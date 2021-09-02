США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Соединенные Штаты приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности.

Об этом идет речь в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений. Соединенные Штаты поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - следует из сообщения.

Полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки читайте по ссылке.

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