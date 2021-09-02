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В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление

В России отреагировали на переговоры лидеров США и Украины. У президента РФ Владимира Путина назвали их "дружбой против России".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирмирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на "РИА Новости".

В Кремле вновь говорят о некой антироссийской риторике.

"Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление", - заявил он.

Песков также возмутился позицией Вашингтона относительно того, что газопровод "Северный поток - 2" представляет угрозу энергетической безопасности Европы. "Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", - уверяет Песков.

Читайте также: Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки

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Топ комментарии
+16
кацапню забыли спросить что нам делать
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02.09.2021 10:32
+9
Чо у него так пердак подгорает то? Америкацы рядовые даже не в курсе кто такой членограй и что он приезжал вчера В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление - Цензор.НЕТ 8412
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02.09.2021 10:31
+9
Враг и должен сожалеть )) - Вы шо там отупели ? ))
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02.09.2021 10:33
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Нью-Йорк затопило через ураган "Іда": людей просять не виходити з домівок☹️
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02.09.2021 10:31 Ответить
Осел апокаліпсису приніс ураган!
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02.09.2021 10:32 Ответить
Я про це ще три тижні тому попереджав
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02.09.2021 10:37 Ответить
А имя урагану Вы придумали?
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02.09.2021 10:50 Ответить
Да - "ZEBIL" или "ZEISHAK". Есть еще вариант "BUBOCHKA" У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 7170
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02.09.2021 11:20 Ответить
Все, що пропонує Путін, вимагає, все що йому не подобається в політиці, економіці, міжнародних відносинах України, на що він не погоджується - ЗАВЖДИ відповідало і відповідає корінним інтересам України !!!

Бо ж Путін - самий підступний ворог України і загарбник її території!

Тобто, все чого він прагне, на що натякає, до чого ********** чи змушує Україну - нам слід робити "З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ" для того - щоб воно відповідало курсу на процвітання України

А сьогодні, Путін в ході виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив наступне: "Нормалізації відносин РФ з Україною заважають націоналісти" - (джерело цієї інформації - в коментарях до цього допису)

А хто ж зупинив агресію росії на Донбас, армії ж (як всі стверджують) не було... і дав їй достойну відсіч ціною власних життів?

Але, якби націоналісти погодилися здати Путіну Україну, чи хоча б Донбас, то вони для нього вмить стали б "найліпшим і найближчими друзями" ?

Тобто, всі РОЗУМНІ в Україні, всі тверезо мислячі - мають вибрати свою поведінку і вподобання, голосування на виборах- у відповідності з вищезгаданими постулатами і константами!
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03.09.2021 15:15 Ответить
а почему ураган назвали "Іда" ? с Вовкой же прилетала Ленка У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Мова про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 9828
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02.09.2021 10:46 Ответить
Ураган "Іуда".
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02.09.2021 10:51 Ответить
Чо у него так пердак подгорает то? Америкацы рядовые даже не в курсе кто такой членограй и что он приезжал вчера В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление - Цензор.НЕТ 8412
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02.09.2021 10:31 Ответить
В пургоносного піськоструя загострення параноїдальної шизофреніі !!! Вороги взяли в облогу "матушку Россию" !!!)))))
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02.09.2021 10:45 Ответить
вот Петра Алексеича все знают...
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02.09.2021 11:00 Ответить
кацапню забыли спросить что нам делать
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02.09.2021 10:32 Ответить
Враг и должен сожалеть )) - Вы шо там отупели ? ))
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02.09.2021 10:33 Ответить
да это не враг - это гнойнопомойная яма, это твари нападающие с коллосальным превосходством и обсерающиеся, как было в Зимней войне. краснножопые подонки просто
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02.09.2021 10:36 Ответить
а ще труситись зі страху і плакать кривавими сльозами
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02.09.2021 11:00 Ответить
Письков опять занюхал дорожку"
Срана - Рашка - которая несет террор,
возмутилась шо кто то куда то поехал, а в Якутии горят леса.
до чего же проклятых "соседей" нам дал Аллах, или кто там, Яхве шоле главБок?
Письков - ПНП пошел ты на бутылку!
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02.09.2021 10:34 Ответить
Товарищ , Песьков , вы своей политикой и гибридными войнами , действительно , несёте угрозу не только Украине ,
а всему цивилизованному миру !
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02.09.2021 10:34 Ответить
что я и говорю, Док.
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02.09.2021 12:02 Ответить
Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму американському колезі Джо Байдену взяти участь у форматі переговорів із врегулювання ситуації на сході України на рівні президентів. Про це український президент сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з Байденом.

