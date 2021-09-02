Эпидзонирование Украины: в Киеве и трех областях превышен уровень заболеваемости, в четырех регионах - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 2 сентября, в Киеве, Луганской, Херсонской и Черновицкой областях превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 100 чел. на 100 тыс. жителей, в Луганской области - 128, Херсонской - 81, в Черновицкой - 138.
Также в Луганской, Львовской, Одесской и Херсонской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Луганской области 75,8% при норме не более 50%, Львовской - 54,4%, Одесской - 70,2%, Херсонской - 56,2%.
Вместе с тем, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования.
Также превышение нормы выявления новых случаев инфицирования зафиксировано в среднем по всей стране. Так для Украины этот показатель на утро 2 сентября составляет 4,4% при норме для "зеленой" зоны не более 4%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
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