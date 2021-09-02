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Песков (1739) помощь (6181) США (23209) Донбасс (26945)

Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе:

Готовность США оказать военную помощь властям Украины "может негативно сказаться на конфликте на Донбассе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в четверг, 2 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы также обратили внимание по планы по оказанию военной помощи США для Украины. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно", - сказал он.

При этом Песков заявил, что в Москве не услышали и не увидели ни одного слова со стороны Вашингтона касательно выполнения Минских соглашений. Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера выразил сожаление в связи с тем, что США и Украина собираются выстраивать дружеские отношения для противостояния РФ.

Кроме того, по словам Пескова, в Кремле обратили внимание "на потенциальную готовность Соединенных Штатов приветствовать евроатлантические устремления Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление

"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - добавил он.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена прошли в среду, 1 сентября, в Овальном кабинете Белого дома. Встреча лидеров продлилась более двух часов.
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Топ комментарии
+46
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 226 Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 741
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02.09.2021 13:12
+29
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 4322
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02.09.2021 13:17
+26
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02.09.2021 13:10
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02.09.2021 13:10 Ответить
Суто москальське -залякувати ,провокувати ,шантажувати !!!)))
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02.09.2021 13:15 Ответить
ЧЕРНОБЫЛЕМ КИНЬТЕ ПОД МОСКВУ! ЧТОБ 1000000 ЛЕТ НИЧЕГО НЕ ЖИЛО!!!
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02.09.2021 15:40 Ответить
Все, що пропонує Путін, вимагає, все що йому не подобається в політиці, економіці, міжнародних відносинах України, на що він не погоджується - ЗАВЖДИ відповідало і відповідає корінним інтересам України !!!

Бо ж Путін - самий підступний ворог України і загарбник її території!

Тобто, все чого він прагне, на що натякає, до чого ********** чи змушує Україну - нам слід робити "З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ" для того - щоб воно відповідало курсу на процвітання України

А сьогодні, Путін в ході виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив наступне: "Нормалізації відносин РФ з Україною заважають націоналісти" - (джерело цієї інформації - в коментарях до цього допису)

А хто ж зупинив агресію росії на Донбас, армії ж (як всі стверджують) не було... і дав їй достойну відсіч ціною власних життів?

Але, якби націоналісти погодилися здати Путіну Україну, чи хоча б Донбас, то вони для нього вмить стали б "найліпшим і найближчими друзями" ?

