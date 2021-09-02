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Байден (2385) Зеленский (16565) Северный поток (1428) Кулеба Дмитрий (2644)

У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Экономика

У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предметно обсудили риски от запуска газопровода "Северный поток-2", через который Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время видеовключения из Сан-Франциско, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Знаю, что многие из вас интересуются "Северным потоком". Могу сказать только одно: очень предметный разговор по "Северному потоку-2" и по тем рискам, которые несет отсутствие решительности и жесткости в отношении России со стороны наших партнеров", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что тема безопасности была ключевой во время встречи двух президентов.

Отдельно Кулеба напомнил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии". ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
А по "Денежному потоку - 1" от Игоря Валерьевича и "Денежному потоку - 2" от Рината Леонидовича был разговор !?
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02.09.2021 12:28
+5
я вчера своей внучке объяснил,что будет,если запустят СП-2...очень мы с ней предметно поговорили.
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02.09.2021 12:31
+4
У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор .- А ведь Зеленский ещё не предъявил Байдену свой главный козырь-игру на рояле без рук.
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02.09.2021 12:34
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Не перегинай, Кулєба-газопровід це факт. Байден зупинив американські не для того, щоб накладати санкції на союзників своїх господарів в Пекіні.
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02.09.2021 12:27 Ответить
После встречи в Оральном....в Штатах есть Юмористы))
У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3942 У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7174
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02.09.2021 14:36 Ответить
Весь юмор из штатов и пришел- шоу, гэги, скетчи, мемы
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02.09.2021 15:02 Ответить
Что ты сейчас перданул, мышонок гробовски?
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02.09.2021 16:47 Ответить
А по "Денежному потоку - 1" от Игоря Валерьевича и "Денежному потоку - 2" от Рината Леонидовича был разговор !?
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02.09.2021 12:28 Ответить
ГБР, вообще-то, уголовное дело Байдена "расследует"...
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02.09.2021 12:33 Ответить
я вчера своей внучке объяснил,что будет,если запустят СП-2...очень мы с ней предметно поговорили.
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02.09.2021 12:31 Ответить
Віслючок на Новий рік теж дітлахам розказував казочку про податки та відсотки !! Теж дуже предметна була розмова !!!))
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02.09.2021 12:38 Ответить
зюзя даже выучил 3 слова - норд стрим ту...
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02.09.2021 12:32 Ответить
Был такой разговор, да.
- Слишь, фафан-клован! - чтоб болсе про тот газзоправод не тявкать. Андестэнд?
- О, йа, йа, ферште..., пардон, андестэнд, андестэнд! Дякую, дуже дякую, что посередине, а то могли б сунуть на всю длину...
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02.09.2021 12:34 Ответить
У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор .- А ведь Зеленский ещё не предъявил Байдену свой главный козырь-игру на рояле без рук.
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02.09.2021 12:34 Ответить
То був би шах і мат !!)))
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02.09.2021 12:36 Ответить
Кулеба профи во всем, недавно сделал важное сообщение-что в украине скоро не будет зимы из-за климатических изменений. Следующе выступление будет о генекологии.
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02.09.2021 12:34 Ответить
Цікаво і як ці предмети виглядают ???)))
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02.09.2021 12:35 Ответить
Бідоносець приїхав.
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02.09.2021 12:52 Ответить
Пора бєдосіку додому, справи зроблено.
Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/
Ураган «Ида» повернул вспять воды реки Миссисипи
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37696-uragan-ida-povernul-vspyat-vody-reky-missisipi/
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02.09.2021 13:03 Ответить
И каковы практические результаты от этого типа предметного разговора?? Расскажи нам кулеба...не держи в себе...
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02.09.2021 12:38 Ответить
предметно обсудили риски от запуска газопровода "Северный поток-2", через который Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины
У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6214

