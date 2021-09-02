РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11839 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости Коронавирус и карантин
749 3
карантин (16730) Киев (24552) Кличко (4516) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявлено 309 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

За прошедшие сутки в Киеве выявили 309 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"309 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в сутки в столице. Три человека умерли. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 801", - сообщил Кличко.

За сутки заболели 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет, 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, а также 12 девочек от 3 до 16 лет и 17 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирус, а также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 022 человека, всего - 5 452 125, - Минздрав

Выздоровели за прошедшие сутки 155 человек. Всего коронавирус преодолели 216 305 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 65, в Подольском - 45, и в Святошинском районе - 43", - отметил  Кличко.

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявлено 309 новых случаев, - Кличко 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бокс, ну прекращай стращать, а то у меня одеял немного.
там у вас бомжей погибает больше от не вируса, чем граждан от вируса....
ну реально, да, иди на президента, я проголосую, но блин - смешно же - в 4млн.-ом городе смердеть шо вирус убил 2-3 чела. Та у меня собака больше блох убивает.... ну сорри, просто смешно это читать статистику то от Бокса то.(совсем мозг отбили? жаль с Тайсоном не вышел - получил бы по самое мэрство)
показать весь комментарий
02.09.2021 11:34 Ответить
А сколько за день умерло : сердечников, инсульт, онко...Это нас украинцы власть хочет загнать на Лох Даун и под него провернуть очередную аферу.
показать весь комментарий
02.09.2021 18:00 Ответить
Кличко по сравнению с Зеленским просто Цицерон (придумал не я, прочитал на цензоре, фраза поднимает настроение)
показать весь комментарий
02.09.2021 21:37 Ответить
 
 