Тобто, всі РОЗУМНІ в Україні, всі тверезо мислячі - мають вибрати свою поведінку і вподобання, голосування на виборах- у відповідності з вищезгаданими постулатами і константами!
https://gordonua.com/news/worldnews/putin-zayavil-chto-normalizacii-otnosheniy-rf-s-ukrainoy-meshayut-nacionalisty-1570559.html
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03.09.2021 15:16 Ответить
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 7935
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02.09.2021 13:10 Ответить
было бы удивительно услышать от мошканской амперии что то иное... ха реально пацаны в Краснопрестольной полагают что нас опять и снова запугали... ой ли и постоянный страх вырабатывает привыкание к страху... и даже к частичному нивелированию страха как такового скоре все эти выбросы от Кремпульки рассчитаны на свой рашинский нарид тем более в преддверии выборов насупив грозно брови опять и снова пук пук в лужу..но кацабам сие нравиться и даже просят повторять каждый день на бис!!!! что и делает власть
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02.09.2021 13:18 Ответить
Будешь выпендриваться усатая падла - получишь нептуном по мосту, правда не при презеденте Зебобе Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 3977
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02.09.2021 13:10 Ответить
Причина эскалации как раз в роисси...
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02.09.2021 13:10 Ответить
Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію,а Донбас це лише дестабілізуючий фактор !!!))))
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02.09.2021 13:23 Ответить
Шо,"йоршик",зашевелився?
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02.09.2021 13:11 Ответить
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 226 Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 741
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02.09.2021 13:12 Ответить
Нравится,не нравится ,терпи гнилая россия Украину Красавицу.
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02.09.2021 20:44 Ответить
"да ты виновен в том, что хочется мне кушать"...
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02.09.2021 13:12 Ответить
***
- ты просто ненавидишь все русское.
- ты просто называете русским все то, что я ненавижу.
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02.09.2021 13:48 Ответить
не в тему, але зараз наш літак скайап SQP421 який повинен був сісти у Батумі, покружляв біля аеропорту та полетів далі на Арменію. шо там, невже захоплення, чи така петрушка як у білорусів?
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02.09.2021 13:13 Ответить
пшол нах гамно москальское! Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 5201
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02.09.2021 13:13 Ответить
опасно, когда Абрамсы с томагавками в Харькове стоять будут..а это так..разминка твоих рыжих усиков.....
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02.09.2021 13:13 Ответить
У украинской стороны как раз будут предсказуемые действия. Повальное мочилово лезущей кацапни. Конечно для свинорусни это очень опасно.
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02.09.2021 13:13 Ответить
Та мы ж адин нарот, значит если Америка помогает Украине то и для раиссии должно быть это хорошо! Или кто-та врот?
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02.09.2021 13:14 Ответить
кроме Москвы никто не делает эскалаций.
Невзоров сказал - найди что-то русское? М?
Ничего нету. Кроме того шо тот же Запад поставлял этим оркам, этой антицивилизации, этим .... ну то шо товарищи как там, ну, в 3-тьем Рейхе говорили - типо про недочеловеков - то они тупо не знали что за нелюдь существует на рашке.
эти твари сидят на очковом сортире и ненавидят всех - у кого покупают Самсунг и у кого Интернет глядят.
просто антицивилизация. Говноеды ездят на мерседесах и кланяются мавзолейникам, которые эти мерседесы превратили бы в хлам, на котором эти твари бы не особо хотели катать жопы свои.
мрак!
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02.09.2021 13:14 Ответить
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 826 Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 3661
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02.09.2021 13:14 Ответить
"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится"
Альо, Писюков. Передай ***** что мы вертели все что ему нравится, и все что ему не нравится тоже
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02.09.2021 13:15 Ответить
Росія,це розплідник терористів та провокаторів !!)))
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02.09.2021 13:16 Ответить
Шукать "здравый смысл" у словах кацапів - все одно що пробувать відшукать "суху воду"!
"Упорно сражаясь в «оборонительных» войнах» и «…изо всех сил отбиваясь от наседающих со всех сторон агрессоров…», Московия-Россия со времени освобождения от монголо-татарского ига, умудрилась к началу 20 века увеличить свою территорию в несколько тысяч раз (была бы еще больше, если бы Александр ІІ Аляску американцам не продал…).
(Правда, последнее столетие стараниями своих «руками водителей» Россия понемногу разваливается. Ну, не «собиратели России» они, а «обсиратели» и «просиратели». Не получается из них державотворцев, сколько бы не напрягались. Не те времена, чтобы идти по принципу «Медведя на воеводстве» Салтыкова-Щедрина: « …Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли - он все на одно поворачивал: «Кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно…»).
А экономическими методами, как весь цивилизованный мир делает, державу творить - «умишка» не хватает… «На свой карман» работать научились, а на государственный - нет… И учиться не хотят…
Все на «русский «Авось» надеются да на батраков с Украины, Белоруссии, Молдавии да Средней Азии - сами же работать не хотят…
Прибалтийцы уже сказали - они «в гробу Россию видали…».
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02.09.2021 13:16 Ответить
Історія Росіі,від невеличкого князівства, в мокшанських болотах,до велетенської імперіі ,це море крові поневолених народів !!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів ,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!!)))
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02.09.2021 13:53 Ответить
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 4322
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02.09.2021 13:17 Ответить
Усатый ган-дон снова запугивает от имени самой миролюбивой страны.
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02.09.2021 13:18 Ответить
Росіі не потрібен Донбас ,Росіі потрібна вся Україна !!! Донбас це лише дестабілізуючий фактор ,елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!)))
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02.09.2021 13:18 Ответить
розпочалася екскурсія д'єрьмака по кіностудіях США?
