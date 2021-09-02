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За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 сентября в мире зарегистрировали 682 274 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 470 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 219 287 470 случаев инфицирования, из них 682 274 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 545 522 человека, из них 10 470 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 199 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 43-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям - 34-ю и 8-ю позицию соответственно.

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За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн - Цензор.НЕТ 893
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02.09.2021 09:23 Ответить
Концепция изменилась. Счас зэбилы привезут конские таблетки от глистов и будут парить их антиваксерам, как давеча масочки, по стопицот денег за штуку За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн - Цензор.НЕТ 3281
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02.09.2021 10:16 Ответить
 
 