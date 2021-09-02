В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В год на содержание Национальной академии наук Украины выделяется около 5 млрд грн, но на что они идут неясно, ведь за последние годы не слышно о научных открытиях или разработках НАН.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Исследуя российскую пропаганду, я периодически натыкаюсь на мракобесные, украинофобские интервью академика Петра Толочко. Как-то не обращал на них внимания, а сейчас задался вопросом - а как так получилось, что этот человек, который исповедует откровенно фашистские взгляды, (заявляет, например, что украинцев придумали, и на самом деле мы - россияне), является академиком НАН Украины? Российского шовиниста Глазьева лишили звания академика еще в 2016 году, а Толочко еще и "почетный директор Института археологии НАН Украины". Как это возможно?" - интересуется он.
"Вообще, фигура Толочко наталкивает на мысль, а что такое наша сегодняшняя Академия наук? В год на ее содержание выделяется около 5 млрд грн, но на что они идут? Кто-то слышал о научных открытиях или разработках НАН за последние годы? Чем вообще там сегодня занимаются? Деньги на содержание этого хозяйства идут немалые, но все, что мы видим в медиа - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ. Почему мои налоги идут на эту дичь?" - интересуется журналист.
"Сегодня НАН является одним из крупнейших распорядителей государственного недвижимого имущества и земельных участков. Насколько эффективно распоряжаются чиновники этой недвижимостью, расположенной в основном в центральных частях крупных городов - можно понять из публикаций в СМИ. ... Скажу коротко - государственные помещения НАН просто за взятки сдаются в аренду предпринимателям. Зачем эти помещения вообще нужны, если они стоят пустые и их сдают бизнесу? Чем на самом деле занимается персонал, который в них числится? Ответов на эти вопросы нет. Сегодня Национальная академия наук чаще упоминается в связи с коррупцией и скандалами, чем в связи с научной деятельностью. Это не правильно. Давно пора расшевелить это болото и провести там жесткую ревизию. Уверен, что 5 млрд грн можно потратить на науку с большей эффективностью, чем сейчас", - резюмировал Казанский.
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Ось сьогоднішня фраза з рос преси.
"как Кремль будет внедрять инновации, если доля изобретений страны упала до 1%. Россия продолжает оставаться чистым импортером продукции интеллектуальной собственности, несмотря на то, что в правительстве многократно озвучивали планы совершить технологический рывок. "
Але ж Україна ще значно далі в % долі винаходів у світі. Ще більш безнадійний імпортер науково-технологічної продукції (в обмін на український експорт сировини) і не має навіть натяків на зміну свого положення в світовому розподілі праці, навіть ніде ніхто цим не цікавиться, не знає і наче так має бути. У нас просто барижество замінили квартальництвом, з якою метою? Красти з бюджету.