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02.09.2021 13:19 Ответить
Та канешна...Писковъ, каждый день гибнут люди. Что есть помощь, что ее нет - вывод один. Хороший русский снайпер - это мертвый русский снайпер. И тут не попрешЪ...да, ПиськовЪ????
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02.09.2021 13:19 Ответить
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 1027
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02.09.2021 13:19 Ответить
Это очень опасно"-)(уйло может всраться
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02.09.2021 13:19 Ответить
Не бзди, вусатий поц. Це буде не боляче. Бац, і ти вже на небесах в пеклі.
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02.09.2021 13:20 Ответить
путінська ручна абезьяна
добре зна
що відвойовувати свої теріторії Україна - буде
і це нормальний та закономірній процес
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02.09.2021 13:20 Ответить
На мокшандии подгорает аж пылает😀 Президент Зеленский молодец.
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02.09.2021 13:22 Ответить
еще бы . найвеличніший лідер ********** Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 2108
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02.09.2021 14:10 Ответить
мокшанский мордор, государство убийца и террорист, должен быть уничтожен
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02.09.2021 13:23 Ответить
Если мы закроем все 100% в потребностях нашей армии , лугандония вместе с рашистскими зелеными человечками испарится без следа .
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02.09.2021 13:26 Ответить
Ну, мало закрити всі питання, потрібно ще й мати волю застосувати здобуте.
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02.09.2021 13:32 Ответить
Ну как бы без помощи США ще опаснее.Тому краще испытывать опасность с помощью,чем без неё.Не пугай ежа голой сракой товарищ Песков Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 5723
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02.09.2021 13:30 Ответить
Обломчик вийшов, кремлядь ніде не поважають. Суцільна русофобія.
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02.09.2021 13:31 Ответить
Боїшся, вусатий гіндон? Правильно. Бійся, *****.
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02.09.2021 13:35 Ответить
Открываем для справочных данных подборку высказываний топ первых лиц РФ на их каналах ТВ. Практически каждый день призывы к уничтожению Украины, призывы бомбить Украину, планы с картами раздела Украины, планы переселения миллионов Украинцев и депортации в Сибирь, призывы к убийствам украинцев, призывы вешать украинцев и всякие тому подобные мерзости, озвученные высшими политиками РФ. Какие вопросы к Украине? Вооружаемся? Так мало ещё вооружаемся! Про обострение на Юго Востоке? На каком Юге? Что за бред постоянный? Южные города Украины в прекрасном спокойствии. Обострение на в лднр? Ну так вы его в секунду можете РФ сделать по телефонному звонку, в этом ни кто не сомневается. ЧВК туда вы накануне уже завели. Для чего? Очень понятно, для чего.
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02.09.2021 13:37 Ответить
Яке ТКГ,про що можливо домовлятись з кремлівськими параноїками ???))))
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02.09.2021 13:40 Ответить
Та ясное дело. Вы ж хрена лысого будете воевать с нормально вооруженными армиями. Вы только аборигенов с калашами умеете авиацией утюжить... и то с немалыми потерями для себя.
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02.09.2021 13:43 Ответить
Це чергове загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!! Росія прагне повернути колись загарбане !!!)))
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02.09.2021 13:49 Ответить
я очень обрадуюсь, когда увижу эту лицемерную усатую .... за решеткой или в гробу
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02.09.2021 13:45 Ответить
Все повторюється ,понад сто років тому Росія розв"язала кроваву бійню за Україну і зараз Росія розпочала гібридну війну за повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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02.09.2021 13:47 Ответить
І ця канитель надовго,загроза Україні зникне лише разом з зникненням,руйнацією ,залишків РІ РФіії !!!)))
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02.09.2021 14:03 Ответить
говорящая голова путлера чтото там вякает, кацапня займитесь своей вонючей страной, не лезьте в дела других стран, алкаши сраные
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02.09.2021 13:53 Ответить
очелло у пучеглазого лупастика рвануло.... Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 926 всё не так и всё не по ихнему..
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02.09.2021 14:04 Ответить
Можно подумать кому то интересно, что гавкает эта шавка.
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02.09.2021 14:07 Ответить
А кто тебя расейскую свинью бкдет спрашивать?...
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02.09.2021 14:14 Ответить
Эти мрази кацвпские хотят вечно шантажировать так.чуть что - сразу обстрелы.
хер им!со временем выбьем эту падаль кацапскую!И границу вернем.
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02.09.2021 14:19 Ответить
Этого усатого придурка от любой положительной новости об Украине колбасит не по детски
Такое впечатление что у кремлевских дебилов от слов Государство Украина крыша поехала Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 3483
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02.09.2021 14:47 Ответить
Так в чем проблема, не лезте в Беларусь, делайте независимыми Белгород Псков и норм.
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02.09.2021 14:47 Ответить
Еще военная помощь США Украине не поступила, ведутся только переговоры, а в Кремле уже слышен вой. Представляю себе, что будет, когда поступит эта военная помощь, с Кремля будет слышен не только вой, но буде сильно вонять, ведь укакаются
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02.09.2021 15:19 Ответить
Да что вы? Шахтёры новые танки откопают?
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02.09.2021 15:58 Ответить
Дайте каждому адекватному по автомату, как в Швейцарии. И вопрос будет закрыт. Всё. Я шо с лопатой должен воевать зелёные дебилы.
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02.09.2021 17:38 Ответить
Не беспечно з вами окупантами тоді коло вам нічим дати по зубах,а зі зброєю якраз безпечно і затишно. Ми вас будемо бити беспечно. Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 6409
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02.09.2021 19:26 Ответить
Письков,тебе забули запитати!
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02.09.2021 19:28 Ответить
мнением убогих - НЕ ИНТЕРЕСУЕМСЯ.....
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03.09.2021 21:05 Ответить
 
 