Ну это типа сидеть на лавочке возле подъезда и обсуждать прохожих.
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02.09.2021 12:49 Ответить
Це наглядний приклад суб"єктивізації України - все вирішили, не напрягаючи Найвеличнішого.)
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02.09.2021 12:53 Ответить
Визит Сруля в США равен нулю. т.е. шмаркля просто прокатилась в штаты. Ничего нового или полезного для Украины оно не поимело, зато поимело украинский буджет.
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02.09.2021 12:40 Ответить
Чому ж, він все хотів глянути в очі уХйлу, а прилетів у США, щоб почути пряму відповідь у вічі від Байдена , чому Україна не в НАТО?
Украина сама знает, что она должна сделать для вступления в НАТО, - Белый дом
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02.09.2021 12:44 Ответить
Ледю поводив по бутікам, побував в музеї, а на останок маестро збацає благодійний концерт на роялі. Хіба цього мало? У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6393
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02.09.2021 12:56 Ответить
При Порохе спали спокойно, при ЗЕдауне постоянно просыпаемся в холодном поту
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02.09.2021 12:46 Ответить
Поговорили и что?
Дядя Джо, на словах, заверил клоуна, мол, если русские будут борзеть, не ссы, мы им санкции введем.
И все, ни слова на бумаге.
Звони, Кулеба, погромче!
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02.09.2021 12:54 Ответить
більш предметно цю тему обговорили ****** і оркі.
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02.09.2021 13:01 Ответить
Koроче, Байден сказал ему: "держитесь там ! мысленно с вами !"
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02.09.2021 13:07 Ответить
У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1127
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02.09.2021 13:09 Ответить
тема безопасности была ключевой - настолько безопасно, что трубопровод даже не по территории Украины проходит. Украине до него не дотянуться...
Куда уж безопаснее.
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02.09.2021 13:13 Ответить
Денег с него попилить уже не получится....
Зеля утирает сопли, а Байден потирает руки....
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02.09.2021 13:15 Ответить
вообще молодец. очень продуктивная поездка. не то что у алкаша
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02.09.2021 13:24 Ответить
Ну дуже продуктивна! Така продуктивна, що незабаром з Марсу буде видно мільярд висаджених в Україні дерев.....на гроші з Оману У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 345
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02.09.2021 13:50 Ответить
У наркомана ЗЕ реально приходы яркие. У тебя, видимо, тоже.

Осторожно - после продуктивности пойдут розовые слоны и летающие крокодилы.
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02.09.2021 14:41 Ответить
*алкаш* - твой сожитель в теплотрассах чебоксар и твои родители ,и родители родителей..
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02.09.2021 16:59 Ответить
какое убогое .... хотя что еще могло произойти от твоей мамки шалавы
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03.09.2021 10:07 Ответить
"очень предметный разговор по "Северному потоку-2" - иииии.....? Совместная озабоченость?
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02.09.2021 13:27 Ответить
"У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", після якого зеленський плідно поспілкувався безпосередньо з самими "Північним потоком-2. У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 288
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02.09.2021 13:47 Ответить
Пока безмозглое большинство нашей страны не отстраниться от выборов управленческого состава государства( по любым причинам),до тех пор страной будут управлять дигинераты(Янукович) и клоуны(Зеленский),а нашу страну будут воспринимать как,всем известный "Цирк уродов".И здравомыслящие меньшеинство,которое безусловно(слава Всевышнему),у нас есть,никак не в состоянии будут изменить эту ассоциацию(к сожалению).Низкий интелект большинства наших граждан-это и есть основная причина всех наших бед,на самом деле.😎
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02.09.2021 13:56 Ответить
Зеленський зустрівся з Байденом, щоб особисто передати йому підозру та виклик на допит від Венедіктової. У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2356
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02.09.2021 14:07 Ответить
Розмова була на підвищених тонах? Зеленський кричав на Байдена?
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02.09.2021 14:09 Ответить
И ни слова про захват ЗЕбандой Нафтогаза? Правда?
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02.09.2021 14:39 Ответить
Ничего не понятно, но очень интересно (c)
еще бы американцы подтвердили это
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02.09.2021 15:47 Ответить
Неужели верите что миллиарды будут выброшены
Плюс постоянная прибыль от сбыта газа
Для россии германии франции
Кто будет с нами считаться
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02.09.2021 16:25 Ответить
Нет, будем верить тебе пригожинскому *************
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02.09.2021 17:02 Ответить
 
 