За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявлено 309 новых случаев, - Кличко. КАРТА
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За прошедшие сутки в Киеве выявили 309 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"309 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в сутки в столице. Три человека умерли. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 801", - сообщил Кличко.
За сутки заболели 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет, 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, а также 12 девочек от 3 до 16 лет и 17 мальчиков от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирус, а также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 155 человек. Всего коронавирус преодолели 216 305 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 65, в Подольском - 45, и в Святошинском районе - 43", - отметил Кличко.
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там у вас бомжей погибает больше от не вируса, чем граждан от вируса....
ну реально, да, иди на президента, я проголосую, но блин - смешно же - в 4млн.-ом городе смердеть шо вирус убил 2-3 чела. Та у меня собака больше блох убивает.... ну сорри, просто смешно это читать статистику то от Бокса то.(совсем мозг отбили? жаль с Тайсоном не вышел - получил бы по самое мэрство)