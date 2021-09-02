Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия систематически нарушает права человека на оккупированных территориях Украины.
Об этом идет речь в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.
"При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство", - следует из совместного заявления.
"Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, продолжающиеся на территориях Украины, контролируемых или оккупированых Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях", - следует далее.
Полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки читайте по ссылке.
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А то будет как с Вагнеровцами..
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Да и ужэ в июле Венедиктова уволила следователей-прокуратуры- которые раследовали преступления в окупированном донбассе , и -
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ЗАКРЫЛА почти ВСЕ ДЕЛА !!!.
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