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Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает приезд министра обороны США в Украину для обсуждения и проработки вопросов безопасности на черноморском побережье.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Вашингтоне в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оборонная поддержка, кроме Оборонного соглашения является вопросом безопасности на черноморском побережье. Есть предметные вопросы и предметные предложения. Мы их будем проговаривать и прорабатывать с США, потому что министр обороны США обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит", – заявил Зеленский.

Читайте также: Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином

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Шли третьи сутки обещаний обещать от ЗЕ из США...
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02.09.2021 08:44 Ответить
Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский - Цензор.НЕТ 172
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02.09.2021 08:44 Ответить
🌩️🌩️🌩️🤣😭😭
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02.09.2021 08:49 Ответить
Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский - Цензор.НЕТ 245

Да можно забрать девушку с Кривого Рога. Вот только Кривой Рог с девушки никогда!

Зебилы вы реально думаете что с ним кто-то захочет иметь дело?
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02.09.2021 08:49 Ответить
Жди ТЕ.
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02.09.2021 08:54 Ответить
Вот что решит визит карманного генерала в Украину?
Ровным счетом - ничего, просто так, съездить, таблом посветить. типа работу делаю. Он на родине ее не делает, чё мотаться через половину земного шара.
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02.09.2021 08:54 Ответить
Шаурми поїсти? Обовязково приїде коли буде можливість розмовляти з Головнокомандувачем.
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02.09.2021 08:54 Ответить
стройматериалы для баз NATO надо ждать , а не Остина ...Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1771
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02.09.2021 09:21 Ответить
Кто - источник? Береза? О да, это надежный источник для публикации. А всем, кто усомнился в правдивости - бутылкой по голове. Береза это умет.
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02.09.2021 12:56 Ответить
 
 