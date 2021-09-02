Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Одессы с Днем города.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее поздравление глава государства опубликовал в Telegram.
"В Украине есть города, где всегда душевно. Есть города, где всегда вкусно. Есть - где всегда колоритно. Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать. А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше - не оставлять Одессу вообще!" - говорится в сообщении.
"Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса - мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса - мама. Почему мы всегда будем ее защищать? Потому что Одесса - мама. С днем рождения, Одесса! С Днем города, дорогие одесситы!" - подытожил президент.
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шароварахтрусіках.
Не, если приехать за бюджетное бабло, посветить таблом, нажраться и уехать, то наверное прикольно.
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
Олег Леусенко
@leusenko1
·13 год
Зеленський від страху аж всикається від вільних ЗМІ! ОП хоче перенести проведення прес-конференції Зеленського через присутність телеканалу "Прямий". Крім того, журналістів "Прямого" не пускають на заходи, організовані офісом Єрмака в США. Ганьба прорасєйському совку Зеленському!
Начиная с аэропорта/вокзала все заточено на то, чтобы приехавшего нае#бать на деньги. Это вполне в духе ЗЕ-режима.
Одесса - мама, Ростов - папа, Харьков - чемоданчик