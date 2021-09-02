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Российский холдинг "Колмар" перевез 2 тыс. шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию: дивная картина цветущего русского мира, - Данильченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Российский холдинг

Промышленный холдинг "Колмар" перевез две тысячи шахтеров и их семей из Донбасса в Якутию.

Об этом сообщил глава концерна Артем Левин, выступая на сессии "Вызовы и перспективы российского труда", пишет блогер Кирилл Данильченко, передает Цензор.НЕТ.

"Перспективы российского труда затмевают воображение. Буряты и якуты горят в танках возле Углегорска и Логвиново. Мать обгоревшего в бою танкиста Доржи Батомункуева, не так давно писала, что сын её в тяжелом состоянии и никакой помощи по линии МО нет. Кормильцы Украины едут в Якутию, снимать видео, как чашка кипятка там зимой превращается в снег и кормить мошку. Всем сестрам по серьгам, так кажется у наших русских небратьев пословица? Якуты и буряты гореть под терриконами, а 2000 любителей Путина стали более лучше одеваться и дадут стране угля в солнечной Якутии. Дивная картина цветущего русского мира", - отметил он.

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Российский холдинг Колмар перевез 2 тыс. шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию: дивная картина цветущего русского мира, - Данильченко 01
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Топ комментарии
+76
Ну вот наконец то их услышали.
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02.09.2021 13:46
+56
В якутии хорошо...там 300 дней в году зима....и фрукты дети видят только на картинках... Российский холдинг "Колмар" перевез 2 тыс. шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию: дивная картина цветущего русского мира, - Данильченко - Цензор.НЕТ 9097
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02.09.2021 13:47
+45
Та главное шо нет биндеровцев и никто не мешает разговаривать на русском языке.
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02.09.2021 13:51
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эта пузатая мразь кажись и есть жирик.
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02.09.2021 16:41 Ответить
да уж. он самый, мерзопакостный опарыш.
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02.09.2021 16:45 Ответить
Це не про Берiю, той був абсолютно гетеро, виписував акторок, балерин i таке iнше...
по хлопцям - це Єжов( 151 см, як пуйло-)) )

Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко - Цензор.НЕТ 8201

Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко - Цензор.НЕТ 4702

Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко - Цензор.НЕТ 195
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02.09.2021 16:44 Ответить
Возникает только один вопрос ? Почему так мало вывезли? Отлавливайте этих дятлов на улице и в солнечную Якутию.
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02.09.2021 16:01 Ответить
Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко - Цензор.НЕТ 6806
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02.09.2021 17:02 Ответить
Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко - Цензор.НЕТ 8109
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02.09.2021 17:03 Ответить
Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко - Цензор.НЕТ 1699
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02.09.2021 17:04 Ответить
Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко - Цензор.НЕТ 763
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02.09.2021 17:05 Ответить
ван панчмен
Бомж, бахни бормотухи и иди спать
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02.09.2021 17:36 Ответить
придурь, кацапсина сраная, нормальным украинцам есть чего делать и у с**я, в Украине, и рядом, у соседей, в остальной Европе. какого хрена переться в стылые кацапо-ордынские **..ня, куда сами ********* ехать не хотят и воют, что некому строить и работать за жалкие гроши?
кацапо-орда зазывает из Средней Азии гастарбайтеров, да и те уже пару лет, как воротят нос, рЖубль только за прошлый год свалился почти на 30 процентов, нахрен, нахрен...максимум масквабад да еще пара мест на всю паРашу, да и то надо еще подумать... пущай сраные вОнюшки сами справляются. ну, может еще лугандонская придурь какая...
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02.09.2021 17:55 Ответить
где угодно лучше, чем к оккпантам устроившим войну, идти работать
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02.09.2021 18:55 Ответить
Вонючка ты кремлядская, собрал свои монатки и шуруй на якутию! Живи и осваивай там, что хочешь!
И чего ты методичка забыл на Цензоре? Чего сидишь не под своей власовской тряпкой?
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02.09.2021 22:16 Ответить
поехали снег жувать))
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02.09.2021 17:54 Ответить
Да, гордость то кокая, гробили здоровье, как оказалось для питерских олигархов.
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02.09.2021 18:44 Ответить
свежий, очень свежий, воздух, море...красота одним словом. пусть радуются, утырки. в Украине было плохо, теперь хлебнут роSSийской радости.
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02.09.2021 20:06 Ответить
Говорят там много съедобного ягеля.
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02.09.2021 22:00 Ответить
А чего удивляться?0
Вернулись на свою исконно недоимперию! Гены позвали взад)
Сколько их при сталине завезли в Украину, а украинцев силой вывозили в Сибирь.
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02.09.2021 22:19 Ответить
Надо ж восстановить трудовой ресурс, сгоревший в танках....
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03.09.2021 03:59 Ответить
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