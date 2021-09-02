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Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Украина и США совместно призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны.

Об этом идет речь в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 тыс. жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая использующиеся в нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и касающихся безопасности последствиях российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом. Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - следует из заявления. 

Полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки читайте по ссылке

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
брехня Игорь Д - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів

ЗІ: "формула Штанмайєра" не прописувалась в Мінських документах. А от в Паризьких в грудні 2019-го - дуже схоже, що в непублічній частині щось було.
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02.09.2021 11:32
+2
Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе.- Путин уже сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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02.09.2021 11:37
+1
ну шо, снова с.укабеевой поводили по губам,
будет шо проквакать мацковской жабе на телеболоте
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02.09.2021 11:27
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Обєспокоєнность змінилась на прізьівьі - це перемога ящітаю. Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 2206
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02.09.2021 11:23 Ответить
ну шо, снова с.укабеевой поводили по губам,
будет шо проквакать мацковской жабе на телеболоте
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02.09.2021 11:27 Ответить
це дублікат інфи "Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ"
Обговорювали вже. Чи мало обговорювали?
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02.09.2021 11:28 Ответить
Примечательно что уже нет ссылок на Минское соглашение. С его Штенмайером и другими уступками которые подписал Порошенко. Значит США решили давить на Россию самостоятельно без оглядки на нормандский формат.
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02.09.2021 11:29 Ответить
брехня Игорь Д - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів

ЗІ: "формула Штанмайєра" не прописувалась в Мінських документах. А от в Паризьких в грудні 2019-го - дуже схоже, що в непублічній частині щось було.
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02.09.2021 11:32 Ответить
ще раз для неграмотного: в мінських документах нічого такого не прописано! Так, там були вимоги про "особенностях местного самоуправления в ОРДЛО"; і ВР приймала відповідні закони з обмеженим терміном дії - щорічно! - і досі приймає; але до "формули Штанмайєра" вони не мають жодного стосунку! Так, готові проводити місцеві вибори в ОРДЛО, але виключно по законам України: де є пункти, коли ЦВК може їх скасувати! До речі, в 2020-му - не на всіх підконтрольних територіях проводились місцеві - ЦВК там скасувала!
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02.09.2021 11:44 Ответить
Экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.Источник: https://censor.net/ru/n3148461
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02.09.2021 11:40 Ответить
Іди геть, Ігарь дебіл.
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02.09.2021 11:42 Ответить
ще раз для неграмотного: в мінських документах нічого такого не прописано! Так, там були вимоги про "особенностях местного самоуправления в ОРДЛО"; і ВР приймала відповідні закони з обмеженим терміном дії - щорічно! - і досі приймає; але до "формули Штанмайєра" вони не мають жодного стосунку! Так, готові проводити місцеві вибори в ОРДЛО, але виключно по законам України: де є пункти, коли ЦВК може їх скасувати! До речі, в 2020-му - не на всіх підконтрольних територіях проводились місцеві - ЦВК там скасувала!
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02.09.2021 11:45 Ответить
"Надо четко понимать, что формула не является дорожной картой выполнения Минска или планом деэскалации. Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Речь идет об особенностях местного самоуправления. Это - принципиально", - написал Климкин.Источник: https://censor.net/ru/n3148461
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02.09.2021 11:49 Ответить
це "принципово" - другого порядку. Бо перш за все вимагається вивести війська РФ з окупованої території і забезпечити верховенство українського права на ній - і це так прописано в оригінальних пропозиціях Штанмайєра (і навіть в тих щорічних Законах від ВР з обмеженим терміном дії). А в лавровсько-хуйловській редакції - одразу вибори проводити; і ця редакція нині чомусь називається "формула Штанмайєра".
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02.09.2021 11:57 Ответить
все вопросы к дружбану Поршенко - Климкину. Разбирайтесь сами, что они там накосячили.
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02.09.2021 12:00 Ответить
от хто накосячив косяками - це ти, обкурений Игорь Д
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02.09.2021 12:05 Ответить
ты писал что формулы Штанмайера нет в Минском договоре, а Климкин говорит что есть. Иди с ним разбирайся и не загажывай ветки спамами..ю
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02.09.2021 12:09 Ответить
якщо тобі не доходить смисл сказаного Клімкіним - то ***** тобі доктор
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02.09.2021 12:17 Ответить
Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Речь идет об особенностях местного самоуправления. Это - принципиально", - написал Климкин.Источник: https://censor.net/ru/n3148461 Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 1758 Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8450
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02.09.2021 12:19 Ответить
а брехню заспамлю. Згодом. Це моя принципова позиція.
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02.09.2021 12:19 Ответить
Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8871
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02.09.2021 12:20 Ответить
Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе.- Путин уже сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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02.09.2021 11:37 Ответить
пусть скажет своим "шахтерам" что патроны кончились.
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02.09.2021 11:42 Ответить
Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 4576
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02.09.2021 11:47 Ответить
Іх там нєт, кричить русофашиське ху@ло.
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02.09.2021 12:27 Ответить
..из хренового клоуна в хреновые маги со "свитком призыва"
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02.09.2021 12:29 Ответить
призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны" Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 3757

Рашка пришла убивать в Украину,какие усилия для завершения войны?!!! Сделайте над собой усилие не убивайте и не грабьте украинцев,ну пожалуйста...и смотрите не надорвитесь от "усилия".
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02.09.2021 17:20 Ответить
 
 