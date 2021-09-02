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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Зеленский (16565) конкурс (1128) США (23209) САП (1948) Шевченко Евгений (141) Татаров Олег (350)

Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко

У президента Украины Владимира Зеленского есть две недели на решение вопроса с конкурсом по избранию главы САП.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В США господина Зеленского быстро заставили признать наличие саботажа в конкурсе по избранию нового руководителя САП. В результате он, как глава государства, публично обязался обеспечить "... немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками", - комментирует Шевченко текст совместного заявления Зеленского и Байдена.

По его словам, причина саботажа заключается в том, что на последний этап конкурса прошли только два кандидата:

1. Детектив НАБУ Александр Клименко (это, кстати, именно тот детектив, который вел дело Татарова. - Шевч.).

2. Прокурор ГПУ Андрей Синюк (это, кстати, именно тот прокурор, который сейчас пытается посадить меня на 8 лет в тюрьму по делу, которое он сфабриковал вместе с СБУ. - Шевч.).

"Но Клименко набрал больше баллов, чем Синюк, и поэтому именно он должен стать новым руководителем САП. Чтобы это предотвратить, подконтрольные Татарову и Портнову члены комиссии начали саботировать конкурс. Однако, как оказалось, Байден прекрасно осведомлен об этих действиях коррумпированной шоблы и теперь у Вас, господин Владимир Зеленский, есть две недели на решение вопроса - посмотрим, способны ли Вы еще действовать в интересах Украины или уже окончательно стали неотъемлемой частью коррумпированной системы", - резюмировал Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
Ничего,Ваве давно нужен был ледяной душ, и он его получил.Я так поняла что гастроль потерпела фиаско.А мне тут еще один писал что не важно кто руководит страной ,помочь должны Украине,оказывается важно,чтобы с тобой говорили на уровне,надо ему соответствовать..Мне больно даже думать,что глядя на Зелю, Байден подумал об Украине, 73 % это большая часть страны,обидно за державу.
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02.09.2021 11:11
+12
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9961
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02.09.2021 11:11
+12
А він тут лохам навішує на вуха свої переміги. Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2225
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02.09.2021 11:22
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примусити? найвеличнішого??
не смішіть!
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02.09.2021 11:07 Ответить
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 22
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02.09.2021 11:14 Ответить
да по уху еще бы дать Филипп Филипыч
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02.09.2021 11:08 Ответить
Ничего,Ваве давно нужен был ледяной душ, и он его получил.Я так поняла что гастроль потерпела фиаско.А мне тут еще один писал что не важно кто руководит страной ,помочь должны Украине,оказывается важно,чтобы с тобой говорили на уровне,надо ему соответствовать..Мне больно даже думать,что глядя на Зелю, Байден подумал об Украине, 73 % это большая часть страны,обидно за державу.
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02.09.2021 11:11 Ответить
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9961
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02.09.2021 11:11 Ответить
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2734 але кошенятко яке чарівне ,очинята розумні, до зеленой шмарклі навіть не рівняте,в цього котюні мозку більше чим у Вави Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7791
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02.09.2021 11:15 Ответить
Бо це тваринка,а то зелена потвора !!!)))
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02.09.2021 11:22 Ответить
Дуже влучно на рахунок шобли. Респект.
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02.09.2021 11:12 Ответить
Кубло гельмінтів ,яке знекровлює державу !!)))
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02.09.2021 11:20 Ответить
" ...способны ли Вы еще действовать в интересах Украины ..."
Повеселил. У Ермака спроси. Спорим, Синюк выиграет?
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02.09.2021 11:15 Ответить
ткнули писком так сказать
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02.09.2021 11:15 Ответить
не оспаривая фактуру коррумпированости и гнилости "зелени" как таковой, интересно - откуда у шевченка такой инсайд из-за океана?
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02.09.2021 11:17 Ответить
Це не інсайд. Він лише прокоментував слова з публічної заяви під час зустрічі.
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02.09.2021 12:00 Ответить
А він тут лохам навішує на вуха свої переміги. Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2225
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02.09.2021 11:22 Ответить
Локшерізка працює ,чекаємо на чергову порцію локшини для зебілоїдів !!))))
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02.09.2021 11:23 Ответить
Колись буде швидкий карвасар і шибениця.
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02.09.2021 11:42 Ответить
Невже заставлять в Україні корупцію цілковито знищити ?
Зеленського в США швидко змусили визнати саботаж конкурсу на главу САП. Байден обізнаний про дії корумпованої шобли, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5815
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02.09.2021 12:02 Ответить
 
 