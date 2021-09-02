РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11954 посетителя онлайн
Новости Общество
2 179 9
МВД (9224) Нацполиция (15749) Умань (350) хасиды (251) ГСЧС (4487)

Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей. На подмогу также приедет делегация полицейских из Израиля

Новости Цензор.НЕТ Общество

Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей. На подмогу также приедет делегация полицейских из Израиля

Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщают пресс-службы МВД и ГСЧС.

Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в г. Умань Черкасской области для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Как сообщается в Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины, также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые предоставят украинским коллегам помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка.

В ГСЧС сообщают, что в Умани развернуто сводный отряд спасателей для обеспечения пожарной и техногенной безопасности, численность сводного отряда составляет 116 человек. Группировка усилена 29 единицами специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщается в Телеграм-канале ведомства, в местах компактного проживания паломников организовано дежурство 10 стационарных постов.

По данным МВД, с 1 по 6 сентября в Умань прибудет 23,5 тыс хасидов. Всего же в текущем году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие в город около 50 тыс паломников из разных стран мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко

Как сообщалось, в 2021 году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября. Несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие.

Государственная пограничная служба Украины ранее заявляла, что ожидает прибытия более 20 тыс верующих в текущем году. Более 120 полицейских Киевской области обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка в аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников-хасидов.

Как известно, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-ха-Шана. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В уманчан починаються жнива.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:21 Ответить
Це не жнива. Це трошки маржі після покриття збитків,які нароблять пейсаті))
показать весь комментарий
02.09.2021 12:50 Ответить
Поца-на подмогу!
показать весь комментарий
02.09.2021 12:22 Ответить
Позавчера в Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом. /Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. Что сделал образец: Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам. Поступить как образец пианист в кипе не может. Он может только врать.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:29 Ответить
"На подмогу также приедет делегация полицейских из Израиля"
Доходы уманской гопоты в этом году немного упадут
показать весь комментарий
02.09.2021 12:37 Ответить
Интересно, на каких правовых основаниях в Умани будет действовать полиция Израиля?
показать весь комментарий
02.09.2021 12:54 Ответить
Консультанты. Не больше.
показать весь комментарий
02.09.2021 16:41 Ответить
и когда этот праздник христианский когда он ласты посушил 211 лет назад..
показать весь комментарий
02.09.2021 13:10 Ответить
Такие паломничества пора делать платными!
С какой стати их будут охранять за счет украинских налогоплательщиков, а потом еще после них убирать кучи мусора?
показать весь комментарий
02.09.2021 13:36 Ответить
 
 