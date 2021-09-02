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Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м?
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили возмущен кадровыми назначениями в Одесской области.
Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это п-ец! У меня другого комментария нет… Напрасно кто-то думает, что одесситы простят кому-либо, что их слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Этого Муратова мы в 2015 году уволили из Обладминистрации, но он снова там. Активно возвращают и интегрируют всякий неликвид. Разве за это голосовали люди в 2019-м?" - прокомментировал Саакашвили новость о том, что замглавы Одесской ОГА Олег Муратов представил коллективу нового главу Госпродпотребслужбы Одесчины скандального экс-таможенника Пудрика.
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+57 violator
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показать весь комментарий02.09.2021 13:21
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нам таких союзників не треба
https://dumskaya.net/news/saakashvili-i-kvartira-foto-video-104799/
https://uc.od.ua/news/politic/1220308
Вот, что он говорил. Я предупреждал, что могу ошибаться - не 120 тысяч в год, а 200 тысяч в год он получал.
https://uc.od.ua/news/politic/1220308
https://dumskaya.net/news/babushka-079002/
https://gordonua.com/publications/restoran-babushka-i-miho-kak-saakashvili-perestat-zhit-na-dengi-svoih-rodstvennikov-215843.html
в 2015м он получал $200 в год - вполне можно накопить на несколько лет жизни, если не растрачивать направо и налево.
шо Она тебе покоя не дает, Мишико?
вы фсё ишо не хатите атрезреветь ,
или не магёте?
Ну шо ж ,, схоже настає - день бабака .
.
Вот и на голосовали
73% привет от Володи
"голос правди не спинити"
Ну ведь на потоки встанет сразу! Откатов за "закрыл глаза" через пару месяцев хватит еще, чтоб теща купила 5* отель в Турции.
*****, ну плевок в лицо всем... Давно и надолго.
Слов нет. Дно. Низость.
Без будущего страна беззакония.
Бо воно те ж саме говорило і про Порошенка.
А разве нет? Вам же говорили перед вторым туром "Думай те". Вам было нечем.
А теперь хавай те!!!
Да!