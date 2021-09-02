РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11816 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 876 27
НАБУ (4031) Байден (2385) Зеленский (16565) конкурс (1128) коррупция (8390) борьба (132) САП (1948) Антикоррупционный суд (1072)

Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность страны развивать успешно созданную антикоррупционную инфраструктуру, в том числе, путем проведения прозрачных конкурсов на должности руководителей САП и НАБУ. Кроме этого, речь также идет о готовности к проведению реформы СБУ.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, опубликованном по итогам их встречи в Белом доме 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Подписав заявление, Зеленский согласился с необходимостью следующих шагов:

- немедленное избрание нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками;

- принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро;

- обеспечение прозрачного и надежного процесса избрания нового директора НАБУ;

- реформирование Службы безопасности Украины путем упорядочивания и четкого определения полномочий, а также усиления правил, защищающих права человека и обеспечивают эффективный общественный контроль.

В то же время США подтвердили готовность поддерживать реформы в Украине, в том числе с помощью совещательных программ.

Читайте также: Конкурс на должность главы САП сейчас на паузе, это вызывает беспокойство, - Сытник

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Конкурс проведут братья Ермаки. Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 8754
показать весь комментарий
02.09.2021 10:52
+15
БЕБ вже провели... Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 5731
показать весь комментарий
02.09.2021 10:52
+15
принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро

Т.е. за наезды на НАБУ ЗЕ таки получил пилюлей в США.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конкурс проведут братья Ермаки. Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 8754
показать весь комментарий
02.09.2021 10:52 Ответить
Конкурс на то, кто лучше расскажет хороший стишок про ЗЕ.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:53 Ответить
Зе, зе-зе-зе, зе-зе-зе!
Вспомнил старую хитовую тему (рэп американский вроде) Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 7017
показать весь комментарий
02.09.2021 16:59 Ответить
Наверное, младшенького выберут. Дерьмака.
показать весь комментарий
02.09.2021 17:36 Ответить
Ага - так же как в БЕБ и Нафтогаз - пропихнуть свою головешку вопреки всем конкурсам и законам.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:52 Ответить
БЕБ вже провели... Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 5731
показать весь комментарий
02.09.2021 10:52 Ответить
принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро

Т.е. за наезды на НАБУ ЗЕ таки получил пилюлей в США.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:54 Ответить
Звиздюлей бубочка получил. А шо там с Беней? Его бубочка отдаст?
В хорошие руки. Американские. Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 4015
показать весь комментарий
02.09.2021 17:40 Ответить
Патологічна брехня, Міфоманія або Pseudologia Fantastica (лат.) це симптом більш складного порушення (наприклад, прикордонного розлади особистості, соціопат або нарцисизму).
показать весь комментарий
02.09.2021 10:55 Ответить
Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, розмірковує над першими підсумками візиту Володимира Зеленського у Вашингтон "Відсутність видимого результату, як би це парадоксально не звучало, - також результат"
Якщо коротко підбити головні підсумки візиту, то їх можна звести до трьох пунктів.
1. США чітко показали, що розмова переходить у виключно прагматичне русло: окреслюється коло інтересів в економіці та в безпекових факторах і нам пропонуються величезні можливі кредити під американські товари (нічого нового - так виходила з кризи Європа та Японія після Другої світової, а американці на цьому заробили, тому я б утримався від аж надто категоричних криків про зраду - все залежить від уміння переговорників розставляти акценти та вміння відстоювати свою еліту).
2. США окремо виділяє НАБУ і САП як ключовий для себе орган. Ефективність не важлива - важлива "так звана незалежність", але виключно від Офісу президента (зрештою, нічого нового тут немає - НАБУ і САП - це контроль на елітами).
3. Байден у своєму вступному слові, не очікуючи запрошення Зеленського окремо наголосив на тому, що хоче приїхати в Київ. В перекладі з дипломатичної, він дав посил проамериканським елітам у нас та істеблішменту в США, що він не планує кидати Україну і просто так ухвалювати рішення про "вихід з України" не буде (це, насправді, посил направлений, перш за все, всередину еліт США, що за "Північним потоком" не послідують наступні поступки Кремлю).