Зеленський розповів, що на зустрічі докладно обговорили безпекові питання, пов'язані з окупацією Росією частини сходу України та Криму.
"Я запропонував імплементацію нового формату на рівні президентів. У формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав", - сказав він.
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02.09.2021 10:38 Ответить
глядя на противный ******** пескова хочеться в рожу ******* а не про дружбы говорить!
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02.09.2021 10:40 Ответить
дружать проти ворогів, це логічно, дурні лаптєрогі дауни
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02.09.2021 10:41 Ответить
Да не расстраивайтесь так.
ЗЕ вернется и все опять пойдет по-прежнему - заглядывание ***** в глаз и заигрывание с коммунистами.
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02.09.2021 10:43 Ответить
он не заигрывает - просто если вы слушаешь тут Буткевича и его женщину, то Зеля просто набирает рейтинг - Зеле там по барабану что там комми думают, он просто делает себе "баллы"
ну и наверное бабло собирает
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02.09.2021 10:54 Ответить
Подгорает у московитской бандды.Крепко подгорает! Рашизм не пройдет!!
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02.09.2021 10:47 Ответить
Откуда они берут такие идиотские понятия: речь о дружбе против России. Неужели в их понятиях существует и "дружба за росийю"?
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02.09.2021 10:58 Ответить
Ни о какой дружбе речи нет! Просто временная коалиция против ..маленьких зеленых! Против враждебно настроенной форме жизни....ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ страну, по имени Россия, всего лишь, как инструмент.
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02.09.2021 11:00 Ответить
Чикатилло заявил что он не мог и не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. И что он категорически не согласен с совместными тезисами прокуратуры и суда о том, что он (Чикатилло) якобы представляет угрозу для женщин и детей в целом
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02.09.2021 11:02 Ответить
оно т так но из-за него совки расстреляли пару мужиков которые тупо попались под руку мусорам.
так что как пишут - маньяк сам оставляет след ибо.... "программа" или как то так
просто реально маньяков находят уже по уликам что они будто бы пресытившись, оставляют. такое и даже в сша было - тупо людей левых садили за деяния маньяков
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02.09.2021 12:07 Ответить
это так, конечно. жаль людей. здесь я просто сравнил московию с хитрым, подлым, лживым, безжалостным и кровожадным маньяком-убийцей, неважно с какой фамилией. просто чикатило всем известен
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02.09.2021 12:13 Ответить
Мовзоленые крысы и шобло оленеводов засуетились...
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02.09.2021 11:05 Ответить
Добре,що зрегаували-бійтеся загабники!
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02.09.2021 11:11 Ответить
ідітє на ...! Ми вас не знаєм!(укр.пісня)
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02.09.2021 11:15 Ответить
Обращает на себя внимание, что в кремле уже поняли, что обращать внимание на коксовый бред клоуна - себя не уважать, поэтому реагирую на то что сказал "Вашингтон" а не то недоразумение которое туда напросилось на встречу.
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02.09.2021 11:33 Ответить
Ну Рашке вообще б помолчать и посмотреть с кем они дружат.Из последних обретённых талибы,которым они платили за убийство амеров.Есть ещё Мадуро,Ким чен Ыын,Асад,Лука...Клуб террористических,антиправовых и античеловеческих режимов повязанных кровью. У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 7567
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02.09.2021 11:36 Ответить
У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 1916
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02.09.2021 11:44 Ответить
Обращение к мокшанским питорам:

У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 8764
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02.09.2021 11:45 Ответить
Кацапня,ПНХ не озираючись!!!
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02.09.2021 11:55 Ответить
Оккупация украинской территории Россией на фоне ее рассказов о "мышебратья" и "мыодиннарод" вызывает только отвращение...
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02.09.2021 12:31 Ответить
Кремляди уже все так издергались, что даже по самому безобидному поводу рефлексируют))
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02.09.2021 13:36 Ответить
У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 9575
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02.09.2021 13:47 Ответить
убогих не спросили.....
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03.09.2021 20:59 Ответить
 
 