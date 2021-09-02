Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает приезд министра обороны США в Украину для обсуждения и проработки вопросов безопасности на черноморском побережье.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Вашингтоне в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оборонная поддержка, кроме Оборонного соглашения является вопросом безопасности на черноморском побережье. Есть предметные вопросы и предметные предложения. Мы их будем проговаривать и прорабатывать с США, потому что министр обороны США обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит", – заявил Зеленский.

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