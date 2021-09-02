Министерство Уруского стало заходить на поле других ведомств, что повлекло конфликт в Кабмине и раздражало ОП, - глава StateWatch Каневский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заскакивание на чужие поля стало причиной конфликта внутри Кабмина и приводило к раздражению в Офисе Президента.
Об этом в материале Цензор.НЕТ заявил глава StateWatch Глеб Каневский.
"Первое, что я бы выделил, почему министерство (Министерство стратегических отраслей промышленности. - Ред.) стало красной тряпкой для ОП, это то, что концепция министерства подавалась как ведомства, которое должно сконцентрировать на себе полномочия в ОПК и решить две проблемы. Первая - проводить реформу "Укроборонпрома", собственно реформу корпоративного управления. А второе - реформу оборонных закупок, чтобы опять же устранить риски и заменить их на открытые закупки", - объяснил он.
По словам Каневского, концепция провалилась и оборонные закупки сейчас, в сентябре 2021 только на стадии внедрения. А за весь год после принятия закона "Об оборонных закупках" так и не смогли внедрить.
Корпоративная реформа "Укроборнпрома" также провалилась, закон о реформе еще не подписан президентом, потому что он так и не был нормально доработан министерством, добавил глава StateWatch.
"В то же время министерство Уруского, который также имеет должность вице-премьера, стало заходить на поле других ведомств. Например, оно стало заниматься темой металлолома и раздавать лицензии на экспорт. Металлолом они забрали у Минэкономики. Сейчас они пытаются зайти в тему скоростных поездов, которая в ведении Мининфраструктуры. Также Уруский активно конфликтует с другим вице-премьером Любченко, который оказался более амбициозным и сильным", - подчеркнул Каневский.
"Очевидно, что такое заскакивание на чужие поля стало причиной конфликта внутри Кабмина и приводило к раздражению ОП. С февраля Уруского пытается уволить нардеп от "слуг" Дмитрий Наталуха. Их конфликт, как говорят собеседники издания, произошел из-за назначения на Государственное космическое агентство", - говорится в материале.
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И что это за поля у других министерств? Маковые? Конопляные?
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"