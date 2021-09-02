РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
46019 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 549 31
агрессия (935) Байден (1471) Зеленский (11104) Конгресс США (499) Россия (44056) США (10886) Северный поток (1097) Круз (5)

Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки

В среду член комитета Сената по международным отношениям Тед Круз, сенатор от штата Техас, опубликовал заявление, посвященное встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. 

"Сообщения о встрече президента Байдена и президента Зеленского обескураживают. Администрация Байдена-Харрис по-прежнему привержена тому, чтобы позволить Владимиру Путину завершить строительство газопровода "Северный поток-2", - заявил заканодатель. - Это решение является катастрофическим само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке, а также нарушение предписаний Конгресса о введении санкций в отношении этого проекта".

Сенатор-республиканец подчеркнул, что "Северный поток-2" будет "напрямую и серьезно" угрожать национальной безопасности союзников США и подорвет безопасность американцев. Круз добавил, что Соединенные Штаты "не должны отдавать наших союзников нашим противникам".

Читайте также: Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против "Северного потока-2"

"Вместо этого сегодня президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к усталой, пристрастной риторике об изменении климата и зеленой энергетике. Это рассуждения для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России. Это требует решительных действий Америки, направленных на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры наших союзников, что является залогом их - и, в конечном итоге, нашей - национальной безопасности".

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+16
С визитом четы зеленских в США все понятно...эта чета в очередной раз отдохнула на наши деньги...
показать весь комментарий
02.09.2021 10:18
+13
Я більше довіряю Крузу ніж українцям. Цей візит пуста трата коштів українських платників податків.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:19
+12
Весь мир уже понял,что у нас Президент дешевенький шут с передвижного цирка шапито
показать весь комментарий
02.09.2021 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шмаркля хоть в Америке побывал
показать весь комментарий
02.09.2021 10:13 Ответить
Прогуляв своєго кунделя та Лєнку.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:47 Ответить
я думал мне показалось но нет . заявление Круза подтверждает . Зельку действительно ни кто не воспринимает всерьез и поэтому ни каких важных вопросов с ним не обсуждают . можно сказать результатом поездки было только фото Вовки и Байдена
показать весь комментарий
02.09.2021 10:16 Ответить
Весь мир уже понял,что у нас Президент дешевенький шут с передвижного цирка шапито
показать весь комментарий
02.09.2021 10:19 Ответить
Да и то фото не прикольное.Хоть бы язык высунул,как его перссекретут Никифоров или деду
"рога" за спиной показал. Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки - Цензор.НЕТ 4779
показать весь комментарий
02.09.2021 10:21 Ответить
комментарий отмечен как спам
Наскільки я пам'ятаю, останні пів року Порошенко теж ніде не приймали.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:31 Ответить
о каком времени идет речь о 2021 годе или о первом полугодии 2019-ого ?
показать весь комментарий
02.09.2021 10:41 Ответить
С визитом четы зеленских в США все понятно...эта чета в очередной раз отдохнула на наши деньги...
показать весь комментарий
02.09.2021 10:18 Ответить
Я більше довіряю Крузу ніж українцям. Цей візит пуста трата коштів українських платників податків.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:19 Ответить
А я за жодних умов ні. Круз до останнього тримався за міф про нібито фальсифікацію виборів і назвав арешти учасників спроби перевороту «цькуванням».
Про візит згоден.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:33 Ответить
Приехал Вова в Америку…Нью Йорк затопило.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:20 Ответить
Де затопило?
показать весь комментарий
02.09.2021 10:22 Ответить
Бруклин и Квинс.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:26 Ответить
Ну, я би не називав звичайний дощ як «затопило».
показать весь комментарий
02.09.2021 10:28 Ответить
Ну это кому как повезло. Наших затопило..
показать весь комментарий
02.09.2021 11:18 Ответить
какаяразніца?
показать весь комментарий
02.09.2021 10:29 Ответить
Солнечные батареи/ Какие ещё солнечные батареи. Шмыгаль растолковал Зеленскому что солнечные батареи погубили энергетику Украины. И Зеленский пообещал отдать США $30 млрд за АЭС по $ 6000 за киловатт.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:20 Ответить
Сначала по мордам. рашке. Потом все остальное.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:23 Ответить
Що, Подоляк подзвонив з Америки і дав вам по сраці, що не працюєте?
показать весь комментарий
02.09.2021 10:29 Ответить
Ну- шо, навів Байден порядок? А як радувалися, як радувалися.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:29 Ответить
А ты хотел, чтобы дали что-то большее, чем батарейки в долг?

Тогда не надо было голосовать за тупого вороватого наркомана в 2019-м.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:36 Ответить
слышу голос разума,
вернее - писк
показать весь комментарий
02.09.2021 10:33 Ответить
Т.е. реальный результат всей этой шумихи в наших проплаченых СМИ - это солнечные батареи. Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки - Цензор.НЕТ 325
показать весь комментарий
02.09.2021 10:34 Ответить
Зеленое стадо сейчас как раз домишки свои новые достраивает...крыши перекрывают...как раз время и солнечные панели установить...
показать весь комментарий
02.09.2021 10:44 Ответить
Где зебилы, а где солнечные батареи...
Много ты знаешь таксистов, маникюрщиц и базарных хабалок, установивших солнечные батареи?

Вот их избранники из СН да - причем за счет зебилов.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:48 Ответить
Но теперь то это не просто таксисты и маникюрщицы...теперь это типа элита... Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки - Цензор.НЕТ 8496 и домишки себе они строят модные.... они могут не знать что такое солнечные батареи...но проектанты их разведут красиво.... Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки - Цензор.НЕТ 8496
показать весь комментарий
02.09.2021 11:33 Ответить
Так, опять эти сраные солнечные панели. Итак уже киловат дорогой, так еще и развивать его хотят. Ставьте панели, но только для своего потребления. Не нужно продавать населению киловат по 5 грн. Мы купить по 50 копеек с АЭС.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:43 Ответить
Байден-старый маразматик.Рулит там по ходу сраная левачка Харрис.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:07 Ответить
О чём можно разговаривать с клоуном? Только о погоде
показать весь комментарий
03.09.2021 11:17 Ответить
 
 