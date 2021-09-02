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Новости Политика Украины
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Байден (1471) Зеленский (11104) НАТО (3628) США (10886) членство в НАТО (584)

Байден лично поддерживает членство Украины в НАТО, я чувствую и слышал от него, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байден лично поддерживает членство Украины в НАТО, я чувствую и слышал от него, - Зеленский

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, но как и когда это будет происходить, стороны не обсуждали.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам результаты переговоров в Белом доме в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили о месте и роли для Украины, которую она должна играть в Альянсе. Я чувствую, и слышал это от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, но каков будет этот путь сложно сказать", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Президенты также обсудили проблемы безопасности в Черноморском регионе. Он не рассказал о деталях договоренностей, отметив, что не может их раскрывать.

Как сообщалось, Зеленский также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин осенью "обязательно посетит Украину", и будут созданы рабочие группы, которые будут работать над конкретными вопросами.

Читайте также: Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО

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Топ комментарии
+22
Кличко в порівнянні із Зе- оратор)))
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02.09.2021 09:14
+17
Нада было в глаз ему заглянуть 😂😂😂🤣🤣🤣.
Я чувствую, и слышал от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9215
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02.09.2021 09:13
+16
Битва экстрасенсов прям
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02.09.2021 09:13
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Правила форума Совет форумчан
Битва экстрасенсов прям
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02.09.2021 09:13 Ответить
на этот раз так осторожно об этом, с экивоками, чтобы пресс-секретари не одернули
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02.09.2021 09:20 Ответить
Члєнство... "Коли осел і падишах здохне."
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02.09.2021 09:28 Ответить
Так Байден 2 часа воспитывал мальчика.
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02.09.2021 09:33 Ответить
Чіта та Дріта повернулись в Україну

Я чувствую, и слышал от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4853
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02.09.2021 09:13 Ответить
Шкода, а така була надія на води атлантичного океану Я чувствую, и слышал от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4446
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02.09.2021 09:14 Ответить
А шо, бубочка домой е собирается?
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02.09.2021 12:18 Ответить
ковбойці-ковбойки..в джінсах і сомбреро
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02.09.2021 09:22 Ответить
Спинным мозгом чувствую....
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02.09.2021 09:13 Ответить
"я чувствую и слышал от него"! як дитина."я Ленина видел!!!"
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02.09.2021 12:02 Ответить
Нада было в глаз ему заглянуть 😂😂😂🤣🤣🤣.
Я чувствую, и слышал от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9215
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02.09.2021 09:13 Ответить
Ні він тільки в дупу око Путлєра може подивитися.
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02.09.2021 09:40 Ответить
Кличко в порівнянні із Зе- оратор)))
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02.09.2021 09:14 Ответить
Та ще й поліглот! Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3405
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02.09.2021 19:02 Ответить
а в глазах? що ти бачив в його глазах, клоун дешевий?
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02.09.2021 09:15 Ответить
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Байден спал
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02.09.2021 09:32 Ответить
Так говорят исключительно о запахах! Чувствовать и слышать можно только запахи. Похоже, он с химией таки перемудрил.
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02.09.2021 09:16 Ответить
"Чувствовать и слышать можно только запахи".
??? Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6939
Очевидно, що в школі ви погано вчили мову і літературу тому не знаєте, що слова багатозначні, тобто мають багато значень. Про значення цих слів читайте тут:
чувствовать - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C

