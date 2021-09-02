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Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе.
Об этом Зеленский заявил на брифинге в Вашингтоне в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Есть заинтересованность (США. – Ред.) относительно безопасности в Черноморском регионе. И есть конкретные вещи, которые мы предложили президенту. Не могу сообщать вам детали – это связано с обороной нашего государства. Некоторые наши предложения были новыми для США. Они заинтересованы. Мы договорились, что они проработают детали этих предложений и будет ответ", - заявил Зеленский.
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