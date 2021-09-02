Байден лично поддерживает членство Украины в НАТО, я чувствую и слышал от него, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, но как и когда это будет происходить, стороны не обсуждали.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам результаты переговоров в Белом доме в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы говорили о месте и роли для Украины, которую она должна играть в Альянсе. Я чувствую, и слышал это от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, но каков будет этот путь сложно сказать", - отметил Зеленский.
По словам Зеленского, Президенты также обсудили проблемы безопасности в Черноморском регионе. Он не рассказал о деталях договоренностей, отметив, что не может их раскрывать.
Как сообщалось, Зеленский также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин осенью "обязательно посетит Украину", и будут созданы рабочие группы, которые будут работать над конкретными вопросами.
Пожалуйста, подождите...
дупуоко Путлєра може подивитися.
???
Очевидно, що в школі ви погано вчили мову і літературу тому не знаєте, що слова багатозначні, тобто мають багато значень. Про значення цих слів читайте тут:
чувствовать - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
слышать - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
Там он мир чувствует, тут - личную поддержку Байдена...
Ванга хренова.
Щодо повного членства в НАТО, то від Зеленського нічого не залежить, як і від будь якого іншого президента України допоки Німеччина і Франція є друзями путіна. Попри те, що фрау Штазі йде з посади, за роки її каденції путін скупив більшість німецьких політиків та урядовців з потрохами. А французи ще більш продажні. Хіба що параша розвалиться і припиниться фінансування "чесних і некорупційних" фріців і жабоїдів.
А насчет вступления Украины в НАТО давно все известно - надо РАБОТАТЬ.
Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
И так постоянно у бубочки, когда ширнется. То война закончилась, и он, как настоящий говноралиссимус, всех победил, то миллиард деревьев посадит.
Что тут может быть выгодного? Дешевая раб сила и проститутки? Серьезно? А содержать армию полиции для порядка и выгребать от них кучу проблем при этом, это не учитывается?
Украина выгодна, как буферная зона, но она должна выполнять функции сдерживания, а Запад как раз не желает вкладывать в это деньги. Вбухать более 80 млрд в Грецию и сотни млрд в Израиль они могут, а вот с поддержкой Украиной у них счет идет на миллионы.
Понятно, что кормить нашу коррупцию они не будут. Это главный тормоз развития. Вот и имеем, что нас имеют со всех сторон.
"Чюйствовал" он....
в "глазах Уйла" ты тоже "мир видел"!
Если бы зе могло ещё и думать...
Хотя, тогда бы такое зе не выбрали 73 альтернативно умных.