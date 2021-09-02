Байден лично поддерживает членство Украины в НАТО, я чувствую и слышал от него, - Зеленский

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, но как и когда это будет происходить, стороны не обсуждали.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам результаты переговоров в Белом доме в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили о месте и роли для Украины, которую она должна играть в Альянсе. Я чувствую, и слышал это от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, но каков будет этот путь сложно сказать", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Президенты также обсудили проблемы безопасности в Черноморском регионе. Он не рассказал о деталях договоренностей, отметив, что не может их раскрывать.

Как сообщалось, Зеленский также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин осенью "обязательно посетит Украину", и будут созданы рабочие группы, которые будут работать над конкретными вопросами.

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