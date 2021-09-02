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Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Вашингтоне в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть заинтересованность (США. – Ред.) относительно безопасности в Черноморском регионе. И есть конкретные вещи, которые мы предложили президенту. Не могу сообщать вам детали – это связано с обороной нашего государства. Некоторые наши предложения были новыми для США. Они заинтересованы. Мы договорились, что они проработают детали этих предложений и будет ответ", - заявил Зеленский.

Читайте также: Украина благодарна НАТО за присутствие сил в Черноморском регионе. Это неплохо, но этого мало, - Зеленский

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Топ комментарии
+3
Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 4657
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02.09.2021 09:03
+2
лошара, яке все життя читає написаний авторами текст, апріорі не може нічого свого запропонувати
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02.09.2021 09:17
+1
В нірвані.
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02.09.2021 09:01
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Знаменитий блан Б. Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 4419
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02.09.2021 08:58 Ответить
*план
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02.09.2021 08:59 Ответить
є....Б Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 347
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02.09.2021 09:11 Ответить
В нірвані.
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02.09.2021 09:01 Ответить
Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 4657
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02.09.2021 09:03 Ответить
це він згадав про 1 вересня яке пропустив із за клятої геополітики Зеленський запропонував Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні: Вони зацікавлені, пропрацюють деталі і буде відповідь - Цензор.НЕТ 3392
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02.09.2021 09:12 Ответить
лошара, яке все життя читає написаний авторами текст, апріорі не може нічого свого запропонувати
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02.09.2021 09:17 Ответить
Базу запропонував розмістити?
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02.09.2021 09:19 Ответить
ага...колумбийскую или коста-риканскую!))
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02.09.2021 10:02 Ответить
 
 