3 сентября в Украине заработает еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. СПИСОК

Еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработает на дорогах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"3 сентября на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - написал он.

Расположение приборов:

- Винницкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км / ч)

на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км / ч)

на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Хмельницкий (ограничение скорости 50 км / ч)

на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км / ч)

на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Умань (ограничение скорости 50 км / ч)

- Львовская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км / ч)

- Черниговская область (4 приборы контроля "КАСКАД")

на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км / ч)

на 6 км + 414 автодороги М-01-02 устройство направлено в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км / ч)

на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км / ч)

на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км / ч)

- г. Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Свитанкова, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км / ч)

г. Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км / ч)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине заработали еще 20 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. СПИСОК адресов

г. Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км / ч)

Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км / ч)

г. Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км / ч)

Также Билошицкий напомнил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, расположенных в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться на сайте МВД https://cutt.ly/OWcmr1M