слышать - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C



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02.09.2021 10:44 Ответить
"Відчувають" х..й в сра..і - видно що преЗЕка добре в Штатах нагнули !
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02.09.2021 18:30 Ответить
Украину может да но не при твоей каденции это точно!
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02.09.2021 09:21 Ответить
😂
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02.09.2021 09:21 Ответить
Уж как ему хочется казаться значительным. Шо он чувствует. Зебилы у телевизоров обольются слезами.
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02.09.2021 09:23 Ответить
ДУРАЧОК
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02.09.2021 09:26 Ответить
Какой чувствительный мальчик.
Там он мир чувствует, тут - личную поддержку Байдена...
Ванга хренова.
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02.09.2021 09:32 Ответить
Чюствую, ммы на пороге грандиозного шухера!
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02.09.2021 09:32 Ответить
Я відчуваю і чув від президента Байдена, що він особисто підтримує членство України в НАТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 190 Я відчуваю і чув від президента Байдена, що він особисто підтримує членство України в НАТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 790
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02.09.2021 09:35 Ответить
Звичайно НАТО і Україна будуть друзями, тільки після імпічменту.
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02.09.2021 09:42 Ответить
Зеленського. А враховуючи процедуру,воно раніше помре від віку.
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02.09.2021 10:46 Ответить
Україна і НАТО вже друзі. 12 червня 2020 року Україна стала партнером НАТО з розширеними можливостями. Такий статус мають тільки 6 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія, Йорданія, Україна.
Щодо повного членства в НАТО, то від Зеленського нічого не залежить, як і від будь якого іншого президента України допоки Німеччина і Франція є друзями путіна. Попри те, що фрау Штазі йде з посади, за роки її каденції путін скупив більшість німецьких політиків та урядовців з потрохами. А французи ще більш продажні. Хіба що параша розвалиться і припиниться фінансування "чесних і некорупційних" фріців і жабоїдів.
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02.09.2021 11:01 Ответить
Це означає, що Байден нічого позитивного про НАТО не сказав. Взагалі відчуття, що візит був провальний.
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02.09.2021 09:47 Ответить
«Ты, Тихон, считай себя уже с медалью»… Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 24 Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3710
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02.09.2021 10:35 Ответить
как мог Байден сказать что-то негативное о НАТО? Он же не Трамп, который поносил НАТО вовсю.
А насчет вступления Украины в НАТО давно все известно - надо РАБОТАТЬ.
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02.09.2021 11:00 Ответить
Ты уже у одного в глазах видел желание завершить войну...
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02.09.2021 09:54 Ответить
Не в глазах. Этот дрыщ блеял, шо у него в голове война закончилась.
И так постоянно у бубочки, когда ширнется. То война закончилась, и он, как настоящий говноралиссимус, всех победил, то миллиард деревьев посадит. Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 796
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02.09.2021 12:23 Ответить
А баба Псакі проти, як і президент Естонії.
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02.09.2021 09:58 Ответить
Слова президента Естонії слід сприймати, як "моська лает на слона". Карлики завжди намагаються демонструвати свою "велич". Президент країни, всі мешканці якої вмістяться в столиці України місті Києві і ще залишиться вільне місце, з армією в 3 тис військових вже б мовчала собі в тряпочку. Заберіть базу НАТО з Естонії і побачите, на що здатна її армія. А про те, як естонські збройні сили зміцнили обороноздатність Альянсу питати в пані президентки Естонії не будемо, щоб не виставляти її на посміховисько.
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02.09.2021 11:26 Ответить
с понедельника?
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02.09.2021 10:04 Ответить
Зелєбобіки теж слабки на утори стали та кобенять Зєлю.
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02.09.2021 10:19 Ответить
Каким местом чувствовал, анусом или языком???
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02.09.2021 10:25 Ответить
Так он сразу принимает со всех сторон. Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3493
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02.09.2021 12:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H8aReqmfRpM
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02.09.2021 10:28 Ответить
Зебил, ты повестку в суд Байдену вручил? Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1018 Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7427
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02.09.2021 10:31 Ответить
Можно уточнить? В каком месте чувствовал?
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02.09.2021 10:43 Ответить
так дысал, так дысал.. так возмущался что Украина не в НАТО, а спросить ЛИЧНО, почему - забыл... упс..
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02.09.2021 11:01 Ответить
