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"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за непогоды и технических перебоев. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Украине задерживается ряд поездов в связи со сложными погодными условиями и техническими перебоями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Так, задерживаются поезда:
№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
№49 Киев - Трускавец (2 часа)
№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
№108 Одесса - Ужгород (1 час)
№38 Запорожье - Киев (1 час)
№26 Одесса - Рахов (40 минут);
№11 Львов - Одесса (40 минут).
"Укрзализныця" приносит извинения пассажирам за задержки и просит следить за обновлением информации.
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Андрей Нешевченко
показать весь комментарий02.09.2021 09:50 Ответить Мне нравится 0
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