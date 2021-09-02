США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соединенные Штаты приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности.
Об этом идет речь в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений. Соединенные Штаты поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - следует из сообщения.
Полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки читайте по ссылке.
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Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
Баканов - Наумов, Аристов - Черкасский, Арахамия - Шуцкий
27 августа, 2021
https://ord-ua.com/2021/08/27/kak-zelenskij-boretsja-s-kontrabandoj-bakanov-naumov-aristov-cherkasskij-arahamija-shuckij/
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
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УКРАИНА И США ОСЕНЬЮ ПРИМУТ ХАРТИЮ
УКРАИНА И США БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ РОССИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
США ПОДДЕРЖИВАЮТ ПЛАН УКРАИНЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
горе та й годі!!!
Ну, взяти буть яку заявлену реформу і подивитися цілі, план її виконання, витрати і досягнутий результат.