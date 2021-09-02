"Мог взорваться в любой момент": В школьном музее Сум выявили снаряд времен Второй мировой
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В Сумах 1 сентября в школу пришлось вызвать взрывотехников из-за экспонатов музея. Там обнаружили снаряд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Опасность заподозрил новый директор школы при осмотре экспозиции. Специалисты заявили - две мины времен Второй мировой оказались учебными, а вот снаряд - боевым и содержал в себе взрывчатое вещество.
Боеприпас, говорят в музее, пролежал там не менее 60 лет. По заключению экспертов, он мог взорваться в любой момент.
"Во время осмотра экспозиции был обнаружено зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 мм. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его в взрыво-технический центр", - рассказал Владимир Кузьменко, пресс-секретарь Нацполиции Сумской области.
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Но нитроглицерина в ТНТ нет и образоваться там он не сможет.
Тринитронафталин, кажется именно СССР начал использовать как ВВ, несмотря на его сильную токсичность.
Но именно зенитные - там особая тема. Они и так на пределе возможностей работали, авиация во 2МВ как раз забралась на высоту, предельную для артиллерийских систем, а зенитных ракет тогда пока ещё не придумали. Поэтому там и состав выдерживался тщательно, и за весом следили вплоть до десятых долей грамма. Это был хай-тек тогдашнего военного времени.
PS И да, речь идет о немецком снаряде. Калибр 50мм имела немецкая зенитка "Flak 41", в СССР такой калибр вообще не использовался. А раз снаряд немецкий, то можно смело утверждать, что там всё было строго по технологии, никаких шишек.
бух и все, жалко только ремонтировать школу