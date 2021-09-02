За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 022 человека, всего - 5 452 125, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 3 906 070 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"119 022 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 1 сентября 2021. Первую дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы - 80 669 человек.

В течение суток работали: 906 мобильных бригад, 2 827 пунктов вакцинации, 330 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 452 125 человек, из них получили одну дозу - 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 906 070 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 9 358 193 прививки", - рассказали в Минздраве.





