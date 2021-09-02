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На Паралимпиаде украинские легкоатлеты Загребельный и Помазан завоевали два золота: у Украины уже 77 медалей

Новости Цензор.НЕТ Спорт

На Паралимпиаде украинские легкоатлеты Загребельный и Помазан завоевали два золота: у Украины уже 77 медалей

На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан выиграли золотые медали. Также Загребельный установил рекорд Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинский легкоатлет Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59.

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Кроме того, легкоатлетка Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра, стоя в классе F35, с результатом 12.24.

Помазан опередила ближайшую соперницу на 3,09 метра.

По состоянию на утро 2 сентября Украина занимает пятое место в медальном зачете, и четвертое место по суммарному количеству медалей (77 медалей: 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых).

На Паралимпиаде украинские легкоатлеты Загребельный и Помазан завоевали два золота: у Украины уже 77 медалей 01

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Топ комментарии
+9
ПРОДОВЖУЙТЕ НЕ ЗУПИНЯТИСЯ !
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.09.2021 09:09
+7
Простите, но непонятно кто у нас в стране "инвалиды" наша славная параалимпийская сборная, или те немощи, взявшие месяц назад всего одну золотую медаль???!!!!
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02.09.2021 09:13
+4
Теперь главное закрепиться на 5 месте, и до конца паралимпиады улучшить результат. Восхищаюсь нашими спортсменами паралимпийцами!
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02.09.2021 09:31
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ПРОДОВЖУЙТЕ НЕ ЗУПИНЯТИСЯ !
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.09.2021 09:09 Ответить
Простите, но непонятно кто у нас в стране "инвалиды" наша славная параалимпийская сборная, или те немощи, взявшие месяц назад всего одну золотую медаль???!!!!
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02.09.2021 09:13 Ответить
Молодці ..Вчора Нідерланди були на 5 місці тепер Україна .Хлєбушєк Скабєєвой 404 -3 місце США 4 місце і Україна 5 , совпадєніє ? нє думаю
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02.09.2021 09:14 Ответить
??????
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02.09.2021 09:27 Ответить
Теперь главное закрепиться на 5 месте, и до конца паралимпиады улучшить результат. Восхищаюсь нашими спортсменами паралимпийцами!
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02.09.2021 09:31 Ответить
Респект спортсменам... Позор державе власти которой не помогают в тренировочном пороцессе, где все на энтузиазме самих спортсменов и их тренеров. Все же надеемся на перемены власти
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02.09.2021 09:36 Ответить
т.е. "здоровые" так сказать спортсмены - это, по своей сути и есть инвалиды?
как это подтвердил вчерашний матч по футболу с казахами - играло стадо говновозов и баранов...
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02.09.2021 09:46 Ответить
Слава Україні!
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02.09.2021 09:53 Ответить
 
 