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"Мог взорваться в любой момент": В школьном музее Сум выявили снаряд времен Второй мировой

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

"Мог взорваться в любой момент": В школьном музее Сум выявили снаряд времен Второй мировой

В Сумах 1 сентября в школу пришлось вызвать взрывотехников из-за экспонатов музея. Там обнаружили снаряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Опасность заподозрил новый директор школы при осмотре экспозиции. Специалисты  заявили - две мины времен Второй мировой оказались учебными, а вот снаряд - боевым и содержал в себе взрывчатое вещество.

Боеприпас, говорят в музее, пролежал там не менее 60 лет. По заключению экспертов, он мог взорваться в любой момент.

"Во время осмотра экспозиции был обнаружено зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 мм. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его в взрыво-технический центр", - рассказал Владимир Кузьменко, пресс-секретарь Нацполиции Сумской области.

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без детонатора не взорвётся.
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02.09.2021 09:19 Ответить
Может взорваться от времени и без детонатора. Со временем нитротолуол разлагается и выделяется нитроглицерин.
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02.09.2021 10:03 Ответить
нитроглецирину для взрыва тоже нужен удар. сам по себе он может стоять тысячелетиями.
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02.09.2021 10:05 Ответить
нитроглицерин отлично взрывается самопроизвольно от ультрафиолетового света, от тепла, от малейшей встряски, да и просто может взорваться вообще без причины, в истории много таких моментов. Именно поэтому от его использования и отказались.
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02.09.2021 10:49 Ответить
"Міг вибухнути будь-якої миті": У шкільному музеї Сум виявили снаряд часів Другої світової - Цензор.НЕТ 9266 Я читал, что составы, содержащие пикриновую кислоту, со временем вступают в реакцию с металлом корпуса, образуя более чуствительные к ударам пикраты тяжелых металлов, но чтобы тротил... Пикриновую кислоту и заменили на ТНТ по причине его гораздо большей безопасности. В литературе приводили пример, что тротиловую шашку можно прострелить из мелкашки и она не взорвется (проверять не рекомендую.).
Но нитроглицерина в ТНТ нет и образоваться там он не сможет.
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02.09.2021 10:17 Ответить
В зенитных снарядах ТНТ не использовался, там гнались за малым весом и бризантностью. Только тринитрофенол со стабилизаторами. Или даже ещё что-то более жестокое.
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02.09.2021 10:40 Ответить
Вполне возможно, я так глубоко боеприпасами не интересовался, мне сама химия интересна. Но в СССР во время войны могли в снаряды пихать все, что хоть как-то взрывается. Во время болкады в Ленинграде даже смесь молотых шишек и калийной селитры для снаряжения ручных гранат в ход шла.
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02.09.2021 11:13 Ответить
Не, в обычные боеприпасы толкали что угодно, тротил лили вовсю во все типы снарядов, кроме бронебойных.
Тринитронафталин, кажется именно СССР начал использовать как ВВ, несмотря на его сильную токсичность.
Но именно зенитные - там особая тема. Они и так на пределе возможностей работали, авиация во 2МВ как раз забралась на высоту, предельную для артиллерийских систем, а зенитных ракет тогда пока ещё не придумали. Поэтому там и состав выдерживался тщательно, и за весом следили вплоть до десятых долей грамма. Это был хай-тек тогдашнего военного времени.
PS И да, речь идет о немецком снаряде. Калибр 50мм имела немецкая зенитка "Flak 41", в СССР такой калибр вообще не использовался. А раз снаряд немецкий, то можно смело утверждать, что там всё было строго по технологии, никаких шишек.
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03.09.2021 01:30 Ответить
В снарядах второй мировой ТНТ уже не использовался, обычно использовали "тайные" составы, содержащие пикриновую кислоту (тринитрофенол) и стабилизаторы. А она имеет свойство образовывать соли с тяжелыми металлами, причем соли эти очень неустойчивы и склонны к самопроизвольному взрыву. Собственно, чтобы эту реакцию предотвратить, во взрывчатый состав и добавляют стабилизаторы. Но за 70 с гаком лет уже никакие стабилизаторы не помогут.
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02.09.2021 10:38 Ответить
"Мог взорваться в любой момент": В школьном музее Сум выявили снаряд времен Второй мировой - Цензор.НЕТ 2493 60(шестьдесят) лет лежал и не взрывался, но мог!!! В любой момент мог... Хорошо что Зэля эту школу с визитом не посещал...
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02.09.2021 09:19 Ответить
плохо что не посетил с делегацией СН "Міг вибухнути будь-якої миті": У шкільному музеї Сум виявили снаряд часів Другої світової - Цензор.НЕТ 9232
бух и все, жалко только ремонтировать школу
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02.09.2021 10:15 Ответить
Было же в 14-м или 15-м году, в школу 2 гранатомета кто-то принес, и один из них разрядили в спортзале. Это нормально.
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02.09.2021 09:45 Ответить
В мій час в огородах таке знаходили. Одна недолуга так знайшла снаряд і приперла воєнруку в двір під двері. Ото переляку було.
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02.09.2021 09:56 Ответить
 
 