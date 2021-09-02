Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров

Находясь с рабочим визитом в Калифорнии президент Зеленский встретится с главой Apple Тимом Куком, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром у президента Украины встреча с СЕО "Apple" Тимом Куком. После - выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно - встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины", - говорится в сообщении.

Также президент ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.

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