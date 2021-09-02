Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно"
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Готовность США оказать военную помощь властям Украины "может негативно сказаться на конфликте на Донбассе".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в четверг, 2 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы также обратили внимание по планы по оказанию военной помощи США для Украины. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно", - сказал он.
При этом Песков заявил, что в Москве не услышали и не увидели ни одного слова со стороны Вашингтона касательно выполнения Минских соглашений. Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера выразил сожаление в связи с тем, что США и Украина собираются выстраивать дружеские отношения для противостояния РФ.
Кроме того, по словам Пескова, в Кремле обратили внимание "на потенциальную готовность Соединенных Штатов приветствовать евроатлантические устремления Украины".
"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - добавил он.
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена прошли в среду, 1 сентября, в Овальном кабинете Белого дома. Встреча лидеров продлилась более двух часов.
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Бо ж Путін - самий підступний ворог України і загарбник її території!
Тобто, все чого він прагне, на що натякає, до чого ********** чи змушує Україну - нам слід робити "З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ" для того - щоб воно відповідало курсу на процвітання України
А сьогодні, Путін в ході виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив наступне: "Нормалізації відносин РФ з Україною заважають націоналісти" - (джерело цієї інформації - в коментарях до цього допису)
А хто ж зупинив агресію росії на Донбас, армії ж (як всі стверджують) не було... і дав їй достойну відсіч ціною власних життів?
Але, якби націоналісти погодилися здати Путіну Україну, чи хоча б Донбас, то вони для нього вмить стали б "найліпшим і найближчими друзями" ?
Тобто, всі РОЗУМНІ в Україні, всі тверезо мислячі - мають вибрати свою поведінку і вподобання, голосування на виборах- у відповідності з вищезгаданими постулатами і константами!
https://gordonua.com/news/worldnews/putin-zayavil-chto-normalizacii-otnosheniy-rf-s-ukrainoy-meshayut-nacionalisty-1570559.html
- ты просто ненавидишь все русское.
- ты просто называете русским все то, что я ненавижу.
Невзоров сказал - найди что-то русское? М?
Ничего нету. Кроме того шо тот же Запад поставлял этим оркам, этой антицивилизации, этим .... ну то шо товарищи как там, ну, в 3-тьем Рейхе говорили - типо про недочеловеков - то они тупо не знали что за нелюдь существует на рашке.
эти твари сидят на очковом сортире и ненавидят всех - у кого покупают Самсунг и у кого Интернет глядят.
просто антицивилизация. Говноеды ездят на мерседесах и кланяются мавзолейникам, которые эти мерседесы превратили бы в хлам, на котором эти твари бы не особо хотели катать жопы свои.
мрак!
Альо, Писюков. Передай ***** что мы вертели все что ему нравится, и все что ему не нравится тоже
"Упорно сражаясь в «оборонительных» войнах» и «…изо всех сил отбиваясь от наседающих со всех сторон агрессоров…», Московия-Россия со времени освобождения от монголо-татарского ига, умудрилась к началу 20 века увеличить свою территорию в несколько тысяч раз (была бы еще больше, если бы Александр ІІ Аляску американцам не продал…).
(Правда, последнее столетие стараниями своих «руками водителей» Россия понемногу разваливается. Ну, не «собиратели России» они, а «обсиратели» и «просиратели». Не получается из них державотворцев, сколько бы не напрягались. Не те времена, чтобы идти по принципу «Медведя на воеводстве» Салтыкова-Щедрина: « …Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли - он все на одно поворачивал: «Кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно…»).
А экономическими методами, как весь цивилизованный мир делает, державу творить - «умишка» не хватает… «На свой карман» работать научились, а на государственный - нет… И учиться не хотят…
Все на «русский «Авось» надеются да на батраков с Украины, Белоруссии, Молдавии да Средней Азии - сами же работать не хотят…
Прибалтийцы уже сказали - они «в гробу Россию видали…».
на небесахв пеклі.
добре зна
що відвойовувати свої теріторії Україна - буде
і це нормальний та закономірній процес
хер им!со временем выбьем эту падаль кацапскую!И границу вернем.
Такое впечатление что у кремлевских дебилов от слов Государство Украина крыша поехала