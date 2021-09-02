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Россия в Черном море угрожает трем странам, через аншлюс Беларуси - еще пяти, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия в Черном море угрожает трем странам, через аншлюс Беларуси - еще пяти, - Резников

Позиция стран НАТО "не провоцировать Россию" не работает.

Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море судоходство под угрозой. Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария, Румыния. Аншлюс, который осуществляет РФ в Беларуси, напрямую влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии плюс Польша. Это в ваших интересах - помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - подчеркнул министр.

По его словам, позиция многих европейских стран, в частности стран НАТО, - do not provoke Russia - не работает.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
У батьки й питати ніхто не буде.
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02.09.2021 11:40
+8
Особенно туркам пипец как угрожают, турки перекроют Босфор и какцапы вообще хер куда поплывут 😂😂😂😂.
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02.09.2021 11:48
+7
Бацька щас в попе и пуйло его додавит. Раньше такой ситуации не было.
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02.09.2021 11:45
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Пусть сначала сделают аншлюс Беларуси, Бацка не дурак, не даст ***** такой милости =)
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02.09.2021 11:36 Ответить
У батьки й питати ніхто не буде.
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02.09.2021 11:40 Ответить
Уже 30 лет Беларусь присоеденяют) Плюс Лукашенка победил леволюцию и сейчас он на коне. Кто его заставит то?
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02.09.2021 11:41 Ответить
Бацька щас в попе и пуйло его додавит. Раньше такой ситуации не было.
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02.09.2021 11:45 Ответить
Перебування москалів зі зброєю на території Білорусі, москальських начальників на посадах силових структур Білорусі, безперешкодне використання повітряного простору та інфраструктури Білорусі москалями - це і є окупація, хіба що в профіль - як і усе що робить брехливий москаль.
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02.09.2021 12:30 Ответить
Щоб втратити зайвий голос в ООН?
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02.09.2021 11:52 Ответить
Тупину нужно очередное присоединение территорий, иначе его голодные рашисты отрезвеют и начнут спрашивать за деньги и пожрать. Особенно после плюхи от Турции в Нагорном Карабахе. Так что ему пих на голос в ООН.
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02.09.2021 12:13 Ответить
Россия в Черном море угрожает трем странам.-Страны об этом не знают и Резников им открывает глаза.
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02.09.2021 11:45 Ответить
Особенно туркам пипец как угрожают, турки перекроют Босфор и какцапы вообще хер куда поплывут 😂😂😂😂.
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02.09.2021 11:48 Ответить
Тем более что Турция строит свой канал.
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02.09.2021 12:24 Ответить
и страны Балтии не знают , напрямую гранича с рашкой
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02.09.2021 13:14 Ответить
Резников не знает, что такое "аншлюс". Россия в Черном море угрожает трем странам, через аншлюс Беларуси - еще пяти, - Резников - Цензор.НЕТ 5500 Красава.
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02.09.2021 11:49 Ответить
Во, ЗЕбіли.
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02.09.2021 12:06 Ответить
Запугаим их до дрожжи в коленях, а то они совсем мышей не ловят.
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02.09.2021 12:11 Ответить
Это в ваших интересах - помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - подчеркнул министр.

А они не могут помочь,бо видите ли у нас коррупция.Хотя как связаны между собой коррупция и нарушение границ и международного права-европейцы не могут объяснить Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам, через аншлюс Білорусі - ще п'яти, - Резніков - Цензор.НЕТ 2894
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02.09.2021 12:39 Ответить
 
 