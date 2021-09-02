Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Одессы с Днем города.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее поздравление глава государства опубликовал в Telegram.

"В Украине есть города, где всегда душевно. Есть города, где всегда вкусно. Есть - где всегда колоритно. Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать. А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше - не оставлять Одессу вообще!" - говорится в сообщении.

"Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса - мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса - мама. Почему мы всегда будем ее защищать? Потому что Одесса - мама. С днем ​​рождения, Одесса! С Днем города, дорогие одесситы!" - подытожил президент.

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