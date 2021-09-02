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Новости Политика Украины
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В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский

В год на содержание Национальной академии наук Украины выделяется около 5 млрд грн, но на что они идут неясно, ведь за последние годы не слышно о научных открытиях или разработках НАН.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Исследуя российскую пропаганду, я периодически натыкаюсь на мракобесные, украинофобские интервью академика Петра Толочко. Как-то не обращал на них внимания, а сейчас задался вопросом - а как так получилось, что этот человек, который исповедует откровенно фашистские взгляды, (заявляет, например, что украинцев придумали, и на самом деле мы - россияне), является академиком НАН Украины? Российского шовиниста Глазьева лишили звания академика еще в 2016 году, а Толочко еще и "почетный директор Института археологии НАН Украины". Как это возможно?" - интересуется он.

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"Вообще, фигура Толочко наталкивает на мысль, а что такое наша сегодняшняя Академия наук? В год на ее содержание выделяется около 5 млрд грн, но на что они идут? Кто-то слышал о научных открытиях или разработках НАН за последние годы? Чем вообще там сегодня занимаются? Деньги на содержание этого хозяйства идут немалые, но все, что мы видим в медиа - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ. Почему мои налоги идут на эту дичь?" - интересуется журналист.

"Сегодня НАН является одним из крупнейших распорядителей государственного недвижимого имущества и земельных участков. Насколько эффективно распоряжаются чиновники этой недвижимостью, расположенной в основном в центральных частях крупных городов - можно понять из публикаций в СМИ. ... Скажу коротко - государственные помещения НАН просто за взятки сдаются в аренду предпринимателям. Зачем эти помещения вообще нужны, если они стоят пустые и их сдают бизнесу? Чем на самом деле занимается персонал, который в них числится? Ответов на эти вопросы нет. Сегодня Национальная академия наук чаще упоминается в связи с коррупцией и скандалами, чем в связи с научной деятельностью. Это не правильно. Давно пора расшевелить это болото и провести там жесткую ревизию. Уверен, что 5 млрд грн можно потратить на науку с большей эффективностью, чем сейчас", - резюмировал Казанский.

В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский 01
В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский 02
В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский 03
В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский 04
В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский 05
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Топ комментарии
+38
Стадо ватных негодяев и бездельников окопалось в академиии наук. Есть дно у всего этого бардака?
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02.09.2021 11:09
+25
Только НАНУ? Да у нас вся система ВУЗов сгнила! Начиная от уровня и условий образования и заканчивая личностями чиновников и преподавателей!
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02.09.2021 11:08
+24
До речі, свого часу Толочко був депутатом від ... БЮТ!
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02.09.2021 11:07
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Оце і є спадок плагіатора та інтелектуального злодія жидобільшовика Патона...
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02.09.2021 20:57 Ответить
Деньги на содержание этого хозяйства, Офиса Президента, Верховной Рады, КМУ, идут немалые, но все, что мы видим в медиа - это выступления шизанутого фигляра с прислугой ахметовых, в том числе на ТВ олигархов. Почему мои налоги идут на эту дичь? Впрочем и с Казанским я согласен.
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02.09.2021 21:19 Ответить
"Исследуя российскую пропаганду, я периодически натыкаюсь на мракобесные, украинофобские интервью академика Петра Толочко. Как-то не обращал на них внимания, а сейчас задался вопросом - а как так получилось, что этот человек, который исповедует откровенно фашистские взгляды, (заявляет, например, что украинцев придумали, и на самом деле мы - россияне), является академиком НАН Украины? Источник: https://censor.net/ru/n3285916

ТОМУ ЩО СОВКОДРОЧЕРИ Зе КЛОУНИ ПОВАЖАЮТЬ МАЛОРОСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ЖИТТЯ У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4461
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02.09.2021 21:22 Ответить
Проблема давняя и застарелая. Тут не в Толочко проблема---он её продукт. Да поинтерисуйтесь хоть кто---а есть либо где, или была такая вообще структура в любой стране как академия наук? И есть ли такие государственные звания как академик? А ведь у нас есть ещё академии по направлениям---медицина, искусств итд! Не учебные имею в виду. Такого нет массово---и никогда не было в разных странах. Это совок чистой воды. В рыночной системе всё иначе обстоит. Ушли ли мы от плановой экономики---ну может? А вот к чему точно не пришли---так к рыночной. И виной тому олигархат. Это мы точно построили---и это нас губит во всём.
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03.09.2021 00:48 Ответить
Совковые паразиты, как и половина генералов. Взять например институт Патона, ИСМ... китайцы без целой армии этих дармоедов захватили рынок более передовыми разработками.
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03.09.2021 07:18 Ответить
Краще би Толочко "поскреб" русского і знайшов там мокшу або мєря.
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03.09.2021 11:41 Ответить
Зка что Толочка можно уважать, так это за его позицию в исторической науке. Ведь согласитесь, гораздо удобнее примкнут. к АрМаВиру и жить себе а шоколаде...Например в Германии, времен Гитлера был такой профессор Ми（кто шарит влектродах, тот знает эт о имя）. Так, этот дедок всю каденцию Гитлера издавал антигитлеровскую газету.....Чувак был смелым и принципиальным дедом...И гитлер так его и не посмел тронуть😀😀😀😀Густаф Ми умер своею смертью в преклонные лета....Хочется спросить А ВАМ ТАК СЛАБО？😀😀😀😀
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03.09.2021 12:08 Ответить
Українські патріоти дивіться таке.
Ось сьогоднішня фраза з рос преси.
"как Кремль будет внедрять инновации, если доля изобретений страны упала до 1%. Россия продолжает оставаться чистым импортером продукции интеллектуальной собственности, несмотря на то, что в правительстве многократно озвучивали планы совершить технологический рывок. "
Але ж Україна ще значно далі в % долі винаходів у світі. Ще більш безнадійний імпортер науково-технологічної продукції (в обмін на український експорт сировини) і не має навіть натяків на зміну свого положення в світовому розподілі праці, навіть ніде ніхто цим не цікавиться, не знає і наче так має бути. У нас просто барижество замінили квартальництвом, з якою метою? Красти з бюджету.
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04.09.2021 09:23 Ответить
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