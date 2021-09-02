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Новости За рубежом
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Минобороны (8248) Турция (3234) Эрдоган (821)

Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Огромный комплекс, в котором разместят Минобороны, Генштаб, командование всех родов войск, будет построен в Анкаре к 100-летию со дня основания Турецкой Республики в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Укринформ" со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента Турции.

"Благодаря проекту "Полумесяц и Звезда" мы объединяем наше Министерство национальной обороны, Генеральный штаб и Командование всех видов вооруженных сил под одной крышей", - сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что здание командования Сухопутных войск было построено в 1937 году, общие здания ВМС и ВВС - в 1960-м, а в 1985-м ВВС перешли в отдельное здание.

По его словам, эти здания не соответствуют нынешним требованиям и ситуации, полностью не обеспечивают потребности, в частности, в вопросах кибербезопасности и киберзащиты.

Турция построит собственный Пентагон в виде полумесяца 01
фото: @SelimKoru

Новый комплекс, построенный в столице Турции Анкаре, будет оборудован по последнему слову техники. Также он будет отвечать современным требованиям экологичности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном

Здание в форме звезды будет входом в комплекс, а под крышей здания в форме полумесяца будут конференц-залы разной вместимости. Вокруг построят другие здания. В целом в рамках проекта будет построено 890 тысяч квадратных метров закрытых площадей на участке площадью примерно 12,6 млн квадратных метров. В центре комплекса будет место для торжеств площадью 23 тысячи квадратных метров. Комплекс будет вмещать 15 тысяч человек.
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Топ комментарии
+7
В виде того, чем ЗЕ на рояле играл.
С ценой в годовой бюджет Украины.

Шоб жизнь избирателей ЗЕ точно соответствовала тому, чем ЗЕ на рояле играл.
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02.09.2021 10:58
+5
а мы в виде трезуба ? Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 9065
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02.09.2021 10:55
+5
не подсказывай. бо наши Бидоны Помоевы влупят свой тризубгон под видом великого крадiвництва.
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02.09.2021 10:59
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Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 7813
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02.09.2021 10:55 Ответить
а мы в виде трезуба ? Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 9065
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02.09.2021 10:55 Ответить
В виде того, чем ЗЕ на рояле играл.
С ценой в годовой бюджет Украины.

Шоб жизнь избирателей ЗЕ точно соответствовала тому, чем ЗЕ на рояле играл.
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02.09.2021 10:58 Ответить
Стратегические объекты должны быть хорошо защищены от любого удара! Украине давно пора построить новую, но компактную административную столицу на 50-75 тыс. человек, с военной фортификацией где-нибудь в ущельях Карпат с большой подземной, бункерной частью под горами! Киев это историческо-культурная столица, административно-государственную необходимо перенести!
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02.09.2021 12:47 Ответить
Киев с новой админстолицей должен быть соединен высокоскоростной жд линией, а регулярное авиа сообщение из подземного /подгорного/ аэропорта!
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02.09.2021 12:55 Ответить
не подсказывай. бо наши Бидоны Помоевы влупят свой тризубгон под видом великого крадiвництва.
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02.09.2021 10:59 Ответить
а шо, файна форма у будівлі буде ! Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 1743
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02.09.2021 11:02 Ответить
тризуб сам по себе идеален . но не как образец для строительства
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02.09.2021 11:10 Ответить
в виде рояля
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02.09.2021 11:04 Ответить
в виде буквы З
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02.09.2021 12:53 Ответить
"у меня будет свой пентагон! с нардами и баядерами!"
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02.09.2021 10:56 Ответить
Пушкєн, звідки ти знав про місяць та зірку???
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02.09.2021 10:58 Ответить
Вчера Турция и Эрдоган приняли на вооружение новый дрон "АКЫНДЖЫ",с украинскими двигателями.....Фишка в том что на командном пункте дроном управлял сам Эрдоган...и воскликнул Слава Україні!!! Более подробно об єтом сайт Украина 365....
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02.09.2021 11:00 Ответить
Реджеп Таіпович Эрдоганенко -
наша людина ! Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 3508
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02.09.2021 11:07 Ответить
вибачаюсь за каSSабське "Э"...
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02.09.2021 11:09 Ответить
Лаптестан Талибан, Мавзолейні бараны и прочие ХАМАСы,вы в глубоком ЖО....Срочно зовите *********...спасать РАБссию... Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 6929
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02.09.2021 11:02 Ответить
императорами не становятся, ими рождаются... сказал я и не подумал что сказал Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 3467
та и норм. - еще Пусин сделает такое же но побольше ватники заплатят чем там. - с боком, Пусин.
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02.09.2021 11:06 Ответить
2 сентября 1939 года Гитлер и Сралин согластно братскому договору Молотов-Риббентроп от 23 августа 1939 года напали на Польшу....,началь по факту 2 Мировая война...
Фишка тут в другом....31 августа 1939 года в СССР началась повальная мобилизация...на закрытом Пленуме ЦК ВКП(б)...выступил Клим Ворошилов и сказал : в интересное время живем....сам Сралин на Пленуме молчал в тряпочку....
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02.09.2021 11:07 Ответить
а внутри посадочная площадка для НЛО?
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02.09.2021 11:31 Ответить
А рашка построит ввиде бутылки водки
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02.09.2021 11:35 Ответить
Ну нифига себе?!А где минареты по углам и купол? Турция построит собственный "Пентагон" в виде полумесяца - Цензор.НЕТ 9698
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02.09.2021 11:43 Ответить
 
 