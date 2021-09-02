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"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за непогоды и технических перебоев. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за непогоды и технических перебоев. СПИСОК

В Украине задерживается ряд поездов в связи со сложными погодными условиями и техническими перебоями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, задерживаются поезда:

№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
№49 Киев - Трускавец (2 часа)
№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
№108 Одесса - Ужгород (1 час)
№38 Запорожье - Киев (1 час)
№26 Одесса - Рахов (40 минут);
№11 Львов - Одесса (40 минут).

"Укрзализныця" приносит извинения пассажирам за задержки и просит следить за обновлением информации.

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А что за условия такие критичные? Смотрю на карту погоды... не вижу никакого форс-мажора... Да, похоже что в Зализныце проблемы глобальные...
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02.09.2021 09:50 Ответить
 
 