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Как можно так врать??? Я просто в шоке.... Украину никогда не примут ни в НАТО, ни в ЕС, им выгоден статус нашей страны, как вечно просящей помойки, польза от которой лишь в дешевой рабочей силе, красивых проституках и дешевого сырья........
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02.09.2021 11:12 Ответить
Я так понимаю, что жить по соседству с неблагополучными соседями это ваша мечта?
Что тут может быть выгодного? Дешевая раб сила и проститутки? Серьезно? А содержать армию полиции для порядка и выгребать от них кучу проблем при этом, это не учитывается?
Украина выгодна, как буферная зона, но она должна выполнять функции сдерживания, а Запад как раз не желает вкладывать в это деньги. Вбухать более 80 млрд в Грецию и сотни млрд в Израиль они могут, а вот с поддержкой Украиной у них счет идет на миллионы.
Понятно, что кормить нашу коррупцию они не будут. Это главный тормоз развития. Вот и имеем, что нас имеют со всех сторон.
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02.09.2021 11:42 Ответить
Ой, молчал бы уже.
"Чюйствовал" он....
в "глазах Уйла" ты тоже "мир видел"!
Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4141
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02.09.2021 12:14 Ответить
Куда захотим, туда и вступим.
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02.09.2021 12:20 Ответить
І з чого ж тут обирати? - гівно або НАТО. Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5340
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02.09.2021 19:08 Ответить
Чувства кроликов мало интересуют удавов
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02.09.2021 12:23 Ответить
дурачок, я чувствую - це ти можеш *** в сраці чуствовать після ьакого ганебного візиту. Йди в шортиках погуляй! Олень!
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02.09.2021 12:27 Ответить
"Мы говорили о месте и роли для Украины, которую она должна играть в Альянсе. Я чувствую, и слышал это от президента Байдена..." В этом месте я начал было смеяться,а затем,почему-то,вдруг стало грустно Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9416
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02.09.2021 13:10 Ответить
Стыдоба.Жалкий троечник.Он вообще не готовился к урокам.
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02.09.2021 13:14 Ответить
Бидон кал не может в себе поддерживать, не то что Украину, абсолютно бесполезное существо.
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02.09.2021 14:19 Ответить
После глаз путлера, вовка теперь начал чувствовать еще и Байдена.))
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02.09.2021 15:20 Ответить
Не честно то, что чем больше вступило в союз НАТО, то тем больше голосов надо для принятия новых членов и каждый раз сложнее вступать из за большего количества стран в НАТО. Украине нужно создать с США и Великобританией союз новый военный и не только оборонный, а и наступательный и не обязательно наступать даже военным путем, а информ наступательные операции и PSYOP или кибер или шпионские войны или других видов и военные наступления тоже, если потребуется - втроем решаем план. И можно еще взять Турцию например и прибалтов и Польшу и Грузинов и Молдову и вообщем новый союз военный. Тогда мы усилимся все, кто вступит в новый союз и откроются новые возможности. А потом и в НАТО вступим. Больше союзов - больше возможностей на планете!
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02.09.2021 15:48 Ответить
"Я чувствую, и слышал"
Если бы зе могло ещё и думать...
Хотя, тогда бы такое зе не выбрали 73 альтернативно умных.
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02.09.2021 16:39 Ответить
"Чувствую" - это определение понимания складывающейся вокруг ситуации. Но взято оно Зеленским из фраз Доцента из Джентельменов удачи. Считаю, что это плагиат.
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02.09.2021 16:55 Ответить
Судя по всему, кокс для зеленого дурачка стал доступнее - Колумбия рядом...
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02.09.2021 19:47 Ответить
А ще Байден тричі молиться на ніч "Отче наш". Чи не молиться. Як це впливає на шлях України у НАТО? Є критерії і впливає лише досягнення країною цих критеріїв. Критерії стосуються не Байдена. І дотримуватися цих критеріїв потрібно не Байдену.
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02.09.2021 19:57 Ответить
_Чушь! Ну чушь ведь пишешь, не приходя в сознание! Они не предоставляют ПДЧ Украине и Грузии потому что именно не хотят принимать в НАТО - путлер им сказал не сметь! А отгогворки - на то они и отговорки, к сути дела отношения не имеют вообще никакого. Шляпа! Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4313
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02.09.2021 20:05 Ответить
А я що написвюав? Що раз Байден сказав, то відразу і прийняли? Це перше. І друге. Що б там пуцин кому не казав, а Україна зі своїми 7у відсотками зебілів критеріям НАТО таки не відповідає. Ні по судочинство, ні по свободі слова, ні по озброєнню. Чи відповідає?
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02.09.2021 20:55 Ответить
А я вот что то не чувствую---ну совсем. Ушам своим доверяю с детства---но в этот раз и они не подсказывают даже в идеальной темноте и тишине. Беспросветно всё очень сильно стало. Может по этому?
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02.09.2021 21:53 Ответить
 
 