За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявлено 309 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 309 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"309 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в сутки в столице. Три человека умерли. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 801", - сообщил Кличко.

За сутки заболели 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет, 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, а также 12 девочек от 3 до 16 лет и 17 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирус, а также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 155 человек. Всего коронавирус преодолели 216 305 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 65, в Подольском - 45, и в Святошинском районе - 43", - отметил Кличко.





