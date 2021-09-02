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День города (19) Зеленский (11104) Одесса (3861) поздравление (633)

Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Одессы с Днем города.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее поздравление глава государства опубликовал в Telegram.

"В Украине есть города, где всегда душевно. Есть города, где всегда вкусно. Есть - где всегда колоритно. Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать. А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше - не оставлять Одессу вообще!" - говорится в сообщении.

"Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса - мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса - мама. Почему мы всегда будем ее защищать? Потому что Одесса - мама. С днем ​​рождения, Одесса! С Днем города, дорогие одесситы!" - подытожил президент.

Также читайте: "Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества", - Зеленский поздравил Кариса с избранием президентом Эстонии

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Топ комментарии
+6
Что прямо из Калифорнии поздравил? Когда в Дисней Ленд поедет с официальным визитом Микки Мауса - свистните Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 7682
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02.09.2021 09:24
+6
Кривий Ріг - це місто, з якого ти не повинен був вилазти.
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02.09.2021 09:33
+5
В червоних революційних шароварах трусіках.Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 1911
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02.09.2021 09:39
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Что прямо из Калифорнии поздравил? Когда в Дисней Ленд поедет с официальным визитом Микки Мауса - свистните Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 7682
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02.09.2021 09:24 Ответить
Зеленский, не подлизывайся. Свой голос я отдам не тебе..
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02.09.2021 09:46 Ответить
Чур тебе. Після твоїх візитів там завжди щось трапляється.
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02.09.2021 09:25 Ответить
Зрада!!!
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02.09.2021 09:26 Ответить
Еще какая - Одесса мама говорят те у кого ростов папа. А с учетом говносервиса одесского - только умственно отсталый будет хотеть сюда вернутся еще раз.
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02.09.2021 09:46 Ответить
Кривий Ріг - це місто, з якого ти не повинен був вилазти.
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02.09.2021 09:33 Ответить
Я бы вам таки назвал бы откуда он не должен был бы вылазить, но боюсьтогда меня тут забанят навечно а он опять скажет шо он потерпилый
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02.09.2021 09:38 Ответить
Я здогадався і теж хотів про це місце написати. Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 3022
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02.09.2021 09:41 Ответить
грудинку не забудь поголити як повернешся
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02.09.2021 09:33 Ответить
В червоних революційних шароварах трусіках.Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 1911
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02.09.2021 09:39 Ответить
Це він хвалиться на Ланжероні, що самого Путіна бачив.
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02.09.2021 09:53 Ответить
Вiн вже поголив
Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 3590
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02.09.2021 10:00 Ответить
Ха, она мама, потому что воровская была и есть. Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 365
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02.09.2021 09:34 Ответить
Труханов та Ківалов погоду в місті роблять.
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02.09.2021 09:55 Ответить
Зам. министра хочет отсосать, признался полицейскому.
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02.09.2021 09:35 Ответить
Так шо ты тогда ломаешься как маца на Пасху? Оставь Киев в покое и чемодан вокзал Одесса. И ты там и у нас воздух чище.
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02.09.2021 09:36 Ответить
Я там провел 1,5 года жизни и возвращаться совсем не хочется.

Не, если приехать за бюджетное бабло, посветить таблом, нажраться и уехать, то наверное прикольно.
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02.09.2021 09:37 Ответить
Одесса - мама, Ростов - папа. Босяк ты, а не президент, босяк, который хочет стать вором. То у него семь пятниц на неделю, теперь блатной жаргон из него полез. ДумайТе, пан президент, перед тем, как пачку открывать лишний раз
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02.09.2021 09:37 Ответить
"- Вы знаете, откуда взялось это выражение - «Ростов-папа, Одесса-мама»? Когда-то блатные Ростова и Одессы между собой конкурировали и спорили, кто главный. И якобы ростовские придумали это выражение, подразумевая, что Ростов делает с Одессой то же, что папа делает с мамой."
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02.09.2021 09:47 Ответить
Я это и имел в виду. Кто понял, тот молодец, разъяснять это выражение для идиотов типа нашего президента я не считаю нужным
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02.09.2021 11:06 Ответить
Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 5155 Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 5113Чуваки я вам ничего не должен...
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02.09.2021 09:38 Ответить
Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 5428Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 3176
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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02.09.2021 09:39 Ответить
Ага, русские тоже так думают
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02.09.2021 09:42 Ответить
СССР.....(Смерть Смерть Сралина Спасет РАБссию)....от концлагеря ГУЛАГ СССР Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 6440
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02.09.2021 09:42 Ответить
В 1932 году Коба Джугашвили отменил национальность Великоросс и придумал новое название для Шариковых РЮССкий.... Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 3606
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02.09.2021 09:44 Ответить
По аналогии: французский, немецкий, испанский и т.д.
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02.09.2021 09:51 Ответить
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Если у врагов Украины истерика,значит Президент Зеленский делает всё правильно.
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02.09.2021 09:47 Ответить
зеленский и есть враг Украины!!!
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02.09.2021 09:50 Ответить
А ось і зелебоба верещить. Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 9633
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02.09.2021 09:52 Ответить
Да то хвора стара людина із деменцією.
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02.09.2021 10:12 Ответить








Олег Леусенко

@leusenko1

·13 год

Зеленський від страху аж всикається від вільних ЗМІ! ОП хоче перенести проведення прес-конференції Зеленського через присутність телеканалу "Прямий". Крім того, журналістів "Прямого" не пускають на заходи, організовані офісом Єрмака в США. Ганьба прорасєйському совку Зеленському!
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02.09.2021 09:48 Ответить
Я даже подозреваю, что именно нравится ЗЕ в Одессе.

Начиная с аэропорта/вокзала все заточено на то, чтобы приехавшего нае#бать на деньги. Это вполне в духе ЗЕ-режима.
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02.09.2021 09:51 Ответить
Какой? рюсский....имя прилагательное,а значит Сралин не знал рюсскава наречия от слова совсем... Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 9237на вопрос Кто? или Что? ответит любой Шариков сегодня....Аргентинец...Украинец и даже монгол.....калмык или чукча....а рюсский то таке.... Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 8685не национальность...ведмедь с берлоги вечно пьяный...
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02.09.2021 09:51 Ответить
Одесситы,пришлите ему тухлых бычков,может чиво и случиться...
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02.09.2021 09:53 Ответить
Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 4929 Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 391кажуть шо Зеля покорил Омерику Пентагон и Байдена
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02.09.2021 09:57 Ответить
Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 7210 Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 216825 000 докторам и учителям уже удивил,потому что я Зеля чемпион мира...околовсяческих наук и даже профессор Преображенский.... Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 2168
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02.09.2021 10:01 Ответить
в оригинале:
Одесса - мама, Ростов - папа, Харьков - чемоданчик
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02.09.2021 10:10 Ответить
І ні слова про жахливі розкопки якраз в ці дні в передмісті Одеси! Можливо тому, що його родичі і розстрілювали цих невинних людей?
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02.09.2021 10:15 Ответить
 
 