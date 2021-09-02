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Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Россия систематически нарушает права человека на оккупированных территориях Украины.

Об этом идет речь в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство", - следует из совместного заявления.

"Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, продолжающиеся на территориях Украины, контролируемых или оккупированых Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях", - следует далее.

Полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки читайте по ссылке.

Читайте также: Совет ООН по правам человека принял резолюцию о сотрудничестве с Украиной по ситуации с правами человека, - МИД

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 517 Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 4490
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02.09.2021 12:11
+4
Только без зэ-Украины .
.
А то будет как с Вагнеровцами..
.
Да и ужэ в июле Венедиктова уволила следователей-прокуратуры- которые раследовали преступления в окупированном донбассе , и -
-
ЗАКРЫЛА почти ВСЕ ДЕЛА !!!.
.
Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8150
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02.09.2021 12:27
+3
Пора бєдосіку додому, справи зроблено.

https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/

https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37696-uragan-ida-povernul-vspyat-vody-reky-missisipi/
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02.09.2021 12:09
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Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 517 Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 4490
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02.09.2021 12:11 Ответить
"И построит этот миропорядок -КЛОВУННННННННННННННННННННН"
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02.09.2021 12:13 Ответить
то х.уйло ще більший клоун чим зевоно, просто путлер - гнилий такий собі опущений обращений здихаючий імбецил, а зевоно обдовбаний та смішний весельчак, хоча зевоно поганий тільки для Українців, а опущене х.уйло намагється з останніх сил зробити погано всьому світу.
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02.09.2021 12:42 Ответить
ну как же без 3,14дарасов то...без 3,14дарасов жизни нет.
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02.09.2021 12:14 Ответить
Капец кацапам.
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02.09.2021 12:14 Ответить
Яким чином і чи є такий механізм щоб притягти до відповідальності?
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02.09.2021 12:19 Ответить
Только без зэ-Украины .
.
А то будет как с Вагнеровцами..
.
Да и ужэ в июле Венедиктова уволила следователей-прокуратуры- которые раследовали преступления в окупированном донбассе , и -
-
ЗАКРЫЛА почти ВСЕ ДЕЛА !!!.
.
Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8150
показать весь комментарий
02.09.2021 12:27 Ответить
там щось йдеться про лгбт меншини туди частково входять п.ідари, їх захищати не потрібно ка.цапи своїх не будуть щимити!
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02.09.2021 12:45 Ответить
При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТИсточник: https://censor.net/ru/n3285850
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02.09.2021 13:10 Ответить
 
 