В год на содержание НАНУ выделяется 5 млрд грн, но все, что мы видим, - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ, - Казанский

В год на содержание Национальной академии наук Украины выделяется около 5 млрд грн, но на что они идут неясно, ведь за последние годы не слышно о научных открытиях или разработках НАН.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Исследуя российскую пропаганду, я периодически натыкаюсь на мракобесные, украинофобские интервью академика Петра Толочко. Как-то не обращал на них внимания, а сейчас задался вопросом - а как так получилось, что этот человек, который исповедует откровенно фашистские взгляды, (заявляет, например, что украинцев придумали, и на самом деле мы - россияне), является академиком НАН Украины? Российского шовиниста Глазьева лишили звания академика еще в 2016 году, а Толочко еще и "почетный директор Института археологии НАН Украины". Как это возможно?" - интересуется он.

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"Вообще, фигура Толочко наталкивает на мысль, а что такое наша сегодняшняя Академия наук? В год на ее содержание выделяется около 5 млрд грн, но на что они идут? Кто-то слышал о научных открытиях или разработках НАН за последние годы? Чем вообще там сегодня занимаются? Деньги на содержание этого хозяйства идут немалые, но все, что мы видим в медиа - это выступления шизанутого академика Толочко на российском ТВ. Почему мои налоги идут на эту дичь?" - интересуется журналист.

"Сегодня НАН является одним из крупнейших распорядителей государственного недвижимого имущества и земельных участков. Насколько эффективно распоряжаются чиновники этой недвижимостью, расположенной в основном в центральных частях крупных городов - можно понять из публикаций в СМИ. ... Скажу коротко - государственные помещения НАН просто за взятки сдаются в аренду предпринимателям. Зачем эти помещения вообще нужны, если они стоят пустые и их сдают бизнесу? Чем на самом деле занимается персонал, который в них числится? Ответов на эти вопросы нет. Сегодня Национальная академия наук чаще упоминается в связи с коррупцией и скандалами, чем в связи с научной деятельностью. Это не правильно. Давно пора расшевелить это болото и провести там жесткую ревизию. Уверен, что 5 млрд грн можно потратить на науку с большей эффективностью, чем сейчас", - резюмировал Казанский.









