... Мне кажется, шесть раз. Тем не менее - это много", - сказал президент Украины.

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Накануне Офис президента Украины опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Документ состоит из пяти блоков.

Впоследствии Зеленский рассказал о двухчасовых переговорах с президентом США и озвучил важнейшие темы их встречи.

Также известно, что Зеленский договорился с Байденом по энергетике и климату.