Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность страны развивать успешно созданную антикоррупционную инфраструктуру, в том числе, путем проведения прозрачных конкурсов на должности руководителей САП и НАБУ. Кроме этого, речь также идет о готовности к проведению реформы СБУ.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, опубликованном по итогам их встречи в Белом доме 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Подписав заявление, Зеленский согласился с необходимостью следующих шагов:

- немедленное избрание нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками;

- принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро;

- обеспечение прозрачного и надежного процесса избрания нового директора НАБУ;

- реформирование Службы безопасности Украины путем упорядочивания и четкого определения полномочий, а также усиления правил, защищающих права человека и обеспечивают эффективный общественный контроль.

В то же время США подтвердили готовность поддерживать реформы в Украине, в том числе с помощью совещательных программ.

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