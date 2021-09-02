"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за непогоды и технических перебоев. СПИСОК

В Украине задерживается ряд поездов в связи со сложными погодными условиями и техническими перебоями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, задерживаются поезда:

№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев - Трускавец (2 часа)

№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса - Ужгород (1 час)

№38 Запорожье - Киев (1 час)

№26 Одесса - Рахов (40 минут);

№11 Львов - Одесса (40 минут).

"Укрзализныця" приносит извинения пассажирам за задержки и просит следить за обновлением информации.

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