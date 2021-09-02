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Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Находясь с рабочим визитом в Калифорнии президент Зеленский встретится с главой Apple Тимом Куком, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром у президента Украины встреча с СЕО "Apple" Тимом Куком. После - выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно - встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины", - говорится в сообщении.
Также президент ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.
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Феерично!!!
самое смешное за месяц - Зеля - лектор... блллииинн
тут нету таких смайлов шоб передать...... о б*же, "ржунимагу"
главное шоб п*нис не прищемило во время "лекции"
мож*д просто вы тоже подборки всякие смотришь, но тупо - придурки делают чудачества такие шо Гиннес переворачивается в склепе
Просто цветы - побывайте Пан Президент!!!
Хоть бы не опозорился.....
Печалька.