А тепер давайте по всім цим пунктам пройдемося більш детально.
Почати говорити про підсумки візиту потрібно зі статусу візиту: це був просто робочий візит. США свідомо опустили рівень цього візиту до найнижчого можливого: під час таких поїздок не відбувається проривів і не підписують вікопомні документи. Тому від самого початку нам показали, що це візит-знайомство, де відбудеться чітке розставляння крапок над "І", що і сталося за закритими дверима на зустрічі Байден-Зеленський тет-а-тет (читай три пункти про результати візиту).
Окремо треба також зупинитися на доволі слабкій підготовці української сторони до цього візиту. Можна, звичайно, говорити про те, чи потрібно було зустрітися з керівником МВФ, чи ще з кимось, але я хотів би окремо сказати про інше: проект презентації українських інвестпроектів на 277 млрд доларів виявився провальним. Презентувати подібні речі в аудиторії, де немає жодного серйозного представника бізнесу, - це не просто абсурд, це відлякування потенційного інвестора. По-друге, презентувати інвестпроекти, не маючи спеціально створеного не те, що сайту, а навіть відкритої сторінки на сайті Кабміну, - це голос в нікуди. Якщо ми погуглимо ці інвестпроекти, то не знайдемо жодного посилання.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:55 Ответить
Тепер щодо тих посилів, які дали нам США, підписавши меморандумів на кілька десятків мільярдів доларів. Нам простою і доступною мовою сказали: ось гроші на які ви можете закупити американські товари. Далі в наших широтах почнеться дискусія на тему "це перетворення України в колонію США, бо додана вартість залишиться за океаном, а контроль над країною зосередиться в проамериканському НАБУ", або ж про те, "як це здорово, що нам дадуть товари для енергетики та оборони і у нас буде щастя на віки". Правда, як і завжди, лежить посередині і залежить від цілої низки факторів, включно з умінням наших переговорників.
Простий приклад: п'ять нових атомних реакторів на 25 млрд доларів. Чи цей контракт потрібен нам? Безумовно, так. Але чи цей контракт є одним із найкращих шансів для Westinghouse уникнути фінансового краху? Це також правда, адже компанія перебуває у кризовій фінансовій ситуації. І по кожному з підписаних меморандумів ми можемо знайти такі амбівалентності.
Одним словом, нам сказали у Вашингтоні: у вас є вікно можливостей. Ні, ви не отримаєте нічого на шару, ми проконтролюємо кожну копійку, але це дасть вам можливість модернізувати певні галузі під дуже низькі проценти.
У нас є два варіанти: сказати, що ми так дешево не продаємося і продовжувати жити, як живемо. Або ж зібрати ключових політичних гравців країни, провести розумну дискусію в суспільстві і визначити, чи хочемо ми такої модернізації. Паралельно можна було б почати змінювати правила гри на більш прийнятні і не такі страшні для інвестора.
Насправді, досі за всю історію україно-американських відносин США не робили нам такої пропозиції. Головне питання, чи зможемо ми правильно її оцінити. Потім вирішити, під що потрібні нам кредити (під які неіснуючі у нас технології), і потім правильно провести переговори. Це довгий процес - не менше кількох років до того моменту, коли ми побачимо якісь перші мізерні результати. Або, якщо перекласти це на мову виборів, - вже після виборів 2024 року. І це є головною перешкодою на сьогодні. В цій історії просто не існує швидких рішень win-win
показать весь комментарий
02.09.2021 10:56 Ответить
много САПиенсов - это круто.
Зеле там подсыпают шото шо несет такую чушь?
показать весь комментарий
02.09.2021 10:58 Ответить
Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 6842
показать весь комментарий
02.09.2021 11:00 Ответить
была Мендель теперь шМендель
показать весь комментарий
02.09.2021 11:11 Ответить
А мне нравится ход мыслей этого шМенделя, если судить по фотке. Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 8872
показать весь комментарий
02.09.2021 17:47 Ответить
Байден мав одно на увазі, а шмаркля зовсім їнше.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:14 Ответить
Для Байдена не важно, что думает шмаркля, важно то, что американцы заставят, я надеюсь, все выполнить.
показать весь комментарий
02.09.2021 17:49 Ответить
Как и все остальные его "конкурсы"?
Когда победитель - заранее известен и самый коррумпированный из кандидатов!
Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 7666
показать весь комментарий
02.09.2021 11:42 Ответить
заради грошей зеля наобіцяє все, що завгодно..
а коли повернеться буде розповідати про суверенітет і повагу до нього..
корупція - наше все
показать весь комментарий
02.09.2021 11:45 Ответить
Вот! Вдруг! Ни с того ни с сего....
показать весь комментарий
02.09.2021 11:55 Ответить
Вот врет - как дышит!
показать весь комментарий
02.09.2021 12:13 Ответить
Шо, Зеля, яйца хорошо прищемили ? Уже на всё согласен ?
показать весь комментарий
02.09.2021 12:59 Ответить
Интересно, по чем билеты? Таперичя стоимость билета должна подскочить.
показать весь комментарий
02.09.2021 13:04 Ответить
О!!! Тепер усі слуги сядуть
показать весь комментарий
02.09.2021 13:42 Ответить
Фитиль вставлен правильный и в нужное место. Ждем, что из этого получится.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:11 Ответить
Воруют 50% ВВП, Карл!
показать весь комментарий
02.09.2021 14:34 Ответить
Эй начальник---не надо конкурса! Рискни---поставь меня. И завтра к вечеру бюджет треснет в трёх местах---некуда будет складывать!
показать весь комментарий
02.09.2021 21:47 Ответить
 
 