Министерство Уруского стало заходить на поле других ведомств, что повлекло конфликт в Кабмине и раздражало ОП, - глава StateWatch Каневский

Заскакивание на чужие поля стало причиной конфликта внутри Кабмина и приводило к раздражению в Офисе Президента.

Об этом в материале Цензор.НЕТ заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

"Первое, что я бы выделил, почему министерство (Министерство стратегических отраслей промышленности. - Ред.) стало красной тряпкой для ОП, это то, что концепция министерства подавалась как ведомства, которое должно сконцентрировать на себе полномочия в ОПК и решить две проблемы. Первая - проводить реформу "Укроборонпрома", собственно реформу корпоративного управления. А второе - реформу оборонных закупок, чтобы опять же устранить риски и заменить их на открытые закупки", - объяснил он.

По словам Каневского, концепция провалилась и оборонные закупки сейчас, в сентябре 2021 только на стадии внедрения. А за весь год после принятия закона "Об оборонных закупках" так и не смогли внедрить.

Корпоративная реформа "Укроборнпрома" также провалилась, закон о реформе еще не подписан президентом, потому что он так и не был нормально доработан министерством, добавил глава StateWatch.

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"В то же время министерство Уруского, который также имеет должность вице-премьера, стало заходить на поле других ведомств. Например, оно стало заниматься темой металлолома и раздавать лицензии на экспорт. Металлолом они забрали у Минэкономики. Сейчас они пытаются зайти в тему скоростных поездов, которая в ведении Мининфраструктуры. Также Уруский активно конфликтует с другим вице-премьером Любченко, который оказался более амбициозным и сильным", - подчеркнул Каневский.

"Очевидно, что такое заскакивание на чужие поля стало причиной конфликта внутри Кабмина и приводило к раздражению ОП. С февраля Уруского пытается уволить нардеп от "слуг" Дмитрий Наталуха. Их конфликт, как говорят собеседники издания, произошел из-за назначения на Государственное космическое агентство", - говорится в материале.

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