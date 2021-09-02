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США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Соединенные Штаты приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности.

Об этом идет речь в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений. Соединенные Штаты поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - следует из сообщения.

Полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки читайте по ссылке.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 4763
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
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02.09.2021 12:01
+4
Імітація ,це не дія ,а лише пародія на дію !!!)))
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02.09.2021 11:50
+4
Если СБУ реформируют, то оно не будет больше бороться с проститутками, планокурами и бабушками торгующими на улице? США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 6981
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02.09.2021 11:51
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Імітація ,це не дія ,а лише пародія на дію !!!)))
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02.09.2021 11:50 Ответить
Если СБУ реформируют, то оно не будет больше бороться с проститутками, планокурами и бабушками торгующими на улице? США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 6981
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02.09.2021 11:51 Ответить
А ты думаешь бабушки на улицах просто так сидят?
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02.09.2021 11:54 Ответить
при Петце СБУ орехи крышевало ,какое крышивало они отбирали орехи у предпренимателей мотивируя что это стратегический продукт ...
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02.09.2021 11:53 Ответить
Чорта баканова на выход?
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02.09.2021 11:53 Ответить
я еще хотел потролить чтоб в Киеве у СБУ поставили банер "купим орехи.дорого"
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02.09.2021 11:54 Ответить
Копов уже имеем,теперь ещё фбровцы будут
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02.09.2021 11:59 Ответить
копы в Украине уже в мусаров знов превратились
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02.09.2021 12:02 Ответить
Зміна назви не змінює сутність !!!))))
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02.09.2021 12:09 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 4763
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
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02.09.2021 12:01 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія Московіі,тому імперські амбіціі це вже ментальна відмінність московитів ,на генному рівні !!!)))
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02.09.2021 12:05 Ответить
А литинанта старшого Бакланова, друга децтва реформируют?
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02.09.2021 12:03 Ответить
зебільний графоман Игорь Д - зі своїми висерами ще тут не появлявся?
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02.09.2021 12:03 Ответить
Він в засаді.
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02.09.2021 12:06 Ответить
Його послали і він образився.
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02.09.2021 12:17 Ответить
Как Зеленский «борется» с контрабандой.
Баканов - Наумов, Аристов - Черкасский, Арахамия - Шуцкий

27 августа, 2021
https://ord-ua.com/2021/08/27/kak-zelenskij-boretsja-s-kontrabandoj-bakanov-naumov-aristov-cherkasskij-arahamija-shuckij/
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02.09.2021 12:12 Ответить
Совместное ЗАЯВЛЕНИЕ
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
УКРАИНА И США ОСЕНЬЮ ПРИМУТ ХАРТИЮ
УКРАИНА И США БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ РОССИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
США ПОДДЕРЖИВАЮТ ПЛАН УКРАИНЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
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02.09.2021 12:17 Ответить
Доречі, згадався візит Зе в Катар. Інвестиції вже поперли чи меморандуми порізали на папір в президенськой нужник?
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02.09.2021 12:59 Ответить
Як хлопчика, котрий не робить уроки "недипломатично"(зі слів Кулеби) відчитали. Сам вова розказав в Українському Домі щось типу , " чуваки тут дуже прямі, а мені подобаються прямі розмови... "Так йому сподобаось, що чесно журналістам зізнався-"А ЗАПРОСИТИ БАЙДЕНА В УКРАЇНУ ЗАБУВ, але в спільних домовленностях це обговорювалося...
горе та й годі!!!
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02.09.2021 12:53 Ответить
А толку запрошувати Байдена в Україну? По-перше, стан його здоров'я вже далекий від того аби мандрувати світами. По-друге, політична ситуація в США зараз не на користь дем партії і вимагає напруженої роботи вдома.
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02.09.2021 13:05 Ответить
Знову обіцянки рехворм? А у нас хоча б провели аналіз, хоч одної проведеної реформи?
Ну, взяти буть яку заявлену реформу і подивитися цілі, план її виконання, витрати і досягнутий результат.
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02.09.2021 13:01 Ответить
Це реформи, які країна повинна сама робити !!
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02.09.2021 13:10 Ответить
 
 