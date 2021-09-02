У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предметно обсудили риски от запуска газопровода "Северный поток-2", через который Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время видеовключения из Сан-Франциско, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Знаю, что многие из вас интересуются "Северным потоком". Могу сказать только одно: очень предметный разговор по "Северному потоку-2" и по тем рискам, которые несет отсутствие решительности и жесткости в отношении России со стороны наших партнеров", - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что тема безопасности была ключевой во время встречи двух президентов.
Отдельно Кулеба напомнил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".
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- Слишь, фафан-клован! - чтоб болсе про тот газзоправод не тявкать. Андестэнд?
- О, йа, йа, ферште..., пардон, андестэнд, андестэнд! Дякую, дуже дякую, что посередине, а то могли б сунуть на всю длину...
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Ну это типа сидеть на лавочке возле подъезда и обсуждать прохожих.
Украина сама знает, что она должна сделать для вступления в НАТО, - Белый дом
Дядя Джо, на словах, заверил клоуна, мол, если русские будут борзеть, не ссы, мы им санкции введем.
И все, ни слова на бумаге.
Звони, Кулеба, погромче!
Куда уж безопаснее.
Зеля утирает сопли, а Байден потирает руки....
Осторожно - после продуктивности пойдут розовые слоны и летающие крокодилы.
еще бы американцы подтвердили это
Плюс постоянная прибыль от сбыта газа
Для россии германии франции
Кто будет с нами считаться